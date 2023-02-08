有些人沒有善待自己與他人的能力，面對世界，時常覺得不安、害怕、擔心；面對孩子，那些因為愛的關心，總是被莫名的焦慮與不安給污染，變成擔心與傷害的話語。

by 周慕姿 - 2023/02/08 更新

文 / 周慕姿 圖 /unsplash

有次和一位主持人聊我的新書《羞辱創傷》，談到關於「祝福與詛咒」的話題。在《睡美人》的故事中，公主甫成年時，得到了許多仙女的祝福，卻只因為一位仙女，帶著沒有被邀請的被忽略、不被重視的傷來到現場，將這些傷轉成憤怒，變成了詛咒，公主因此一覺不起。

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在我們從童年走向成年的路上，何嘗不是如此？當與我們相處的大人、權威、父母、老師...帶著自己曾經被別人錯待的傷，又或者，為了讓這些傷比較不痛，合理化地告訴自己：「世界就是這樣，吃苦、覺得痛，都是正常的；這些都是讓自己成長的一部分。」

這個世界沒有善待他們，有些人因而沒有長出善待自己與他人的能力，面對這個世界，時常覺得不安、害怕、擔心；面對孩子時，那些因為愛的關心，總是被這些莫名的焦慮與不安給污染，變成了擔心與傷害的話語。

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「你怎麼會以為你做得到，你有那麼好嗎？自以為是。」

「這世界上強者很多，你不要以為自己很棒。」

「現在做得到要感恩，你要更努力，驕者必敗。」

「少年得志大不幸，小時了了，大未必佳。所以你不要因為現在很好就滿意了，要更努力...」

不論孩子表現好與不好，這些擔心，似乎是提醒，卻在很多時候，化成傷害孩子信心、甚至無法好好享受當下成就的話語，深入孩子的內心。帶著這些話語，孩子要不覺得自己永遠不夠好；要不就是無法停下來，永遠無法滿意自己的表現，身後都像有什麼東西追趕著他，必須不停往前跑。

永遠沒辦法好好看到自己的努力、沒辦法看到努力又給了自己一些什麼，或好好停下來享受努力的成果，更是捨不得跟自己說一句：「你真的很努力，做得很好，辛苦了。」

這些吝於給予自己的鼓勵，和時常從父母那邊接收到擔心與焦慮，最後內化成「我不能安心，安心下來我就會退步」有關；也和從小聽到很多「不可以滿足於現在」有關。因為不能滿足於現在，我怎麼敢肯定、鼓勵做到現在這個成就的自己？因為周遭的人都告訴我：「滿足於現在，就不會進步，就會自大、自以為是。」

許多大人，從童年就開始接收了這些詛咒，為了擺脫這些詛咒，耗盡了一生的力氣。當孩子做得好時，給他肯定與鼓勵；當孩子遇到困難、挫折與失敗時，與他討論發生的理由，無條件相信他一定可以做得更好，這其實真的是只有父母能給的最美祝福。

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因為，當我知道有人是這樣無條件地相信、支持著我時，我好像也願意相信，看起來還不夠好、做不到的我，說不定有一天真的可以做到。我願意為了這份愛、這份支持，相信這一天會到來，努力在這之中，付出我能付出的努力；在我辛苦的時候，用這份愛支撐著我。

那麽，即使我辛苦，我也甘之如飴。這份祝福與愛，是父母能給孩子的最棒禮物。而當我能夠從父母那邊得到這樣的祝福與愛時，我也能對自己這麼做。

但若我們無法從父母那邊得到這些祝福時，那也沒有關係。因為終究，屬於自己的詛咒需要自己解除，我們終能夠在人生的旅途中，學會愛與祝福自己，成為能夠給自己祝福與愛的父母。於是，我們能給自己的力量，比任何人給我們的更強大。

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