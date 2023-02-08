2023年02月08日 環境資訊中心記者 李蘇竣報導 環境資訊中心記者 李蘇竣報導

2023台灣燈會再度回到台北舉辦，主辦單位交通部準備8萬盞造型小提燈「大展虹兔」免費送給民眾，卻引發塑膠垃圾與電池回收的爭議。環保團體提醒，今年提燈採用的「塑膠合成紙」並非紙張，就是一片塑膠（PP），現行回收管道難以再利用，不應忽視塑膠垃圾問題。

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台北市雖為全台第一個取消免費小提燈的縣市，地方上仍不乏里民共享元宵提燈樂。有里長表示，小朋友其實不會「玩完就丟」，也有里長發起「DIY手作燈籠」活動，邀請里民利用紙張、拼布等材料製作燈籠，兼顧環保與創意。

2023台灣燈會小提燈「大展虹兔」。圖片來源：台北市政府提供。台北市睽違四年再發小提燈 廢塑膠、廢電池疑慮重現

台北市政府往年元宵節都會發放大量免費小提燈給市民同樂，但也引發廢棄物、廢電池等環保疑慮。2018年經北市i-Voting投票通過，決議停發小提燈，北市也自2019年台北燈節起就未再製作小提燈免費發送，創全台首例。

今年台灣燈會於台北市舉辦，中央交通部觀光局製作8萬盞小提燈「大展虹兔」提供民眾免費領取，精美的設計掀起民眾搶領風潮。網友更敲碗台北市「加碼」發送提燈，但台北市觀傳局長陳淑慧5日回應，基於環保考量「不會再追加」。民眾失望之餘，台北市停發小提燈議題再次浮上檯面。

台北市議員汪志冰質疑，這次發送的燈籠材質屬「不可回收」塑料合成紙，將衍生大量廢棄物，廢電池含有汞、鉛、錳、鋅等重金屬，恐怕也會嚴重污染環境。

看守台灣協會秘書長謝和霖受訪指出，今年提燈採用的「塑膠合成紙」並非紙張，就是一片塑膠（PP），必須正視其衍生的塑膠垃圾問題。這類材質玩具被民眾丟到回收箱之後，清潔隊可能將其歸類為「雜項塑膠」，但因太多樣塑膠混雜，回收業者可能會有收購上的顧慮，最終就無法確實再利用。

台北市議員汪志冰指出，「大展虹兔」材質為塑膠（PP）合成紙，電池也難以取出回收。圖片來源：汪志冰提供元宵發提燈行之有年 地方里長撇廢棄物疑慮

元宵燈籠是民間傳統習俗，就算政府不再免費發送，地方上仍可見到造型提燈。台北市大安區法治里里長林佩燕表示，里辦公室每年元宵節都會準備提燈分送給里民，尤其兒童對造型生肖提燈愛不釋手，長年下來已成為當地小朋友的重要回憶之一。

林佩燕也觀察，里內的小朋友不會「玩完就丟」，大多會保存數年，更有小朋友表示目標要收集12生肖；廢電池等回收項目平時就有在里內宣導，目前沒有要跟進市政府停發的規劃，若停發燈籠「小朋友一定會很難過」。

大安區法治里里長林佩燕（左1）幾乎每年元宵節都會準備提燈發送給里內兒童。圖片來源：林佩燕提供

台北市中山區民安里今年則有「DIY手作燈籠」活動，邀請里民動手製作創意燈籠。里長王俊堯表示，有別於市面常見的現成塑膠提燈，手作燈籠採用紙張、拼布等原料，或請民眾自行攜廢吸管等材料再利用，讓小朋友自行發想燈籠造型，可以兼顧環保與創意。

王俊堯表示，關於廢棄物、回收物注意事項，平時都有持續宣導，短期之內不會因此停辦燈籠相關活動。

環保署早在1999年公告各類廢乾電池應全面回收，根據台北市環保局網站，民眾若要丟棄乾電池，可交付設有「廢電池回收桶」之回收點，如便利超商、量販超市或連鎖藥妝店等等，或可交由清潔隊回收。

環保局表示，各類型乾電池含不同種類的重金屬，如汞、鎘、鉛、鋅、錳、鎳、鈷、鐵等。若未妥善回收處理，容易於環境中流布，污染土壤和地下水源，間接為人體吸收，而重金屬又無法排出體外，經年累月可能發生重金屬中毒。

中山區民安里里長王俊堯分享，今年里內舉辦DIY燈籠活動，選用非塑膠材料，可兼顧創意與環保。圖片來源：王俊堯提供延伸閱讀

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