2023年02月08日 環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校

每年一到冬天,印度首都德里的空污噩夢就跟著來。除了交通與工廠排放外,當地農民也常在這季節燃燒稻稈、枝葉等農業廢棄物。去年11月,PM2.5一度超標40倍,當地媒體以「德里已在呼吸毒氣」、德里居民在「吸煙」等形容慘況。不過,2023年1月起,德里首都圈開始實施燃煤禁令,迫使工業轉向較乾淨的能源。官方祭出五年計畫,打算全面改善空污。

生質能因價格優勢,不少小型工廠都在這波禁令中改用生質能。但隨著需求變高,價格跟著上漲。未來哪種能源可以勝出,仍因法規與能源局勢變動。

德里空污嚴重,危害健康,當地祭出燃煤禁令等多項政策,改善空品。圖片來源:Prami.ap90(CC BY-SA 4.0)

首都圈祭重罰 工廠、交通全面改善空品

印度《經濟時報》(The Economic Times)報導,印度空氣品質管理委員會(CAQM)為改善德里首都圈(Delhi-NCR,涵蓋德里與周邊衛星區域)空氣品質,去(2022)年7月就發布一套五年行動方案,燃煤禁令為其中一項。為了讓受影響的行業有時間準備,禁令於2023年1月才正式上路。

該禁令嚴格禁止工業和商業機構中使用煤炭和其它未經批准的燃料,當局將對違規者處以重罰、甚至可不經警告程序直接勒令關廠。

此外,北方邦(Uttar Pradesh)、拉賈斯坦邦(Rajasthan)和哈里亞納邦(Haryana)也規定,今年1月起僅允許天然氣(CNG)汽車或電動車登記註冊,目標是2026年底前柴油車全面退出德里首都圈。

空污對印度民眾造成嚴重威脅,《鏡新聞》引用權威醫療期刊《刺胳針》研究指出,2019年印度就有167萬人死於惡劣的空氣品質,其中,新德里地區約有1萬7500人因空污罹難。

生質能取代燃煤 價格跟著上揚 德里-NCR 嚴格禁止在工業和商業機構中使用煤炭和其他未經批准的燃料,官員們表示,違約單位將在沒有任何警告的情況下關閉。

距離德里90公里帕尼帕特(Panipat)也受到德里首都圈燃煤禁令規範。當地每天回收近百萬公噸的二手衣,堪稱是全球織品回收之都。禁令實施後,業者紛紛改用生質燃料。

《路透社》報導,帕尼帕特空污管理官員辛格(Kamaljeet Singh)指出,印度從2017年禁用石油焦,當時有不少石油焦商改行做煤炭生意。新禁令讓煤炭商改做起生質能生意。現在帕尼帕特營運的398座工廠中,已有81%改用生質能。

該地一位布料回收公司的經理告訴《路透社》,從煙囪排放煙霧的顏色和味道就能判斷工廠使用哪一種燃料。改用生質能後,空氣品質已有明顯改善。

目前尚不清楚改善的幅度,但根據印度智庫「科學暨環境中心」(Centre for Science and Environment, CSE)2020年的研究,以帕尼帕特為例,若所有使用煤炭的工廠都改用生質能的話,硫氧化物可下降70%至80%,氮氧化物則可下降40%至60%。

印度生質能工業總會(Confederation of Biomass Energy Industry of India)主席阿胡加(Monish Ahuja)解釋,生質能價格較便宜,因此小型工廠偏好改用生質能,而非天然氣。

不過,生質能的價格隨著煤炭禁令而上漲,生質燃料的來源(農業廢棄物等)也有季節性波動,價格變動將影響生物質能是否可成為市場主流。

