随着美中两国在高科技领域竞争日益激烈,在华尔街,投资任何与中国科技相关的公司变得风险越来越高。一家曾被视为投资者宠儿的自动驾驶卡车公司,近年来因被美国安全机构调查,其股价跌到被投资人称为已成“皮包骨头”即是一例。

《华尔街日报》2月1日报道,美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the U.S., 简称Cfius)敦促美国司法部,考虑对在美国上市的自动驾驶卡车公司图森未来(TuSimple,Nasdaq 代号 TSP)的三名负责人以经济间谍罪提起诉讼。

这项刑事指控建议是去年11月底提出的,理由是怀疑这家位于加州圣迭戈的公司的两名创始人与现任首席执行官,将资金和技术不当转移到中国初创公司Hydron Inc.。Hydron Inc.是一家自动驾驶氢动力卡车公司。

2022年10月,美国联邦调查局、证券交易委员会、外国投资委员会同时对图森未来进行了调查。

美国外国投资委员会的调查结论是,图森未来的高管与 Hydron Inc.之间的交易可能违反了美国禁止经济间谍活动和商业机密盗窃等违法行为的法律。

这三名可能被指控的图森未来高管分别是该公司联合创办人侯晓迪、陈默,以及现任首席执行官吕程。陈默为加拿大公民,其余两人为美国公民。

美国外国投资委员会是一个由财政部主导、包括司法部、国防部和其他联邦部门的联合调查机构,负责审查对美国国家安全构成潜在威胁的外国投资。

拜登政府已下令采取一系列措施,包括去年10月根据《2022年芯片与科技法案》全面限制向中国公司提供最先进芯片,以及最近停止对中国科技巨头华为的大部分出口许可,目的就是要让美国在美中科技竞争中保持优势。

图森未来否认这一指控。2月1日,该公司女发言人称,其员工与Hydron Inc. 分享的任何信息都符合行业标准惯例,不会允许外国对手公司复制其技术。

“我们看到与 Hydron 共享的信息与其他潜在卡车制造合作伙伴共享的信息类型相同,因此可以定制这些车辆以与我们的技术兼容,” 图森未来发言人梅根·斯特拉德( Megan Strader)告诉彭博新闻社。“这些信息不允许外部实体复制 TuSimple 的核心——我们的自主软件技术,”她补充道。

至截稿,图森未来未对美国之音就此案提出的询问要求作答。

上市之前已被外国投资委员会调查

图森未来是一家在中国和美国两地设有研发中心的自动驾驶卡车公司,成立于2015年。2021年4月在美国纳斯达克上市。

早在2021年,外国投资委员会就对图森未来进行了调查,原因之一是一个中国股东投入大量资金并控制两个董事会的席位,引发美国安全机构的关注。

这名中国股东是中国科技集团新浪公司董事长曹国伟(Charles Chao),他当时控制了图森未来20%的股份以及董事会两个席位。曹国伟也是Hydron的投资者,他和侯晓迪、陈默的关系密切。

作为那次调查的结果,美国外国投资委员会要求曹国伟放弃他在图森未来董事会控制的两个席位,限制该公司中国部门获取包括自动驾驶业务的源代码和算法。

图森未来2021年2月18日向美国证券交易委员会提交的文件显示,图森未来与外国投资委员会达成了一项协议,在该公司解决了上述问题后,外国投资委员会已确定不存在尚未解决的国家安全关切。

作为该协议的一部分,图森未来任命了一名前美国国家安全官员为公司董事,设立政府安全委员会,定期与外国投资委员会会面并报告。

布隆伯格新闻社的报道说 , “外国投资委员会通过将中国高管从董事会中撤职并给予美国政府一些监督从而结束了这次调查。”

问题缘于这家中国初创公司

2022年6月,图森未来联合创始人陈默在加州洛杉矶创办了与中国有联系的氢能卡车公司 Hydron Inc。陈默将其大部分时间用于中国。这家初创公司得到了中国投资者的支持。

《华尔街日报》说,Hydron在中国运营,并正在建造氢动力半挂卡车。

氢能源开发是中国政府鼓励的项目。2020年9月中国国家五部委联合发布《关于开展氢燃料电池汽车示范应用的通知》,对入围的氢燃料电池汽车示范城市最高可获18.7亿元人民币的奖励。

“北京一直大力支持这种氢动力汽车技术,因此在中国成立这样一家公司以利用政府的激励措施肯定是有意义的。” 投资界媒体Seeking Alpha说。

2022年 10 月31日,图森未来董事会在发现图森未来将公司机密信息转移给了 Hydron 及其合作伙伴的重要证据后,解雇了图森未来联合创始人、当时的首席执行官侯晓迪。当日股价暴跌近一半。此举被媒体解读为图森未来在遭到美国政府调查后的自我切割行为。

但事情很快被翻转。11月,图森未来的两位创办人侯晓迪和陈默联手,利用图森未来上市时设计的双重股权结构,罢免了图森未来董事会,随后聘请三位独立董事,组成新的董事会,其中一位政府安全事务董事负责与外国投资委员会联络。

“从公司治理的角度来看,图森未来的创始人成立 Hydron,然后在未通知董事会的情况下开始了两家公司间的合作,这种方式当然是不道德的,而且很可能是非法的。” Seeking Alpha说。“更重要的是,考虑到所有美国国家安全问题,此举看起来不太谨慎,因为 Hydron 总部位于中国,在那里它可能受到当地监管机构的潜在干预。”

对经济间谍罪的定罪要求检察官证明有外国政府从该活动中获益,一旦定罪最高可判处15年监禁。

《华尔街日报》说,尚不确定美国司法部是否会对此案作出经济间谍的指控。“近年来,美国司法部只提出了少数几桩这样的案件。” 该报道说。

Seeking Alpha的报道说,图森未来并不缺运营资金,但 “更大的问题将是理清与 Hydron 的关系,这可能意味着切断与该公司的关系并出售其中国分部,这两项举措对于挽回与外国投资委员会的关系并避免经济间谍指控,可能都是必要的。”

图森未来股价已成皮包骨

图森未来的股价周二(2月7日)收于2.40美元,较一年前下跌超过80%。该公司2021年IPO发行价为每股40美元。

“这个股价可以说是皮包骨了,” 纽约一家资产管理公司的负责人姚望说。“与中国相关的股票不仅存在政策风险,还有中美脱钩的风险、和美国政府对中国技术输出限制的风险,任何一支这样的股票,如果有这么多的地雷在那里的话,哪根线都可能踩到。”