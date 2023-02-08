瑞士最長水壩換新裝 擁抱雪山送光明

【新唐人北京時間2023年02月09日訊】瑞士最長的水壩上，最近安裝了一面太陽能墻。這座水壩座落在瑞士秀美的雪山中，可謂觀光發電兩不誤。

冬日的穆特湖，像是一塊被雪山包圍的墨綠色玉石，溫潤、純净。

這裡海拔超過2470米，遠離污染，空氣非常清透，陽光格外燦爛。

湖畔的大壩全長1054米，長度雄踞瑞士榜首，更是歐洲海拔最高的水壩。

得益於内陸氣候，瑞士的高山中，冬天很少有霧。

看中大壩全年沐浴著陽光，冬天更有白雪反射來助攻，瑞士能源生產商Axpo沿大壩安裝了接近5千塊太陽能板，每年發電330萬千瓦時，足夠700戶家庭的需要。最棒的是，這些太陽能發電設施不怕冷。

這個冬天，大壩太陽能電廠已經投入生產，每天源源不斷產生的電能，為數百戶居民提供著照明、取暖、以及烹飪等所需的能源。

嘗到甜頭，Axpo計劃在大山裡，在現有的基礎設施上，修建更多的太陽能發電設施。

Axpo集團發言人珍妮特·施蘭茲：「我們希望到2030年，太陽能發電量達到1.2 吉瓦。」

穆特湖大壩本身是一個水力發電厰，裝機總容量高達一千兆瓦。

新唐人電視台記者任浩綜合報導

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