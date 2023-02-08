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（中央社記者張璦台北8日電）國科會今天舉辦產學座談，美光台中廠務處處長蕭淑云分享自己鼓勵就讀日文系的女學生勇於跨領域、最終錄取為美光科技員工的故事；她表示，限制有時候是來自於自己，在半導體業打開心胸，自然會有很多選擇。

響應聯合國國際女科日，國科會今天舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來」女科日活動營，以導讀、脫口秀、實驗工作坊、產學座談等形式，將半導體發展結合全球關注的永續議題，吸引線上、線下超過350位學生與民眾共襄盛舉。

國科會副主委陳儀莊致詞時表示，台灣因為30、40年來的努力，擁有備受國際重視的半導體關鍵地位；更值得一提的是，台灣半導體產業也是從環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance）這3項指標，努力讓產業符合永續發展目標的模範生。

陳儀莊指出，今年國科會女科日活動，以新世代女性在半導體領域的共融為主軸，不僅希望以這個台灣最具指標性的產業為起點，讓女科日理念進一步擴散，也盼啟發有志踏入半導體的女性，成為創造台灣半導體產業下一個永續篇章的生力軍。

為了讓與會者完整了解半導體產業脈絡，活動邀請中興大學教授何孟書與矽谷資深媒體人李喬琚，共同導讀最近受到全世界關注的熱點書籍「晶片戰爭」（Chip War）。

綜合座談則由半導體產業及學研界3位女力，包含蕭淑云、陽明交大光電系副教授陳俐吟、中央研究院社會學研究所副研究員謝斐宇，共同探討能源密集的半導體產業，如何致力強化ESG，同時打造兩性平等工作環境。

現場有蘭陽女中學生提問，半導體企業有研發等不同職位與專業，女性在職場是否遭遇困難；蕭淑云回應，現在的社會環境鼓勵平等，外界給的限制已經愈來愈少，很多時候其實限制是來自於自己，在半導體業打開心胸，自然就會有很多選擇。

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蕭淑云分享，她曾在校園徵才遇到一對情侶，本來是男學生有興趣面試，但她跟女學生對談過程得知對方讀的是日文系、糾結「不知道未來在哪裡」，她鼓勵女學生應該要勇於嘗試跨領域，後來女學生投履歷到美光科技，最終錄取成為美光員工。

國科會指出，長期以來，政府非常重視在科學研究環境建構上，朝向人才儲備、包容性、多元化等全方位均衡發展，以切合國科會創新、包容、永續的施政願景，並呼應聯合國永續發展核心指標（SDGs），也融入了性別觀點、強化科普扎根，希望加強公私協力，共同營造有利女性發展的科研環境。（編輯：張均懋）1120208