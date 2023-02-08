【秦鵬觀察】中國如何缺席ChatGPT盛宴

【新唐人北京時間2023年02月10日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看《秦鵬觀察》。今天是美東時間2月9日，京港台時間2月10日。

今天焦點：中國如何缺席ChatGPT盛宴？中國AI主播成功滲透西方；對賭金融大鱷？香港中資銀行售出大量1億美元期權。

生成式人工智能聊天機器人ChatGPT火爆世界，但是一篇被刪的網文稱，中國將缺席這場盛宴。與此同時，中國AI生成的主播，卻成功地滲透到西方，積極傳遞黨的聲音。

金融大鱷賭窺伺香港，中資銀行最近大量銷售名義面額1億美元的「賭港幣不脫鉤」期權。這究竟是怎麼回事兒？有什麼風險？

ChatGPT火的出圈 中國AI主播「潤」出國門

我想這幾天，我們每個人可能都多少聽說了生成式AI機器人ChatAGPT，全世界幾乎都在聊這個話題。因為這個新型的智能機器人，比我們以前看到的搜索引擎谷歌、百度或語音助手Siri、Amazon的家庭智能助手Alex，功能強大超出了幾乎所有人想像，用鋼鐵俠馬斯克話說，「好得嚇人」。

比如，它可以模仿不同的風格寫詩；也還可以幫助以色列總統生成自己的文章的章節；可以編寫計算機程序、順利的通過谷歌的L3入職測試，「拿到」一年18萬美元的Offer，讓人們感嘆：碼農們還有未來嗎？

它還可以幫助學生們寫作業，讓斯坦福大學等緊張地禁用ChatGPT。有一個驚人的數據還說，89%的美國大學生開始使用它，但也有72%的人同時支持封殺它。

當然，它還可以寫歌詞、作曲、繪畫，如果你家裡的電器設備支持聯網，它還可以幫你開關燈、開空調，在網上買菜、做飯，甚至代替你開會，在網上聊天，等等。

當然，經過我實際實測，我發現它也有很多問題，比如，1、是用截至2021年上半年的數據訓練出來的，所以對之後的很多事情它還不了解，比如，它不知道胡鑫宇案怎麼回事兒，卻會一本正經地讓你去看政府的權威報告；2、你需要懂得如何提出問題，否則它會跟你胡說八道，或拒絕回答，3、用英文、繁體字和簡體字問同樣的敏感問題，它給出的答案是不同的。

但是，不管怎樣，這是一個誕生不久、正式上線僅僅2個月的應用，所以，未來還是打開了無限可能，將對很多行業產生衝擊。

也因此，現在世界各大主要科技公司掀起了新一輪大戰，大批的中國概念公司連日跟隨暴漲。中國的股市還是比較擅長炒作話題的，一直不缺題材和各種資金。

不過，在這翻火熱中，中共官方媒體《證券時報》週四的時候，給投資人潑了一瓢涼水，稱「市場就是這麼樂觀，願意用資金來投票，即使概念落空也矢志不渝。」記者舉例說，2016年，谷歌圍棋人工智能AlphaGo打敗了韓國棋手李世石，人們歡呼人工智能時代就要來臨，相關概念股遭到猛炒，但現在已經銷聲匿跡。「市場還熱炒過5G概念、AR、VR，炒作過石墨烯，前一段時間疫情嚴重時，又炒作抗病毒衣服概念。」「不過，一些市場資金熱衷於虛假概念炒作，引誘投資者追漲殺跌，最終落得一地雞毛，投資者切勿跟風。」

中國人工智能概念的股票，聞聲大跌。

確實，一項技術的出現，總是需要時間去成熟的，在這個方面，爭相下水的公司，誰笑到最後，真的很難說，所以，我們永遠需要記得那句話：投資有風險，決策要謹慎。

另一方面，我認為，問題還在於，AI永遠無法替代人類的道德選擇和勇氣，因為很多事情都是有價值觀在背後的，包括科技本身。比如，我們經常談到綠色能源和石油天然氣等化石能源，拜登政府和川普政府的決策不同，就導致了美國在國際上的地位差異。還有，大量的數據也有傾向性，ChatGPT自己就承認，它傾向於左派、即進步派。而大家知道，打著「進步」名義的左派其實是一種文化馬克思主義，它主張取消美國歷史，就是有害的。

另外，還有一個問題，就是類似ChatGPT的先進技術，在中國到底會如何發展呢？昨天，有一篇文章在朋友圈被熱傳，但很快遭到了封殺，叫做《中國如何缺席CHATGPT盛宴》。不過，我在「中國數字時代」上找到了原文。

那麼，這篇文章寫了什麼刺耳的話，讓當局痛下殺手呢？

文章談到，中國因為疫情閉關的三年，正是OpenAI的GPT發展、壯大、產品化的三年。隨之提出問題：為什麼中國無法更早認識到這種突破呢？

因為，這需三個條件，1. 能夠看且懂OpenAI、DeepMind、Google等機構的論文（代表人群：研究員）；2. 能夠使用OpenAI的API探索論文裡的模型（代表人群：研究員裡的嚐鮮者）；3. 對硅谷的敏感性，經常看大家在用OpenAI的API做什麼產品（代表人群：VC）

然而這三年來，很多研究人員被封在國內，不能出國學術交流，甚至很多內容中國國內是看不到的。非常關鍵的NLP（自然語言處理）研究人員，是孤芳自賞的小家碧玉，CV圈隔行隔山，，各種疊加起來，整個中文世界，形成了一個信息繭房。而且，「10年來，我們以為自己積攢的AI算法、數據、應用的優勢，如今變成中美巨大的鴻溝。這個時候，我們甚至沒有一個新聞調查，把這件事的來龍去脈，挖它個底朝天。」

作者還說，另一個問題是，「我們的中文互聯網不足以提供高質量的訓練數據」。「什麼是高質量的數據？比如維基百科、高質量的活躍論壇、專業新聞、學術論文、高質量代碼、圖書。」而這些，在中國是不存在的。「沒有好的中文數據，我們就只能搭全球互聯網的數據順風車。上面這些優質數據的產生，需要開放的社區，我們似乎無解。」

說得很好，不過多少有點學術，對吧？那麼我們就用一個網上火爆的一個聊天來形象化一些。有網友提問：「如果讓百度的AI（文心一言）和ChatGPT聊起來，會發生什麼？」有網友回答：「能給ChatGHPT忽悠到莆田醫院去。」

當然，這只是一部分無良的科技公司了，更可怕的是，ChatGPT的成熟需要大數據進行不斷的訓練，但是在中國，很多關鍵數據都被中共刻意污染過，再加上無所不在的審查，會產生什麼結果呢？

說到這裡，我給大家提供一個ChatGPT自己的答案，我問它「中國如果做生成式AI會遇到什麼問題」，它回答存在5個問題，其中：第2、模型偏差，「如果數據存在偏差，模型也將受到影響」。大家覺得它還算懂事兒嗎？

最新的一個消息，也會讓我們有一個更加親身的感受。

總部位於美國的研究公司Graphika（格拉菲卡），在週二（2月8日）發布報告，稱現在互聯網上出現了一種深度造假的宣傳視頻，視頻中的「新聞主播」看起來非常真實，但它們其實是人工智能生成的。這些視頻被認為與中國政府有關聯。它們由人工智能軟件創建，並且出現在社交媒體上，報告說得很客氣「似乎在為中國共產黨的利益宣傳」。

比如，報告中提供了一段視頻，一位自稱亞歷克斯（Alex）的虛擬男主播批評美國對槍枝暴力無所作為。在另一段視頻中，一位女主播強調了中美「大國合作」的重要性。

不知道大家看了什麼感受？有網友說「美國媒體真實地歇斯底里，中國媒體歇斯底里地真實」。中共當局最大的興趣還是給人們洗腦和欺騙，對他們進行控制，不管是對內還是對外，因為根子上它並不在乎科技是否真的進步、百姓是不是真的健康和幸福，它更在意的是「政治安全」。

所以，如果現在世界上已經有了更加完好的ChatGPT，到中國之後，大家認為會發生什麼？我想起李文亮醫生的那句話「一個健康的社會，不該只有一個聲音」。

港中資銀行售1億美元期權 對賭大鰐穩賺錢？

最新有一個關於香港的消息，是中國工商銀行（亞洲），近期向一些私人銀行客戶，提供美元兌港元的期權交易產品，每張合約的名義價值是1億美元，期限是12個月，客戶需要抵押給銀行大約5000萬港元（槓桿比率逾15倍），期權的內容是「賭聯滙不脫鉤」，如果到期香港的聯繫匯率沒有被打破，那麼，客戶就可以賺取大約400港幣的期權金，再加上客戶存放銀行的押金獲支付定存利息（4厘至5厘），總回報率可超過14厘，所以，現在這款產品銷售的很好。

為什麼會有這個產品呢？據說是為了和有「小巴菲特」之稱、對沖基金潘興廣場資本管理公司創辦人Bill Ackman等金融大鱷對賭。

去年11月底，Ackman在推特上發文，宣稱他的基金持有大量看跌港幣的期權（put options），也就是很多空頭的頭寸（沽空港元），他押注港幣和美元的聯繫匯率會脫鉤。

Ackman認為，「聯繫匯率制度對香港不再有意義，港元與美元脫鉤只是個時間問題。」「鑑於近年來中美脫鉤，我們覺得中國繼續讓港元與美元掛鉤的做法特別令人驚訝，頗為尷尬。」

他的推文引發了世界關注，香港金管局回應說，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。還說，在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯繫匯率制度運作良好。

隨後，Ackman又發了兩條推文質疑：「如果中國確實是一個強大、獨立的主權國家，為什麼它需要將港元與美元掛鉤？」他又指，直到脫鉤之前，主權國家總是聲稱他們永遠不會脫鉤。

這就是事件大背景。

那麼，港幣短期內，會不會實現和美元的脫鉤呢？這個名義金額1億美元的期權產品，到底有沒有風險呢？

首先，從歷史上來看，香港的聯繫匯率一直被金融大鱷們窺伺，比如，為人熟知有1997年索羅斯狙擊港元計劃，最終以失敗告終。後來，海曼資本管理公司創辦人Kyle Bass、對沖基金Saba Capital創辦人Boaz Weinstein等，也曾經做過賭注。最後也無功而返。

他們失敗的根本原因，是中共當局已經把這個當作一種政治象徵，所以可以提供強力支持，而它們可以提供很多招數來幫忙，比如存入大額人民幣，在港幣的規則中，也算外幣，所以也可以獲得頭寸，進行防禦，避免中線7.8、上下0.05的界線被打破，。

所以，這款期權產品，從歷史和政治經濟學的角度來看，是相對比較穩定的。

但是，這個產品還是有風險的。因為，期權的合約要求，一旦向下跌破7.75，就要執行沽空美元的承諾，一旦向上穿破7.85，就要認購美元。目前港幣已經處於比較脆弱的接近7.85上限，未來一旦市場變化，就相當於「自己坐盤沽空」。加上槓桿15倍，風險很大。

所以，我們要想一個問題：為什麼中資銀行要做這種期權產品呢？毫無遺憾，不僅僅是因為贏面較大又政治正確、發揮中共當局的「正能量」，因此它們就讓私人銀行客戶來賺大錢來了。

這種作法，它其實相當於形成一個撮合交易，把私人銀行客戶拉來給金融大鱷等機構做交易對手，而中資銀行一轉眼變成了賭場老闆的身分，這樣就把香港政府的壓力以及風險，很大一部分轉嫁到了普通客戶手裡。正應了那句話「買的不如賣的精」。

一般來說，期貨，是機構操作者，用來對現貨交易進行風險對沖工具的，像現在這種賭港幣維持聯繫匯率的期貨，被單獨拿來作為產品，純粹作為博取利益的工具，非常罕見。

這裡面還存在一個風險，即使香港政府固守聯繫匯率，但是市場波動是有時間的。那麼，會不會在對賭交易到期的那段時間，金融大鱷們發動猛攻，而香港政府恰好錯過一小段時間來把匯率恢復正常範圍，所以會拉著散戶們下場呢？至少從理論上，這是存在的。

好了，我們今天就聊到這裡。請喜歡我節目的朋友們，關注《秦鵬觀察》，記得點讚、訂閱、轉發，謝謝大家，我們明天見。

《秦鵬觀察》製作組

（責任編輯：李紅）

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