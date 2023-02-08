【熱點互動】不提氣球 拜登點名習近平是何意

【新唐人北京時間2023年02月09日訊】不提氣球，點名習近平，拜登葫蘆裡賣什麼藥？強調經濟成績、不提專制威脅，老套競爭策略還靈嗎？蓬佩奧、安倍點評習近平性格，內外困境下，強硬到底還是進一步妥協？

主持人：李蘭；嘉賓：王維正（美國艾德菲大學文理學院院長、政治學教授）、吳崑玉（台灣專欄作家、軍事研究者）、唐青博士（時事評論員）。（02/08/2023 新唐人電視台）

今天話題：

中共氣球飛越美國大陸，拜登演講避而不談，卻即興嘲諷習近平，對華戰略左右搖擺？

進入2024大選周期，國情咨文著眼內政、淡化外敵，美國選民買單嗎？

習近平性格再被聚焦，蓬卿稱其「不妥協」，安倍評價他超級現實。氣球事件後，總加速師怎麼走？

主持人：大家好，歡迎收看【熱點互動】，我是李蘭，今天是2023年2月8號星期三。拜登執政兩年後發表國情咨文演講，強調經濟和立法成就，強調美國製造和保持美國尖端科技優勢，強調他執政後實現了西升東降，也就是民主國家變強，獨裁政權變弱。但是對於震動全美的中共氣球入侵事件卻避而不談，倒是即興發揮諷刺了一下習近平面臨的困局。那白宮對華政策會不會有變化？拜登又是怎麼想的呢？

而另一邊，中共3月1號起將實施《預備役人員法》，全面的上調服役的最高年齡從18歲到60歲是全包括。習近平再一次發表黨內講話，強調中國式現代化，原本想和美國修好的習近平，在氣球被意外擊落之後，下一步會如何走呢？同時，對於台灣的政策和態度會不會有相應的變化呢？今天有三位嘉賓，一位是時事評論員唐青博士，唐博士您好。

唐青：觀眾朋友好，主持人好。

主持人：謝謝。一位是台灣專欄作家、軍事研究者吳崑玉先生，吳先生您好。

吳崑玉：主持人、各位觀眾大家好。

主持人：謝謝。另一位是美國艾德菲大學政治學教授王維正，王教授您好。

王維正：主持人好，觀眾、聽眾大家好。

主持人：謝謝。我首先想請問王教授，這次拜登國情咨文，它是立足在國內事務上，不僅俄羅斯入侵烏克蘭已經不再是重點，而且這次中共氣球入侵事件，也沒有像大家預期的，可以說拜登幾乎是沒有提。外界對於拜登對中共是強硬還是軟弱呢，看法上也不同，那您的觀察是什麼？

王維正：首先我們要知道這個國情咨文的話，是美國憲法上規定總統定期向國會報告，所以他的這個觀眾、聽眾主要是國內的，就像您剛剛所講的一樣。而且他昨天的演講差不多一個小時左右，那裡面能夠著墨在國際事務的話，本來就比較少，他確實是有提到俄羅斯和提到中國，雖然對於最近大家很關心的這個氣球事件沒有指名道姓地講，但是他的演說裡面提到跟中國有關係的，倒是應該是講說是語氣還算相當的堅定。

比如說他覺得您剛提到這個西升東降，民主國家越來越強盛，極權國家越來越虛弱。然後他說美國要極力要跟中國的競爭，所以要投資在科技，投資在國防，投資在結盟。然後又說這個，他想試問一下全世界有哪個領導者，有誰願意跟習近平來互換位置。所以他這樣講的話是不得不，因為他從一開始的時候就有人批評他，就懷疑他，特別是共和黨的人，懷疑他對中國的政策比較軟弱。

然後這一次氣球事件的話，也有人批評他，說為什麼不從氣球侵入美國的領空開始，就把它給擊落，而是要等到它到了南卡的海岸線才這樣做。所以我覺得拜登他必須要做一個比較強硬的一個說法，沒有點出來的話，並不代表說他對於這未來中國，對中國的一個比較強硬的態勢，沒有一個表態。

主持人：所以您認為拜登對中國的這個，就是這次氣球事件還是比較強硬的？

王維正：是的，我覺得因為這個背景的話，是大家都非常的關心的，過去幾天這個氣球事件，所以他不點出來的話，其實講得也是非常明白的。

主持人：了解。吳先生我們知道，就是在氣球事件之後，駐美大使蕭美琴就返回台灣去述職。她回到台灣之後，她就提到氣球事件是對美國有一定震動的。那您怎麼看拜登他這回沒有提氣球事件？

吳崑玉：他不一定需要提這個事件，就是說他，其實站在拜登的角度，這件事情的處理雖然後段很漂亮，但是前段備受質疑，所以他沒有必要把這個事情再重新提一遍，這第一個。第二個，在美中關係上面或者是說國際外交事件上面，他可能比較需要的是一種類似跳恰恰，或是雙步舞，或是這種有前有後的，進二退一的，類似的這種節奏，這樣才能夠鬥而不破。

所以在之前美中歐關係其實已經繃得很緊了，再繃下去有可能又，然後甚至搞成了真正的衝突，或者是一個戰爭狀態，對大家都不好，所以他現在有一點想要緩和。那個緩和並不叫做軟弱，而是說我取得了一個大家能夠喘口氣，那麼後面再來繼續他的競爭過程，我覺得他比較想要採取的是這樣的一個態度，所謂鬥而不破，這樣子才能夠維持著一個所謂的這種，中國不喜歡稱為冷戰，但實際上就是一個新冷戰的一個格局。

主持人：如果您覺得他還是想維持鬥而不破這樣的一個態勢的話，那氣球事件之後，您覺得他的對華政策上會不會有一些調整？

吳崑玉：他一定要做一些調整。

主持人：比如說？

吳崑玉：他至少對這件事情要表態，第一個從小的開始講，這個氣球被FBI，就是被撈起來，然後送到FBI檢視，既然你已經送到FBI檢視了，你就必須有一個檢視的結果到底是什麼，裡面到底有沒有什麼玩意兒，然後到底有沒有拍到什麼機敏照片，它到底是不是監視氣球或是情報氣球，這個事情都必須要對大眾公布，這個公布本身它就會造成一次事件。再來，如果美國對於這個東西有沒有什麼反制，那以後的反制措施是什麼。

然後是不是要報復，那是不是以後美國也放氣球到中國去，還是用什麼樣的手段去騷擾中國，或是做情報監視，也派一個什麼東西飛到中國西部的飛彈基地的上空，類似這樣子的事情，它都是未來可能會做的一些動作。那在更大的層面，他會不會說因此把整個的美中的這種關係調得更強，我覺得也不會。但是他必須爭取輿論的支持，因為整個美國的輿論它已經對於中國越來越反感。

而且你還有這種偵監氣球跑來了我的領土的時候，那麼這個輿論，拜登他不能不回應。所以在這個狀況上面，我覺得他接下來外交上面他會稍微緩和，但是在輿論上面，我覺得他不會。

主持人：了解，王教授同樣的問題，我想聽一下您的看法。如果拜登在氣球事件之後，他會調整對華政策的話，您覺得他可能會在哪些方面做出一些調整，或者是會不會有更加強硬的這種手段出來？

王維正：首先在外交上的話，美中的關係過去幾年是呈直線下墜的這樣的一個態勢，所以雙方都意識到說繼續這樣直線下墜的話是會有危險，所以必須要建立一些護欄。本來國務卿布林肯他要去北京的話，就是有這樣的一個作用。現在氣球事件的話，當然使這個暫時推延一下。但是我覺得接下來的話，拜登總統他會做的有幾件事情。第一個是去鞏固跟盟邦之間的，不管是在價值上的同盟，還有在軍事上的部署都會加強。

第二個，他發現到說美國在亞太地區，就這西太平洋地區的話，現在叫印太地區的軍事部署不足，而且如果有戰事的話，可能需要用的基地不足，所以他最近在加強跟日本的關係，甚至於在菲律賓也取得了幾個可以暫時要進駐基地的這樣的一個權力，不然否則的話是只有在琉球跟關島兩地而已。第三個的話，他昨天在國情咨文裡面提到，就是說美國有這個所謂的《芯片與科學法》，所以事實上是要在高科技，特別是在半導體方面的話，要嚴格地管制最精密的高科技的半導體流向中國的可能性。

所以就是說基本上在供給源方面的話，來斷了中國的根，要它在高科技上面至少要追個十幾年才？？9：23。因為我覺得他這種，剛才那吳先生講到的所謂鬥而不破，那鬥而不破的做法的話，就是說在美國他要不斷地增加他的能力，而且要不斷地在強化他跟盟方之間的關係。

主持人：了解。我想請問一下唐青博士，您對這一次國情咨文的觀察，除了氣球事件之外，您還有留意到其他的內容是讓您比較關注的嗎？

唐青：我覺得這一次拜登他沒有把中國作為一個重點來講，他是有他的考量的。因為他國情咨文，他是想要為2024造勢的，就是他也想要下一屆參選總統，那麼他要造勢，他必須注重在國內經濟，這是美國歷來的傳統，這是其一。那麼其二，就是俄烏戰爭它已經進入拉鋸戰，它不像剛開始的時候，烏克蘭一下子把俄羅斯擋住了。那麼盟國也因為烏克蘭這個俄烏戰爭，跟美國空前的團結，所以對他來說是他的成就，他的政績，他可以大講特講。

但是現在雙方陷入苦戰，他就不好宣揚了，而且共和黨還一直想要阻擋他對烏克蘭無限制地投資或者給武器等等，所以他不想去觸碰這些，所以他不能多講。同樣的就是中共這個間諜氣球事件，我覺得它也是，對他來說是個黑天鵝的事件。那麼這個事件拜登他表面上沒有提到中國，沒有提到間諜氣球，但是他對這個事件定性了，他說這是，就是如果美國主權受到侵犯，那麼我們會採取行動，那麼上週的這個事件就表明了，是吧，而且我們已經做到。

所以這個已經是他的定性和表態，那麼這個表態剛才兩位先生也，王教授也分析到了是一個很強硬的表態。所以我覺得，但是拜登不想被他的共和黨，被他的政敵批評軟弱無能，不想讓他們來炒作這個事情，因為共和黨的議員這一次那個格林女議員，她進場的時候，在場外她接受媒體採訪的時候，她就拿著一個氣球接受媒體採訪，當然她沒有帶到國會的那個會場裡頭去，她的意思就是諷刺拜登說你太軟弱，你沒有早早地把它打下來，太軟弱。

同時她自己也穿了一個今天在社交媒體，就整個美國就是在社交媒體非常火紅，就是這個格林女士她穿的這個衣服，它是一個白的衣服，就像一個氣球一樣的衣服，她自己的那個發言人也說，她這個衣服也是就是像徵這個氣球，她有點諷刺拜登，你太軟弱了。所以在這些問題上，拜登不能夠給政敵太多的藉口和口舌，所以他不能多談，但是他有確的表態，我覺得是一個恰當的處理。

主持人：了解，如果您是覺得是考慮到2024大選的一個考量，他不想過多地談，但這回事件又略有不同，因為這回不光是美國的官員、政府層面，或者說一些智庫，他們非常的關注，有很大震動，在民間震動也是相當的大。很多我知道是之前不關心政治的一些，比如青少年，他們也在討論中共對美國主權侵犯這件事情了。那如果是從這點上來看的話，拜登考慮到2024大選的布局，他不提外交政策，或者不提對華政策的這一塊，會不會反倒是一個錯誤呢？在現在這個時間點。

唐青：這個我覺得可能也很難說，從拜登的角度，就是說從競選，他這一次國情咨文，剛才也提到他是針對國內人講的，那麼美國國內歷來是國內問題遠遠大於國際問題，在1992年總統大選的時候，老布什總統他是剛剛打完海灣戰爭，他的聲望非常高，就是氣勢如虹，民主黨是克林頓，他是個剛出茅廬，大家都不看好。但是克林頓他就著重在國內議題，特別是當時美國經濟。

所以他競選有一句非常著名的標語，就說「笨蛋，問題是經濟」，所以克林頓反而贏得了1992年的總統大選。所以拜登他要吸取這樣的教訓，他就必須談經濟問題，主打國內的國內政策，強調對經濟的樂觀看法，就是提振美國人對他的信心，因為美國國內的人現在對他的最大的一個意見，反倒是說經濟不濟，而且剛剛出爐的經濟數據顯示失業率達到50年最低，也算是拜登的政績。

那麼通貨膨脹半年以來也一直有所緩和，所以拜登他就強調國內政治、強調經濟。那麼對外的外交，這一次包括阿富汗，還有好多問題他都沒提，因為這一次這個間諜氣球事件，我覺得對拜登，對習近平都是一個黑天鵝事件，他們雙方都不願意看到發展到目前這樣一個地步。因為拜登的對華政策，他自己這次演講也談到，他說我們是尋求競爭，但不尋求衝突，而且他也強調說能合作就要合作。

所以他這麼講，他是想留有餘地，不想一下惹毛中共雙方大打出手，他要管控危機，所以他不希望這件事情鬧得太大，鬧得不可收拾，那麼真的打起核戰爭，打起國際大戰對誰都不好。所以拜登總統歷來他是採取這樣一個策略，所以是他一直在合作、競爭、對抗這三者之間游離。他就不像共和黨，尤其是共和黨強硬派，那就是一定要把中共這個事情當做一個非常，就像蓬佩奧，蓬佩奧對付中共是打少林拳的。

主持人：要不讓出一寸土地。

唐青：對，他是非常高明，但是拜登是打太極拳的，他是棉裡藏針的，他是這樣一個策略。

主持人：王教授同樣的問題，我想聽一下您的看法。您覺得在現在這種特殊，就80年後，在珍珠島事件80年之後，再一次有美國本土受到這種侵襲，但是拜登在這樣的環境下，他還是用傳統的這種競選策略，就是強調經濟，而忽略這種外交政策，它是一個好的選項嗎？

王維正：首先就是這一次這個氣球事件，對於美國一般美國人的心底的那個震撼的話，不亞於80年前的珍珠港事件，因為那是最後一次美國的本土，因為那時候夏威夷還不是美國的州，它只是一個美國的一個領土，territory而已，但這是最後一次美國的本土有受到攻擊的話，是那個時候。所以你可以想見說美國人的話，長久以來都非常的安全，兩個大洋的保護。

所以這次這麼大一個氣球，然後在那裡盤旋了很久，再侵入了美國的領空，對於美國人在心理上來講的話，就是當總統講說我們視中共為一個競爭者，然後我們要加強我們的經濟，投資在我們的科技，然後要跟它做長期的競爭的話，我相信美國人是有感的。這中共已經完全取代了前蘇聯，而成為美國這個朝野的共同認為是對於美國來講的話，他的國家利益也好，或他的價值觀念來講也好，是最大的一個挑戰者。

談敵人的話，也許還稍微早了一點，但是絕對是最大的一個挑戰者。然後美國人的話，可能也會因此而結論到，就是說中國這個政府的話，特別是共產黨的政府的話，對美國的價值是有腐蝕性的作用，對於美國的人民的話，是不懷好意的。

主持人：如果說就是像剛才您提到，然後唐青博士也提到，就是拜登他還是想保留一定的合作空間，或者說不想讓這護欄完全破掉的話，您覺得未來雙方可能性還有多大呢？因為現在中共方面。

王維正：因為剛剛唐博士也提到，這個也是美國官方的講法，就是說美中的關係錯綜複雜，有包括這個合作、有包括競爭，然後還有包括對抗，就是三個C的這樣的一個層面。但是我們分析家一般發現的話，過去很多應該是可以有合作空間的一些項目、一些事項都範圍變得越來越少，這是為什麼？比如說像過去的話，也許雙方可以在氣候變遷，氣候變遷是一個最明顯的一個例子，因為中美的話，是全世界第一大、第二大的這個污染國。

如果說他們製造出來的污染的話，是要把全世界的人都，製造出一個這個臭氧層的一個破洞出來，所以這個是一個最明顯的一個合作的項目。比如說像在疫情的合作方面，當然這個也是一個最好的一個合作項目。很可惜的就是因為現在雙方互信不足，而且彼此觀察對方的話都帶有敵意，所以能夠合作的項目越來越少。而且也被所謂的這個地緣政治化所牽引，所以將來未來的話，能夠合作的項目，我真的覺得說項目可能會很少。

比如說第一件事情可以做的就是說在這些所謂公海，或者說是在領海附近的一些的戰機和戰船的一個活動，能不能訂出一些規則來。然後比如說2001年海南撞擊之後，雙方建立的這所謂的熱線，但是這一次美國打電話，對方又沒有人接，這個熱線的話是不是能夠把它給體制化，這些非常非常，怎麼講，應該說是應該是枝微末節，但是是很基礎的事情，可能剩下的唯一合作的，就可以立即合作的範圍。

主持人：如果說美國方面想合作，但是我們看到中共方面的態度仍然是很矛盾的。比如說氣球事件之後，美國的國防部長就想要和中國的國防部長直接通話，來有一個所謂可能也是加強這個護欄，但是中共軍方就拒絕了。那您覺得他為什麼要拒絕這樣的提議，這感覺和上一次就是佩洛西訪台之後，然後中國切斷了所有的軍方的各個層面的聯繫有點類似。

王維正：是，很多人都指出來，中國它對國際關係的觀念還停留在天朝時代。基本上來講的話，他認為說外人需要他比他需要外人要多，那這是一個錯誤的看法。因為我們都知道說在中國的國際關係方面的話，對他的生存發展來講，最重要的就是跟美國的關係，很可惜的就是即使是為了要危機溝通的，像這樣一個熱線這種東西，中國都把它當做是一個談判的籌碼。

比如說像發生這種大事的話，美國人想的第一件事情就是說，我拿起電話來，然後我們講好說將來，當初講好如果有什麼危機的話，就靠這個電話來通個信，然後能夠探清一下彼此的意圖，是不是有不好的意圖。那對方不接，不接理由是什麼呢？不接理由就很耐人尋味，第一個是不是說他要讓美國人很著急，要人家覺得說你要來求我，把當做是一個談判籌碼呢？

還是說那邊本來應該接電話的，比如說像美國國防部部長奧斯汀，他的對口魏鳳和的話，那麼他很有可能在三月份這個兩會之後的話，可能會去職，而且有可能會接國防部長的這位先生姓李，他事實上還是在美國的政府的制裁的名單上面，所以這個對於這個兩國的國防部長之間的交流，就顯得非常的非常的非常的笨拙，就像很，會窒礙難行。

主持人：很尷尬。

王維正：很尷尬，對。

主持人：了解，我想同樣問題，吳先生您是怎麼看。如果說美國有鬥而不破的意願，那現在我看習近平其實在20大後，因為面臨國內的很多的這種困難的局面，他也想和美國搞好關係，但是在現在一個危機發生之後，美國其實是已經釋放出來善意了，就是願意保留合作空間，但是為什麼中共這邊會拒絕這個軍方的通話溝通呢？

吳崑玉：我覺得這個要分幾個層面來看，它也不是純粹軍方的這個溝通問題。那麼軍方的溝通或拒絕溝通這個事情應該講說，他們可能有很多政治考量或所謂個人考量。就剛才王教授有講到說，接下來這個兩會要開了，那到底以後我這個國防部長還能不能留著，那不能留著，我幹嘛惹這個麻煩呢。而且在中國的體制裡面真正做決定的叫軍委會，它不像美國我國防部長是有相當決定權的，那我講了也沒用，反而給我自己惹麻煩。所以原來這個國防部長通話，這個是一個防止美中衝突，這個無限升高escalation的機制上面，就防止這個escalation的這個機制上面的一個攔截鎖。

那結果這道攔截鎖顯然失效，因為中國人的政治考量是比較多的，甚至還有個人的政治考量也是比較多的，那麼美國倒是比較這個體制化了。那我給你建立了熱線，我們該打電話的時候我們就打個電話，搞清楚大家想幹嘛，甚至都商量一下說，你有這個國內政治考量我也有國內政治考量，你要表現強硬一點我也要表現強硬一點，大概是這樣子的一個狀況。可是這個機制可能在去年以後就大家斷訊了，斷訊了其實走入了另外一個更危險的狀態，比如說怕大家不小心產生誤判的時候，第一軌道、第二軌道失效的時候，在軍事軌道上面這個最後的一個攔解鎖那也失效的話，那這個誤判就會變成一個，你沒有辦法控制的一個事件，就會變成不斷升高，這個是很危險的一個狀況。

主持人：是，雖然是有一個可能，就3月份這全國人大之後有個人事的調整，但是中共的這個人事任命還是和西方國家是不太一樣的，而且特別是習近平政府，現在習近平都是講親自部署、親自指揮。那您覺得像這次應對氣球事件，我們也可以看到中共內部的很混亂，那這個是不是也顯示出，包括這個軍方他不願意去溝通，是不是也顯示出習近平在應對這次氣球危機事件的時候，他內部的一個管理上的問題？

吳崑玉：習近平的內部管理一直是有很多問題的，那麼他並不像這個外界所以為鐵板一塊，而如被食指，沒有那麼厲害。他們有很多單位你會發現他上級，比如說習辦跟台辦有時候是不講話的，甚至這個跟其他軍方可能也不太講話了，好像這中間有很多的矛盾跟這個問題，很像那個我們演的那個什麼《甄嬛傳》，就那個後宮互相很多小心機在裡面運轉。所以習近平要去控制這個系統沒有想像中的容易，那這個以前他還是習大大的，就是在這個20大之前，其實在疫情之前他的控制力是非常強的，但是後來這個疫情之後，尤其這個清零失敗了以後，他的控制力開始在減弱，那這個時候大家各自的心思就出來了，各個部門的本位主義就出來了，就是他的控制就會更困難。那麼不過在軍方來講，他已經是比較好的，對於其他的來講，他已經是比較好的一個狀況，因為槍桿子出政權。

主持人：好的。那王教授您怎麼看，這一次中共政府它整個這個體制對這件事情的應對呢？

王維正：首先就是這個對內對外來講的話，有一個讓人家會覺得很錯亂的一個感覺，就一般人的觀感的話，就是他習近平的話是大權一把抓，然後所有重要的位置都在他身上，然後他是定於一尊，特別是在這個20大之後。可是這個形象跟這一次氣球事件所曝露出來讓人家懷疑，就是說他的彼此之間，比如說軍方跟這個其它的機構外交部還有黨方面的彼此之間的協調，讓人家感到非常的困惑非常懷疑，從而因此的話，就會懷疑說習近平他到底在中共的這個黨國體制裡面，是不是得到了完全的效忠還有完全的支持，他是不是能夠控制全局感覺到這個有所懷疑。

那這樣的話，你再繼續從這個思路上去想的話，你就會對於這個中共它表面上的非常強的這樣的一個局面會產生懷疑，就是事實上它是不是外強中乾，那這樣的話，可能一般的分析家可能要去擔憂另外一件事情，就是說如果中國內部的話，真的是不像我們想像那麼樣的這個堅強、那樣的這個堅韌的話，是否我們要更要擔心，就是說由於他的彼此之間的不和、彼此之間的鬥爭的話，所會影響起來，特別是在對外方面會有什麼影響。

主持人：是，也就是說除了我們要看表面上中共對外表現的這種激進的這種姿態以外，同樣也要看它內部是不是真的像它外面表現的一樣。

王維正：對，就說是不是外強中乾，當然現在如果說任何這很明顯的反習的動作的話，都是風險很高的，但這並不代表說習近平他在中共的體制之內的話，沒有他自己的敵人。

主持人：那除了國內的情況，我們再看一下習近平在這個氣球事件之後，他在國際關係上他會怎麼走呢？因為我們可以從環境上來看，我們知道對內他有疫情的問題、有經濟的問題，那現在對外就是很可能氣球事件之後，像您剛才講的美歐盟友會更加的聯手去反制中共，那如果從習近平個人的性格上，我們可以從另一個角度來看，就是說前國務卿蓬佩奧他就評價習近平，就是在這次氣球事件之後，他說習近平是他接觸過的最強硬、最邪惡，而且最不願意妥協的這麼一個人。但是今天出版的日本前首相安倍回憶錄中，就披露說習近平告訴安倍說：如果自己是在美國出生的話，他不會加入共產黨，而是加入美國兩黨中的一方，那安倍對習近平這個評價就認為他是強烈的現實主義者。而習近平的這兩種性格的，就兩個性格的極端化，其實在他清零政策上也好，或者在他肅清政敵上也好，我們都其實看到他有表現，一開始是非常的強硬，到後來就突然的妥協，那王教授您覺得在這次事件之後，他在對俄羅斯的關係上，他會怎麼選擇？

王維正：是，我想那個習近平是從很多角度來講的話，他應該是近來幾屆的這個中共領導人裡面最願意冒險的領導人，然後也是對於這個自我的期許最高，然後對於這個中國在世界事務上的所能扮演角色這個寄望最高的一個領導人，他講過這個東升西降，他講過中國要奉行所謂大國外交，然後要跟美國平起平坐。所以他跟鄧小平不一樣的，不再推行的所謂的韜光養晦，他反而是希望說全世界能夠注意到，而且尊重中國已經崛起這樣的一個事實。

但是您剛提到他在這個在強硬之後，他也有現實的一面，就說他發現他實力不如人家的時候，他會很快的得到一個結論，就是說對於中國將來的未來發展來講的話，到底是搞好跟美國的關係，還是去支持一個現在失敗中的一個俄羅斯的關係，哪一個會比較重要，我相信他會很快做一個很現實的一個決定。

主持人：那您的預測是什麼呢？

王維正：我覺得他會盡量的想辦法跟美國修好，那這件事情的氣球事件的話，他希望說能夠趕快過去。但現在的話，現在限於說美國還在氣頭上，而且已經這個激起了全世界的公憤。因為美國不是對40個國家的使節做一個簡報，就說它不是在我的空中上放氣球而已，它在全球五大洲都有這個間諜氣球，事實上中國已經有一個間諜氣球的一個艦隊fleet。意思就是說要來揭露這個中國稱霸全球的這樣的一個野心，所以我相信習近平可能會想一個方法在自己的面子上能夠掛得住情形之下，盡量跟美國修好。

主持人：了解。那唐青博士，就是如果說習近平他是有意和美國要修好，但是我們現在看俄羅斯那邊，普京對習近平的壓力也是不斷。首先是之前放出了說習近平要去訪問莫斯科，但現在又放出，俄羅斯媒體又放出一消息說：伊朗的總統會訪華。所以您覺得習近平在這邊的壓力下，您覺得他會怎麼選擇？

唐青：我覺得我和那個王教授稍有不同看法，就是我覺得習近平跟，就是中國跟美國這一次鬧得這麼僵，有的評論已經說這是冷戰的開始，我們就看著冷戰在我們眼前展開。就是美國這一次召集40個國家150個外交人員舉行簡報會，就是把中共的這個間諜氣球在全球這麼攪事，公布於眾是不留情面的，是一種撕破臉皮的這個做法我覺得。所以呢這樣的一個動作也是，就是本來這個事情把那個氣球打下來就已經是讓習近平下不去台，就剛才提到為什麼那些這個中共的軍方不想接美國軍方的電話，他就是拉不下面子，中共和習近平是死要面子的，他拉不下面子所以這個電話他不能接，那接的話國內的那些習近平的反對派會更加是說習近平軟弱，習近平不適合當領導人，你犯錯了如何。

那麼所以這一次美國又進一步召開全球簡報會，因為美國以前，中美它都是說有事我們談。包括習近平大家知道，他在G20的時候碰到加拿大的總理，就說你不該公開我們說的話，你都公開出去了不合適啊。他就當面教訓他。那麼美國這一次這麼做，我覺得對中共是個非常大的刺激。那麼當然美國這樣做也有它的好處，它會團結更多的盟友一起對抗中共。所以這個動作，我覺得是中美關係的，可能又一個下滑的一個分界點吧，所以是非常大的一件事情。

那麼在這樣一個情況下，習近平只能去投伊朗、投靠什麼俄羅斯這些難兄難弟。他們沒有美國這邊，美國還團結盟友再公布它的醜聞啊，要一起針對它，所以中共也沒有辦法。而且美國雖然說拜登是總統，美國有國會等等，但是美國最關鍵的是民意。民意才是總統。所以這一次的事件當中，我們可以看出拜登總統本來是想讓布林肯跑到中國去。因為我看到之前有報導，可能是猜測分析。就說美國的新的議長是共和黨的議長麥卡錫，他要4月份要訪問臺灣。那拜登很可能是讓布林肯就是到中國去跟習近平說明是，你看這個我管不了他，他是共和黨的議長我管不了他。就是連民主黨的議長佩洛西想去訪問臺灣，拜登都阻止不了。因為這個媒體之前有報導，拜登不想讓她去，但是她要去，拜登沒有辦法。那跟習近平也只能這麼說，那習近平最看重就是這種打臉的事情。那麼去訪問，馬上共和黨的議長他會動作更大，會更加中共不喜歡什麼他就幹什麼。他對拜登他無所顧忌，拜登也勸阻不了。所以布林肯有一個很重要的使命就是這個。

那麼其實中國媒體自己報導的盧沙野，就是中共駐法大使盧沙野接受法國電視台的採訪，他披漏一個信息就說，這一次他感覺中方對那個氣球事件發生以後，向美國表達了遺憾。他覺得美方是接受了中方的解釋的，因為五角大樓表示說這個飛艇就是氣球，它不會對美國造成地面的軍事和人員造成威脅。他們五角大樓要求中方盡快讓那個飛艇離開美國空域。盧沙野的採訪就說：令人不解的是美方一方面敦促中國讓飛艇離開，另一方面第二天就把它擊落了。所以說這個飛艇當時快要離開美國了，你為什麼這邊說話那邊就擊落了？

因為拜登必須聽民意，美國民意才是總統。所以這個民意沸騰，就是老百姓受不了，這個民意沸騰。那麼拜登必須把它擊落，趕快擊落，否則的話這個總統可能會有執政危機。所以在這樣的一個情況下呢，那麼中美這個關係就走到了今天這一步。所以我一開始講了它是黑天鵝事件，習近平和拜登都不想走到這一步，但是陰差陽錯他就走到這一步。所以從戰狼外交到這個清零等等這些，習近平推動了一系列雄心壯志、雄心勃勃的措施計畫等等，就不知為什麼就這樣就都被打亂了，走到了今天這樣一個困境。

主持人：是，美國的民意給了拜登一個意外，然後讓拜登打下氣球，這被擊破的氣球又成了習近平的意外。確實我們也看到，現在這個民意也一直讓這個氣球事件在不斷的持續發酵。就涉及到現在美國人呢，除了是覺得這個間諜氣球對美國本土有侵害，另外他們也認為中國的經濟侵略也是對他們的威脅非常大。這就涉及到外國實體購買美國土地這件事情。

之前，我們已經知道德州是已經有立法，正在通過的流程中了；那佛州也有考慮，像北卡州也在考慮。那現在這個氣球事件之後呢，我看到有更多的禁止外國實體和個人來購買美國農田的這個事情，在美國已經開始更大的在傳播開了。那你怎麼觀察這個事情的發展？這個政策的發展？

唐青：我覺得這就是剛才講的，這個事件在美國、在西方國家它都在發酵。就是歐洲也是，它發布了首份外國操弄資訊的報告，其中對中俄聯手的威脅也是格外關注。所以中共就是習近平和西方和各個國家的關係，就是這麼一步一步的，就是其實是在外國的民意的帶動下，然後政治家，因為西方的政治家他必須聽民意的。他不能像習近平一樣的，我誰我老大我可以不聽你的，他必須聽民意。那民意然後互相推動著就是把中美關係走到這一步，目前中共就逐步的被孤立了，所以我看目前是這樣一個局勢。

主持人：了解，那還有一點時間我想再聊一下美國的內政。那王教授您覺得這一回拜登在國情咨文上一直講說是要團結，希望能夠和共和黨同事一起來完成該做的事情。但是，我們可以看到共和黨人他對於拜登的政策呢，是認為他是太過社會主義化。所以雖然拜登有一個好的意願想要團結，但他政策卻還是激起了很多這種堅持美國保守理念的這些人群的一個強烈的反彈。那您覺得他怎麼去解決這個問題呢？在最後的兩年任期裡面。

王維正：首先，美國的這個制度它建立起來的時候，並不是希望說有一個很強的總統，它基本上是一個三權分立然後採取制衡的。那麼雖然說很多總統他都說希望要當全民總統，可是最後的話，其實他是希望說能夠得到比較多的選民的支持。那麼一開始的時候我們談過，說選民比較在乎的是什麼；那我想最後的話還是在乎他自己的荷包，就是經濟的議題。

那昨天的國情咨文的話，拜登總統一開始就細數在他任內經濟上的成就。比如說就業率降到多少多少最低的，然後製造了1200萬個新的工作，然後通貨膨脹的話也略微消減等等。這些的話，有多少是拜登總統的功勞呢？還是說像有一些經濟學家來講，事實上是這個自然的一個規律？然後他花了很多錢，做這個所謂的基本設施infrastructure，那這個長久以來的話，對美國確實是很好。但是也有很多經濟學家警告，就是說美國這個舉債的文化實在是太嚴重，這個話會債留子孫。

所以最後的話，我覺得美國的選民還是要看他感覺到說這個總統有沒有把他們的生活給改善。那就目前來講，我們現在大家都分析就猜測說拜登總統可能會想要爭取連任，除了說他的年紀來講的話是一個議題之外。另外就是說，他現在這個所謂的40:58job voter approval rate，就是選民對他的認可只有40出頭而已。這個在歷史上來講的話，對於想要連任的總統來講的話，都不是一個很好的一個民調的一個數字。所以他還有一些需要加把勁的空間。

主持人：是，那唐青博士您怎麼看拜登如果在後面兩年，他要想是達到他的目標團結美國國內，再一個他可能要競選連任的話，他怎麼去平衡他的政策和共和黨人之間的反彈呢？

唐青：拜登這次國情咨文他沒有提出大的政策變動，因為在過去兩年整個民主黨，就是拜登的政黨他掌控了眾議院和參議院，所以他是全面執政。全面執政他就有很多立法，就基礎設施啊、技術啊、槍支問題啊，他採取了一些重大的立法行動。這也是他這一次演講當中，他非常吹噓自己的一個重要的一個政績。那麼但是這個立法行動，尤其是基礎建設這些投了很多錢，基礎建設是需要時間的。所以拜登這一次是非常的呼籲，就是強調是說我們要完成我們的工作。他呼籲共和黨團結，不要跟他就是對著幹，在經濟問題上。因為他新的議題，他新的政策是推動不了的，但是在過去簽的那麼大的法案、這些基礎建設需要時間。

所以拜登強調了至少12次可能是，說完成我們的工作。所以這是他希望團結共和黨，就是說團結共和黨完成工作，然後做好美國的經濟。那麼這樣的話，對於他2024要奪取總統的位置也是有非常幫助的。但是呢，拜登其實他是個溫和的民主黨人，他是溫和的左派。但是他的政策越來越傾向於左派的議程，就是他討好進步主義者。因為那些進步主義者是給他投票的、給他選票的，所以他討好他就必須推動一些社會主義議程。比如這次演講他就提到對富人的徵稅、醫療保險全民化，氣候變化議程、加強工會等等這些。那麼這些就是讓共和黨人非常反感的，尤其是一些強硬的共和黨人。所以這一次左派媒體當然說的有點過了，他就批評說共和黨你們鬧場。

因為拜登提出說，共和黨你們要取消社會保障和醫療保險，那麼剛才提到那個女議員格林就大喊說這是你撒謊。然後拜登提出芬太尼和邊界的問題，那麼也有共和黨就大喊說這是你的錯。所以在民主黨、共和黨這個兩派就是壁壘分明現在，所以拜登要團結兩黨是非常不容易。這個阿肯色女州長桑德斯代表共和黨正式回應拜登的演講，講得非常好。我們正在經受左翼文化政策的攻擊，說這不正常，這是瘋狂的，是錯誤的。所以美國人現在是在正常和瘋狂之間做出選擇，是她這麼講。

主持人：是，我們可以觀察在中共的威脅，讓美國民眾有了這麼真切感受的時候，然後他們再反過來看一看拜登的政策會不會有更多的不同的這種觀感和反省。那好，感謝三位嘉賓今天的分享，那我們的節目時間到了。也感謝您的收看，我們下次節目時間再見。

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新唐人《熱點互動》製作組

（責任編輯：李紅）

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