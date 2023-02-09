砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 去年第四季受業外影響，單季轉虧，展望今年，由於市場需求持續疲弱、傳統淡季等因素，穩懋預期，首季營收將較前一季下滑 27-29%，毛利率也將下滑至 11-13% 水準，不過管理層仍維持今年首季是產業谷底，後續可望逐季回溫的看法。

穩懋總管理處總經理陳舜平表示，目前估首季各產品線都將呈現下滑，且幅度都落在近 3 成水準，並沒有單一領域應用表現特別突出或下滑特別明顯，整體而言，因首季是傳統淡季，也將是營收谷底；總經理陳國樺則補充，營運自第二季起應可逐季往上，但幅度還要觀察全球經濟恢復狀況。

由於穩懋近年營運修正幅度之大，引發外界擔憂中國同業競爭狀況，對此，陳國樺說，穩懋在前幾大客戶仍居領先地位，雖然近年因美中關係緊張，迫使中國建立自身供應鏈，但以 PA 為例，仍有磊晶好壞、製程產線、品質等特性，強調穩懋目前在中高階市場還是領先，中國競爭同業目前則比較聚焦 4G、IoT 產品。

價格方面，陳舜平說，穩懋價格策略與客戶採年度調整，但隨著既有科技發展、客戶採購量大，也都會給予一定折扣，目前價格策略與過往維持不變。

另一方面，穩懋表示，雖然面對逆境，但公司未曾放鬆對 ESG 的堅持，2022 年穩懋連續第八年蟬聯公司治理評鑑上櫃組前 5% 公司，也連續第三年獲選為道瓊永續世界指數 (DJSI World Index) 企業。