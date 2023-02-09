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（中央社記者韓婷婷台北9日電）群益投信董事長賴政昇表示，連續2年下跌機率相對低，雖然目前景氣未落底，但資本市場將先行反應，看好今年將迎來復甦的回升行情。他提到，未來企業是否落實低碳與ESG，將對股價表現落差讓投資人越來越有感。

群益投信看好被動型ETF基金發展趨勢，及低碳、ESG（環境、社會、公司治理）的大趨勢下，今天發表台灣第一檔兼具低碳及ESG的「群益台灣ESG低碳ETF基金」（00923），發行單位價格為新台幣15元，預計於2月20日展開募集。

賴政昇表示，氣候變遷因應法今年1月在立法院三讀通過，台灣正式加入國際徵收碳費的行列，由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待。

賴政昇指出，未來企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感，因此把低碳龍頭股納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。

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群益投信總經理陳明輝表示，台灣ESG低碳ETF基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50 指數，聚焦台灣權值股，篩選出兼具低碳及ESG的優等生，採取半年配息。

群益台灣ESG低碳50 ETF經理人洪祥益表示，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，市值型ETF強調除了市值夠大且獲利外，更是重視低碳ESG的企業優勢，台股市值前200大中，低碳密度企業股價表現相對突出，精選出有訂單能獲利的台灣低碳50大龍頭企業，條件包括須是台灣永續評鑑等級 BBB 級（含）以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，例如賭博、菸草、情色、軍武等企業。（編輯：潘羿菁）1120209