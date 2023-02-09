近期網路火熱關鍵字為 ChatGPT 莫屬，它是款 AI 聊天機器人。

自去年 11 月推出以來僅僅 2 個月，活躍用戶數就達上億成為史上增長最快的消費應用程式。當年 TikTok 花費 9 個月，Instagram 則是 2 年半。

一、ChatGPT 是什麼？

ChatGPT 主要是透過自然語言處理 (NLP) 模型分析大數據，當用戶用文字提問或敘述，ChatGPT 會分析文本的意涵，最終在輸出結果給使用者，這套工具主要是由位在美國舊金山的 OpenAI 開發，微軟 1 月宣布對其投資數十億美元。

值得注意的是，特斯拉創辦人馬斯克也是創辦人之一，但在 2018 年因與其它創辦人對發展方向意見不合，因而離開 OpenAI，

二、ChatGPT 運作原理與功能

AI 聊天機器人的構建必須得有巨量的數據，據了解以 OpenAI 在 2018 年推出的第一代 GPT，就有 1.17 億個參數，而後發布的 GPT-3 更多達 1750 億個參數。

GPT-3.5 則是 ChatGPT 的基礎，是基於 Google 於 2017 年發布的 NLP Transformer 創立。該特色就是利用數學找規則，翻轉過去 AI 訓練需要大量人力「標籤」的流程，只要有大量未標籤文本資料即可訓練，省下大量人力資源。

雖然目前 ChatGPT 還未公布其參數量，但參考過去 Google 所推出的語言模型達 3.4 億參數來看，ChatGPT 參數肯定超過 Google，在有巨量參數的基底下，ChatGPT 學習回應的流程是先從網路擷取大量文字來編寫內容，並利用豐富資料量「文字接龍」來拼湊多種答案與組合，並猜測句子中下一個字可能為何，也因此當我們提出同樣問題不見得可以獲得一樣的答案。

同時也會利用人工的方式來導正其回答就會精進內容的精準度。

換言之，透過開放免費使用，也能夠蒐集更多的資訊，就有助於提高內容的精準度，由此可見，該工具距離要取代單一職業仍有難度

除了基本對談外，其實 ChatGBT 不只是聊天機器人，由於大量參數與人為調整，還可以當作搜尋引擎使用。

不只如此，還針對郵件部分內容，產生回應、透過角色、時間背景的設定完成短篇故事創作、依使用者需求寫出特定功能程式碼、輸入中英文內容翻譯、修改文法錯誤、輸入關鍵字就能寫詩、歌詞、分析長篇幅文本整理資料重點等。

三、將挑戰 Google 搜尋引擎霸主地位？Google 母公司股價慘摔

在過去，微軟內建的瀏覽器功用經常被拿來下載 Google Chrome。

我們使用 Google Chrome 除了體驗外，當中一個原因就是獲得想要知道的答案，而今 ChatGPT 也同樣具備解答功能，在用戶多了一個選擇後，就可能動搖 Google 搜尋引擎霸主的地位，進而影響其廣告業務的收入。

在 ChatGPT 引發大量關注的情況下，Google 執行長於 2 月 7 日對外發表對話是 AI 服務「Bard」，不料新發布的聊天機器人在 Google 母公司 Alphabet 展演的影片中，Brad 對於哪顆衛星首度拍到未於太陽系之外的行星，提供了錯誤資訊。

據外媒報導，Bard 被要求向一名 9 歲小孩解釋 NASA 詹姆斯韋柏太空望遠鏡 (JWST) 的最新發現。

Bard 的數個回答中，有一個答案提到「第一批第球太陽系以外行星的照片，是由 JWST 所拍攝。」但與 NASA 確認後，第一批太陽系外行星的照片是 2004 年歐洲南方天文台的甚大望遠鏡 (VLT) 拍攝，JWST 到 2021 年 12 月 25 日才問世。使得市場對其推出的聊天機器人產生疑慮，股價慘摔 7%。

但就我們先前提到的運作原理來看：

AI 就是透過蒐集數據、分析資料、給出答案，得到反饋並調整錯誤，簡而言之就是持續透過機器學習 Try and Error 並優化。

即便 Google 推出的機器人起初並未有亮眼表現，原因是 Google 擁有大量的數據資料，因此並不代表未來就肯定會落後微軟，此外，百度也將推出文心一言，預計 3 月內部測試完成，可以確定的是，全球 AI 軍備競賽的時代已經展開。

(延伸閱讀：AI 軍備競賽時代來臨，概念股一次看)

投資入門推薦閱讀：

1. 盤中零股怎麼買：零股交易時間、手續費、股東福利一次看！

2. 年化報酬近 10%！一文讀懂全球型 ETF、成分股與配息 (VT、IOO、ACWI 比較)

3. 公司治理 100 指數是什麼？以 00692 為例，成分股、配息完整介紹

4. 定期定額懶人包｜定期定額試算、手續費、優缺點全解析！

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險