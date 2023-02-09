一、美國經濟：軟著陸希望出現

從 PMI 與 PPI 的角度來看，美國確實已經出現衰退的訊號。工業與服務 PMI 都已經掉入 50 以下，各產業尤其是科技電子業都面臨庫存疑慮還有需求下滑的問題。

而美債殖利率全數倒掛更是讓市場大量解讀為是衰退警鐘響起，包含 Google、Meta 在內等大型科技公司紛紛宣布裁員也為市場帶來不安定感，2022 年下半年不斷下滑的消費者信心更是嚴重打擊對於 2023 年經濟前景的看法，IMF 下修全球 GDP 成長增添陰霾。(延伸閱讀：本週五美國發布消費者信信指數，週策略如何看？)

二、正向經濟展望：美國民眾的消費力尚未消失

衰退有兩種類型，第一個是技術性衰退，如同去年美國第二季 GDP 季衰退一樣，當時也是 2022 年美國就經濟衰退言論盛行於市，結果第三季與第四季都優於預期的正向表現。第二種則是美國官方認定的衰退，是需要綜合考量的，尤其是就業市場必須出現重大崩盤，失業率急速飆升，然而目前完全看不到這個跡象。

雖然最新的聯準會亞特蘭大分行的 GDPNow 顯示 2023 第一季預測的 GDP 成長率為 0.7%，但是 IMF 最新的全球 GDP 預測因為中國開放而上修至 2.9%。這意味者今年是有很大的機會出現先抑後揚的經濟趨勢。

美國上半年的確可能因為貨幣政策生效受到壓抑，房價下滑帶來的財富效果減弱與季節效果再加上基期效果導致第一季美國的消費可能偏弱。但是目前美國民眾對於未來展望轉趨樂觀，密大消費者信心指數也已經回升，通膨預期也會回落至近九個月低，再輔以美國民眾就業市場強力，儲蓄也已經開始回升，都代表著美國民眾的消費力不會消失，頂多是趨緩觀察後續價格發展。這也為美國經濟留下十分正向的未來展望可能性。

綜上所述，美國 2023 年 GDP 成長有可能是先抑後揚的發展趨勢，上半年可能出現技術性衰退，下半年回穩正成長，全年維持正成長趨勢，軟著陸希望現在就已經浮現！(延伸閱讀：2023 年投資留意事項 - 戰爭規模、晶片法案、中國解封、美國舉債上限)

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