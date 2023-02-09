2023年02月09日 環境資訊中心記者 陳昭宏報導 環境資訊中心記者 陳昭宏報導

砲火猛烈聲中，環保署環評大會昨（8日）通過「中科擴建二期」案。為滿足半導體產業發展需求，國科會在既有中科台中園區西側規劃擴建二期，預計引進2奈米晶圓廠，耗水、耗電量大，不少民眾出席反對，環保團體也呼籲業者須在2030年達成100%綠電使用。開發單位中科管理局表示，中科擴建二期工期約五年，營運後每年將有5000億元產值、可增加4000人就業機會。

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中科擴建二期預計引進2奈米晶圓廠，但高耗水、耗電量引起民間反對。圖片來源：擷取自環評書件

2奈米廠耗大量水電 環團憂延宕中火脫煤 要求提前自籌綠電

因應國內2奈米晶圓廠用地需求，行政院2022年初核准在台中大雅及西屯區、既有中科台中園區西側開發「中科擴建二期」。歷經三次環評初審，昨（8日）進入環評大會審查，多位民眾到場表達不滿，要求環委不應倉促放行。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，中科擴建二期用電需求高達925MW，換算年用電量達81億度，是2021年台中市總用電量的24%、台積電全台總用電量的47%。中科擴建二期用電量增加，勢必拉高中火燃煤量、延宕脫煤期程。

儘管中科管理局承諾綠電比例將分階段達成40%（2030年）、100%（2050年）目標，民間仍認為過於消極。大肚山改善空污協會代表王達政指出，台中居民無法再忍受火力發電帶來的環境惡化，呼籲開發單位提前達成綠電目標，在營運初期使用40%、2030年使用100%綠電，更呼籲業者「自己的綠電自己發」，不應以購買綠電憑證來達標。

面對開發單位承諾，營運期間每年溫室氣體抵換10%增量、連續執行10年，中科污染搜查線秘書長徐宛鈴認為並不夠，「難道10年後就可以卸責，貢獻更多碳排給地球？」要求只要工廠仍在營運，就應每年抵換。

中科擴建二期位於中科台中園區西側，面積89公頃。圖片來源：擷取自環評書件

砲火中通過環評 大會建議國科會、經濟部相互支援事業廢棄物處理

中科管理局規劃，營運五年內，半導體事業廢棄物再利用率要達90%，再利用將優先送往台中園區，虎尾、二林園區也有處理設施等待招商中，預計2027~2028年啟用；本案亦有環保設施用地，未來可設置資源循環中心或焚化爐。

但這遭看守台灣協會秘書長謝和霖批評過於含糊。謝和霖計算，中科擴建二期每月廢棄物再利用量達2.2萬公噸，台中園區僅能處理1.1萬公噸，「多出來的（可再利用事廢）要去哪？」

開發單位表示，若中科各園區廢棄物處理量能不足，未來會協調竹科、南科處理廢棄物。如果遇到不可抗力因素或歲修，則透過行政院「事業廢棄物供需檢討與精進措施」應變，承諾不會送往一般焚化爐處理。

然而，在立委陳椒華國會辦公室主任許心欣的追問下，開發單位坦言，該行政院「措施」尚未訂出，僅是國科會和經濟部內部共識。環評大會對此提出建議，國科會應協調經濟部建立事廢處理的相互備援機制。

看守台灣協會秘書長謝和霖批評，中科擴建二期的廢棄物處理計畫過於含糊。攝影：陳昭宏

今日民眾砲火猛烈，但僅有少數環委針對事廢問題發言。大會最終決議通過。環境權保障基金會研究員許博任表示，本案造成環境龐大負荷，理應進入二階環評，「在地居民提起行政救濟的機率一定非常高」。

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