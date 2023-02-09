中國湖北省鄂州市26層高樓，整棟被拿來作養豬場，紐約時報認為，這堪比iPhone產線。（圖擷取自網路）

2棟養豬大樓佔地面積約50畝，建築面積達80萬平方米，預估每年出欄活豬可達120萬頭。（圖擷取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國湖北省鄂州市聳立著26層的大型養豬場，這棟26層大樓內住的不是人，全是活豬，首棟養豬大樓已在去年10月投產，另一棟預計今年稍晚投產，估計每年可飼養120萬頭活豬，該廠採用自動化管理，《紐約時報》形容這堪比iPhone生產線，但業內人士表示，若豬隻染上疾病，汙染擴散的風險相當高。

綜合中國媒體、美國《紐約時報》報導，該棟建築是目前世界單體面積最大的「養豬樓」，去年9月來自廣東的近3700頭首批母豬被送到這裡，去年10月正式投產，而還有1棟同樣高的養豬樓也即將投產，預估會在今年稍晚正式投入使用。

請繼續往下閱讀...

2棟養豬大樓佔地面積約50畝，建築面積達80萬平方米，預估每年出欄生豬可達120萬頭，生產豬肉10萬噸以上。

養豬樓由湖北中新開維現代牧業有限公司建設，該公司原本是水泥生產商，後來跳到養豬業，《紐時》認為，雖然大樓名義上叫養豬場，但實際上更像是為養豬而建的iPhone製造工廠，操作的精準度堪比iPhone生產線。

工作人員在監控室透過監視器看管這些豬，每層都像是獨立的農場，也依豬隻的不同階段分成許多區，飼料會透過輸送帶送到大樓頂端的貯槽，根據豬的生長階段、體重和健康需求，自動分配給豬隻。

中國豬肉消費量極高，占全球總量一半，但中國豬肉價格相比其他已把養豬業工業化的國家來的高，作為中國政府政策的一部分，數十個大型工業化養豬場近幾年在中國各地出現。

市場研究公司Global AgriTrends點出風險，表示這類高層和大型養豬場，會讓疾病和污染防止變得更加困難。美國的大型豬肉生產商，通常會將它們的養豬場分散到多個地方，以降低生物安全風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法