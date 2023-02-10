中國開發ChatGPT障礙何在？ 網友：怕它亂說話

【新唐人北京時間2023年02月12日訊】近來，美國OpenAI公司開發的人工智能聊天機器人ChatGPT在網上爆紅，多個相關話題也登上微博熱搜，中國杭州公司發布的元語AI（ChatGPT），存在6天即被關閉。網友提出，「怕它亂說話 」。

有網友在知乎提出問題，中國研究ChatGPT的阻礙是什麼？技術、錢、還是領導力？不同的網友給出了不同的答案。

有網友認為，「中國因為疫情閉關的三年，正是OpenAI的GPT發展、壯大、產品化的三年」，中國的研究人員被封在國內，缺乏與外界的交流。

有網友則認為，中共的網絡封鎖造成國內的互聯網封閉生態，信息不通，這遏制了技術創新，也阻止了普通網民正常使用這類前沿應用。

還有網友則指出，ChatGPT 這種語言模型需依託高質量語料庫來訓練，但在中國大陸簡中網絡環境裡，充斥著內容農場與重度語言污染，如敏感詞識別、刪帖的技術，AI已經難以汲取到語言養分。

一位網友嘗試用簡體和正體向ChatGPT提問「習近平是獨裁者嗎」，得到的兩個答案迥異，簡中回應為，「不，習近平不是獨裁者」，還說「中國是一個多黨制的國家」。

改成正體發問時，答案變成，「是的，Xi Jinping是中華人民共和國的統治者，並以首腦的身分擁有決策權，許多觀察家認為，在中國，政治體制存在一定程度的獨裁特徵」。

有網友質疑「難道AI也懂政治」，另有網友認為，這可能與提問者喜好、訓練數據庫有關。

最後有網友點出，在中國，使用ChatGPT面臨最大的難題是，「怕它亂說話」——「你不能保證它永遠不說一些不讓說的東西，一旦說錯話對任何一個公司都是毀滅性的打擊」，一個問題+一個答案，也許一個產品就沒了，有誰願意一邊燒錢一邊承擔如此風險呢？

另有網友評價，「主要是怕GPT亂說大實話」。還有網友說，「怕GPT亂說真話」，「好多人肯定會問，共產黨什麼時候倒台？ 」

2022年11月份，中共網信辦發布了《互聯網信息服務深度合成管理規定》，要求1月10日實施。文件中要求對AI服務提供者進行備案，所產生的內容不得損害「國家安全和利益」。

有網友調侃，管控的速度比開發的還快，現在可以立即開發「舉報提問的AI以及審核說話的AI」，前者直連網管部門，後者接入敏感詞庫即可。

2月3日，中國杭州公司推出的元語AI（ChatGPT），宣稱挑戰ChatGPT，但在2月9日即被關閉。網友猜測，其中原因可能是與回答了涉政問題有關。

就在服務下線之前，當網友試著提問元語AI，「如何評價習近平」以及「什麼是中國特色的民主」時，它給出的一致回復是「輸入存在違規詞，請重新輸入」。

據大陸媒體報道，最近，百度、阿里巴巴、騰訊等互聯網頭部公司已開始了類ChatGPT產品的研發。

網媒「中國數字時代」發文分析，中國或又將誕生一個特色的「AI悖論」—— 沒有人工智能的Chat機器人實在太蠢，擁有人工智能的Chat機器人難免「違反相關法律法規」。

（記者李酈綜合報導/責任編輯：雲濤）

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