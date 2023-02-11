吃海鮮也會致命？雲南昆明一名女子吃海鮮後腹痛求醫，起初查不出病因，後來被指是急性闌尾炎、腹膜炎，腹痛減輕後就獲准出院。惟該女子當晚失去意識，送院搶救不治。驗屍後發現，該女子因1病導致腸梗塞，休克死亡，家屬得知死因後憤而告上法庭。有外科醫生指，有6大因素可引發此病。

吃海鮮後嚴重腹痛 被指患盲腸炎腹膜炎

綜合內地媒體報道，該名女子吃完海鮮後腹部劇痛求醫。院方發現，她求醫前20天前曾進行人工流產，術後未有消炎治療而被轉到婦產科檢查，詳細檢查後亦未知病因。是次因腹痛求醫，該女子被轉去外科，醫生初步診斷是患急性闌尾炎（盲腸炎）和腹膜炎，為她進行點滴治療（靜脈注射）。

因小腸氣致腸梗塞亡 院方疏忽延誤治療

當腹痛症狀減輕後，該女子獲准出院回家，但晚上失去意識，被家人送院，惜最終搶救無效去世。驗屍後，法醫發現她因腹內疝氣（小腸氣）導致絞窄性腸梗塞，休克死亡。死者家屬憤而告上法庭，根據判決結果，

在初期治療過程中，院方違反診療常規，並因為疏忽，未及時採取有效治療方法，用止痛藥緩解腹痛症狀後，沒讓病人留觀察，延誤最佳治療時機，導致該女子死亡，院方須作賠償。

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分辨胃痛的不同成因

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小腸氣（疝氣）患者須做手術根治

「腹內疝氣」即是俗稱的「小腸氣」。根據香港港安醫院網站資料，疝氣指內臟自腹壁突出而形成的腫塊，大部分的疝氣都不會自行痊癒，亦無法服藥治療，須接受手術根治。

港安醫院指，當出現疝氣而不作治療，疝氣會變大，令突出來的器官影響腸道暢通和腸道的血液供應，可導致腸梗塞或腸臟壞死等嚴重併發症。

小腸氣（疝氣）6大症狀

本港外科專科醫生陳東飛亦曾在本網撰文指出，最常見的小腸氣，是指腹腔內的大腸、小腸等器官，不正常地經腹壁肌肉或筋膜的薄弱位置向外凸出。

根據港安醫院資料，初期小腸氣徵狀不明顯，只要患者躺臥下來或稍為搓揉突出部位，腫塊便會自行消失。小腸氣6大症狀如下：

小腸氣（疝氣）6大症狀

小腸氣（疝氣）6大症狀

小腸氣（疝氣）6大症狀

小腸氣（疝氣）6大症狀

小腸氣（疝氣）6大症狀

小腸氣（疝氣）6大症狀

小腸氣（疝氣）成因

港安醫院指，以下4大因素可引發小腸氣：

咳嗽

彎腰

搬運重物

不少女性患者在進行瑜伽運動、仰臥起坐等修腰活動時姿勢及用力不當

本港外科專科醫生陳東飛亦曾在本網撰文指，導致小腸氣的因素有很多，包括身體老化、受傷、過度用力（例如拿重物、咳嗽、大小便時腹部用力等）、抽煙、懷孕、肥胖等，都會造成腹壁薄弱、撕裂，有可能引致小腸氣。

小腸氣（疝氣）5大高危人士

港安醫院指，小腸氣屬幼兒常見的疾病，多數出現於男性，但如果腹部長期受壓，男女均有機會患上小腸氣，其中以下5類更是高危人士：

小腸氣（疝氣）5類高危人士

小腸氣（疝氣）5類高危人士

小腸氣（疝氣）5類高危人士

小腸氣（疝氣）5類高危人士

小腸氣（疝氣）5類高危人士

小腸氣（疝氣）5類高危人士

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盲腸炎演變腹膜炎 嚴重可致命

上述個案女子曾被醫生誤診為急性闌尾炎（盲腸炎）、腹膜炎，兩者同樣可以致命。急性闌尾炎可演變為腹膜炎，嚴重者可喪命。

根據中國醫學大學附屬設醫院資料，急性闌尾炎即俗稱的「盲腸炎」，當闌尾的管腔遭到阻塞，例如糞石、淋巴組織腫脹、寄生蟲卵或者腫瘤，就有可能形成「闌尾炎」。當闌尾破裂穿孔時，便會形成「腹膜炎」。期間痛楚會轉移到右下腹闌尾，患者可能開始出現發燒的症狀，其後出現會有便意，但排便量減少或有解不乾淨的感覺。

延伸閱讀：吃貝類海鮮3部位恐中毒喪命

食安中心指，貝類海鮮3個部位易含毒素，食用時要避免，以減低食物中毒風險：

12款海鮮易含毒素＋中毒症狀

食安中心指，如進食受污染的海產例如蜆、蠔、扇貝、帶子等有機會中毒。中心列出5種貝類毒素、12種易含毒素的海產，並講解致病毒素特性、中毒症狀：

較常含有毒素的海產及中毒症狀

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