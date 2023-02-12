天氣潮濕，衣服難乾透，家居天花及牆身也容易出現滲水情況。消委會早前曾測試14款抽濕機，比較其效能、安全性及價錢，有4款性價比最高，獲消委會推介。14款抽濕機中，有10款獲高分，其中「LG」品牌1款抽濕機總評分獲滿分，達5分。

消委會測試14款抽濕機

消委會表示，該次測試10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機，售價介乎$1,899至$5,980，測試項目包括抽濕效能、量得的每日抽濕量與聲稱的吻合程度及寧靜程度，並根據綜合能力給予評分。測試結果如下，

總評分獲4.5至5分的抽濕機：

該次測試中，有3款抽濕機總評分獲4.5至5分，分別是來自LG、草津 Kusatsu、Panasonic 樂聲牌的抽濕機，詳情如下：

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4.5至5分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機：

測試中，有7款抽濕機總評分獲4分，也屬於高分之列，分別是來自飛利浦 Philips、日立 Hitachi、樂信牌 Rasonic、多美達 Dometic、家麗Gala、正負零PlusMinus Zero、美的Midea的抽濕機，詳情如下：

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲4分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機：

測試中，有4款抽濕機總評分獲3至3.5分，分別是來自聲寶 Sharp、開利 Carrier、名家 Famous、惠而浦 Whirlpool 的抽濕機，詳情如下：

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

總評分獲3至3.5分的抽濕機

消委會特別推介4款抽濕機

消委會指以下4款抽濕機性價比最高，建議市民可以選購。

「Panasonic」F-YAR25H：量得抽濕量與聲稱的吻合度高，能源效率不俗。

「LG」MD16GQSA1：能源效率表現優異，採用變頻技術運作，總評分最高。

「草津 Kusatsu」CD-1516(KHK)：整體表現亦很出色，能源效率不俗。

「正負零PlusMinus Zero」XQJ-C010：對抽濕速度要求不特別高的用戶可考慮，因為佔用空間較少，售價也相對便宜。

選購及使用抽濕機指南

消委又提醒市民，在選購並使用抽濕機時亦注意以下事項。

選購時應注意：

選購壓縮式抽濕機時，要參考產品上能源標籤標示的數據，比較不同型號的能源效益級別、能源效率及抽濕量等。在同一抽濕量下，能源效率愈高代表愈省電，而抽濕量愈高，代表抽濕速度愈快。

選購二合一空氣淨化抽濕機時，由於過濾器需適時更換，消費者宜同時考慮往後更換過濾器的成本。

若居住的面積較大或者環境較易潮濕，可選購抽濕量較高的型號，抽濕的速度相對較快，反之亦然。

抽濕機盛水器的容量愈大，倒水的次數便會愈少。若盛水器設有手柄，倒水或搬運盛水器會較為方便。

較重的抽濕機大多設有腳輪，活動腳輪可360°移動，搬動時較只可左右移動的固定腳輪靈活及方便。

使用時應注意：

用戶應根據說明書安裝二合一空氣淨化抽濕機的過濾器，必須適時清理及更換過濾器，否則淨化能力會大減。

乾衣時切勿把衣服遮蓋出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。切勿將未完全扭乾仍有水滴的衣服放置在抽濕機的上方進行乾衣抽濕，以免水滴流入機內構成危險。

不少型號設有定時關機功能，用戶應善用，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機。

避免於無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機。若不使用抽濕機，把電源關掉，既省電又安全。

用戶應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱，清洗及待乾透才放回。

延伸閱讀：家居8大位置易藏細菌

美國有研究團隊曾就家居的污染物進行一項調查，結果發現有超過340種不同的細菌，包括大腸桿菌（Escherichia coli）、沙門氏菌（Salmonella）、金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）等，可致食物中毒。

綜合美國國家衛生基金會、美國維珍尼亞大學等研究結果，家居有8個位置容易暗藏細菌：

浴室、廚房、客廳易藏菌位置：

家居8大位置易藏細菌

家居浴室易藏細菌

家居浴室易藏細菌

家居浴室易藏細菌

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家中廚房易藏細菌

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家中廚房易藏細菌易藏菌位置：

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家中客廳易藏細菌位置

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睡房、客廳：

家中8大位置易藏細菌

家中易藏細菌物件

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家中睡房易藏細菌位置

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