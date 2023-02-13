中共嫁接電影畫面誇大美國火車脫軌事故 被抓包

【新唐人北京時間2023年02月14日訊】近日，美國擊落中共間諜氣球的事件引發全世界關注。為轉移國內民眾注意力，中共借十天前美國俄亥俄州的火車脫軌事故，編造假新聞，偽造微博熱搜，欺騙國內民眾，被網民揭穿其報導視頻畫面是嫁接了2022年英美合拍的電影《白噪音》。

2月13日，中共媒體「中新視頻」微博帳號，以「美俄亥俄州氯乙烯泄露、毒氣漫天、民眾撤離、記者被捕」為題，稱2月3日，美俄亥俄州一列運載氯乙烯的貨運火車脫軌後引發火災，方圓數公里內的數千居民被迫緊急疏散，俄亥俄州環保局表示，有部分「物質」受到污染，「立即對魚類產生了毒性」。

在視頻畫面中，出現了火車相撞，火光沖天，濃煙滾滾的畫面。還展示了彷彿是中毒而死的魚類，還稱，在8日的一場事故簡報會上，一名記者在進行報導是被逮捕。報導還說，氯乙烯被美國國家癌症研究所認定為致癌物質。

隨後，中共央視微博號「CCTV國際時訊」、「環球時報」、也轉發了這條「新聞」。

視頻報導被推上微博熱搜首位，但是，引來很多網友質疑。

「2.3的事情，今天是2.13？什麼操作？」

「10天前的新聞居然今天上中國的熱搜 美國媒體不報導，我們報？」

「這熱搜第一」，「我的天吶…我仔細一看是3號的新聞，抬頭一看13號都快過了。」

還有網民諷刺道，「我就說最近怎麼這麼平靜，平靜的可怕，原來是有人要故意掩蓋啊」，「記者被捕， 哈哈哈」，「不許記者報道！」

有網友上傳奈飛（Netflix）2022年拍的喜劇電影《白噪音》(White Noise），說，「這場景，奈飛已經提前把片子拍出來了。去年拍的…… 」，

網友紛紛感嘆，「場景竟然都一樣」，「比不了，先拍後出事這點真比不了，而且群演還是東巴勒斯坦那居民」。

有網友只說，「劇本，劇本！」

中共一貫通過編造假新聞轉移注意力，新冠疫情期間，一方面對國內嚴格封控，一方面編造美國新冠死亡數據。2022年4月6日，《美國之音》報導，中共官媒在微博上稱美國單日新增病例數達135萬，實際數字只有2萬。

最近，中共間諜氣球接連被美國軍方擊落，美國國會參議院民主黨多數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）週日在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目中表示，中共很難堪且受挫，中共撒謊被抓包。

（記者李酈報導/責任編輯：徐耕文）

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