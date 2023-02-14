在美国今年2月4日击落斜穿其领空长达数日的中国高空侦察气球后，中国利用高空气球监视全球尤其是北美，搜集有关军事能力的项目一跃成为外界关注及担忧的焦点。而中国一位研发被称为无人飞艇的高空气球的领军人物也因此受到美国的注意，而他参与的三家中国公司也同另外三家一起受到美国政府的最新制裁。

纽约时报报道，早在2019年，中国顶尖的航空学专家、东莞北京航空航天大学研究院院长武哲便骄傲地宣布，他领导的团队发送的一艘无人艇在六万多英尺（两万多米）的“临近空间”做环球飞行，包括飞越北美。这一宣布当时没有引发外界的注意。

南方日报2019年8月21日报道说，科学家武哲8月20日指着电脑上的世界地图，难掩激动地说，“这是人类首次在2万米高空，使用空气动力控制的平流层飞艇环球飞行。”

报道说，“追云号”无人飞艇自7月27日起飞，先后经过亚洲、印度洋、非洲、大西洋、北美洲、太平洋，如今已围绕地球转了大半个圈，将于几天后回到起点，完成环球飞行。

“平流层”是指20至50公里左右的大气层，也被称为临近空间，是夹在天空和太空之间的区域。在这一区域对于多数飞机太高，无法长时间停留，而对于空间卫星又太低。

直到最近，中国的远程高空侦察气球并没有引起外界的注意，这也是他们能躲过外国政府关注的成功所在。

纽约时报报道说，美国拜登政府表示，中国向40多个国家派送了这些高空侦察气球，美国也是最近通过审查储存的数据才得以发现这些高空气球飞行。上个周末，美军战机又在阿拉斯加、加拿大和密执根击落了三个被称为“不明飞行物”的高空气球。

报道表示，武哲教授的宣布目前成为披露中国政府高空气球项目的证据的一部分。中国政府利用高空气球或无人飞艇监督地球表面活动，所获取的数据用于民用和军事目的，包括为自然灾害提供预警、监测污染或提供高空侦察。中国媒体报道、学术研究及官方讲演等都表明，现年66岁的武哲教授一直是中国发展高空气球努力的核心人物。

作为北京航空航天大学资深学者的武哲教授近20年来一直研发中国的高空无人飞艇。目前，他成立或者主导的至少三家公司受到了美国政府抗击中国高空气球项目努力的回击。上周美国政府宣布对涉及中国高空气球项目的共六家公司进行制裁。

华盛顿没有说明这六家公司是否具体与被美国击落的高空侦察气球有关联，也没有具体提及武哲的名字。

报道说，中国的战略学家视近空间是加深大国竞争的领域，中国必须要掌握新材料和技术在近空间确立存在，否则面临被排斥的风险。随着习近平治下的中国与美国关系的恶化，中国这一焦虑加深。中国的分析人士争辩说，近太空对容易受到监测、阻断或攻击的卫星和侦察飞机，提供一个潜在有用的替代。

尽管中国政府对击落中国高空侦察气球提出抗议，并坚称它是一艘进行科学研究的民用飞艇，但美国官员说，这是中国搜集其他国家军事能力的侦察气球。

另据纽约时报此前报道，早在这艘中国无人飞艇穿越美国上空，吸引全世界的注意力之前，台湾对北京所追求的目标可能就已经有所体验，那就是中国将看起来如此老式、笨重的气球变成21世纪军事大国神出鬼没的工具。

报道说，在过去两年里，台北和台湾其他地方的民众已至少数次看到并拍下飘在高空的白色神秘球体。但在当时，很少有人想太多，就连官员也是如此。现在，台湾官员正在设法搞清楚，那些气球是否属于中国不断壮大的空中侦察飞行器队伍的一部分，由中国派来对其宣称拥有主权和自治的台湾收集信息。

报道表示，专家说，中国的侦察飞艇很可能由战略支援部队操作，这是一支成立时间相对较短、通常进行秘密行动的部队，负责执行电子侦察和网上任务。台北国防安全研究院的分析师苏紫云说，这支部队起源于中国领导人习近平推动人民解放军现代化的努力，包括增强使用从太空卫星到深海船只等工具搜集情报的能力。