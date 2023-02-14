弗州議會通過議案 繼TikTok禁令後 禁中國政府買農田

【新唐人北京時間2023年02月15日訊】中共間諜氣球入侵美國等多國領空，進一步加深美國政府以及民間對中共的警戒。連日來，弗吉尼亞州連續出台多個對抗中共的法案。

美國之音引述新聞網站Axios14日的消息報導，弗吉尼亞州州議會眾議院2月13日以67對30票通過了2023年以後禁止中國、伊朗、古巴和俄羅斯的政府購買農田的議案。一週前，州參議院以23對16票已經通過了同一議案。

議案將送達楊金州長簽字生效。今年1月11日，楊金在向議會發表州情咨文時，首次敦促州議會通過禁止中國政府購買農田的議案。

在此之前，弗州議會兩院也通過了禁止州政府電腦及手機安裝和使用TikTok。

Axios報導，弗州議會兩院通常陷入黨爭的民主黨和共和黨人在這兩項議案上展現了少有的跨黨派合作。而近期中共高空偵察氣球穿越美國領空引發的關注或幫助促成了兩黨的跨黨派合作。

提出該議案的州參議員理查德·斯圖亞特表示，他提出議案因為擔心中共在敏感軍事設施附近購買農地以及美國的敵人污染糧食的可能性。

美國農業部最新數據顯示，截至2020年底，中國投資者在美國擁有的農業用地近33萬英畝。僅管占外國在美擁有農地面積的百分比不高，但中國人購買美國農地的速度卻在加快。

去年10月，在北達科他州大福克斯市北邊，一座正在擬議中的價值7億美元的玉米加工廠引發華盛頓的密切關注。中國食品加工龍頭阜豐集團在這裡買了370英畝的農地，而這塊農地離擁有絕密無人機技術的大福克斯空軍基地不到20英里。

此前，「新疆首富」孫廣信掌控「廣匯能源」子公司從2016年起在德州陸續買進大片土地「擬建風力發電廠」，其中一塊地離勞夫林（Laughlin）空軍基地僅不到20英里。而孫廣信曾在中共軍隊服役近10年，並擔任新疆政協常委等職。

這一收購農地的消息引發震驚，德州政府2021年在壓力下叫停了這項計劃。

隨後，德州議會共和黨籍參議員去年11月提出議案，準備禁止中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮政府、實體或代理人在當地購買土地。德州州長表態，如果州議會通過這項議案，他將會簽署成為法律。

除德州外，佛羅里達州、阿肯色州、南達科他州、懷俄明、新澤西和其它多個州，以及美國聯邦參眾兩院，也都在考慮立法限制美國敵對國家購買土地。

（責任編輯：林清）

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