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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）民進黨新竹市議會黨團今天呼籲竹市府加速新竹市立棒球場驗收，若認為棒球場草皮及土壤有問題，可全面開挖。竹市府回應，球場改善應以球員安全為第一考量，市府應更謹慎。

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，新竹市議員陳建名表示，新竹市長高虹安去年就職後隔日，悍創運動行銷公司就派員向竹市府報告2023年世界棒球經典賽（WBC）熱身賽規劃及場地維護期程，並期盼竹市府盡速驗收新竹棒球場。

他指出，根據悍創提出的期程，除排水及草皮養護相對耗時，其餘項目經美國職棒大聯盟場務團隊人員評估，只需5至6天就能將場地調整至符合WBC熱身賽開打的需求，並非完全不能舉辦賽事，他認為「是高市長決定不辦，而非場地沒辦法辦比賽。」

陳建名表示，既然高虹安認為球場內外野埋有大量廢棄物，她有權力下令全面開挖採樣，依土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法等方式檢測，都能還原實際情況，要求高虹安應全面開挖、完成驗收，早日讓賽事回歸球場。

新竹市議員劉康彥指出，前新竹市府團隊在高虹安上任前，便將152項問題完成148項改善，高虹安知情棒球場改善進度與內容，對外卻不提，導致輿論誤解，顯然是政治操作球場議題。

新竹市議員楊玲宜表示，市政工作是延續的，選舉已經結束，高虹安應回歸市政、停止作秀，趕快完成棒球場驗收，讓球迷進場觀賽。

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對此，新竹市政府發言人施淑婷透過新聞稿指出，球場改善應以球員安全為第一考量，後來陸續發現土壤級配與契約不符合的狀況，市府要考量恢復場地的成本、執行效率、排水改善工程等因素，市府必須更謹慎，讓球員能安心比賽。

施淑婷表示，在還未確定新竹棒球場的廠商違約程度及規模前，市府需通盤檢討才能確保財政紀律，所以在一些沒有涉及安全性的項目先暫停執行，才能妥善控制工程追加預算。（編輯：戴光育）1120214