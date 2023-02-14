2023年2月14日 星期二 下午2:01:10 [台北標準時間]

亞小安

由 Dambuster Studios 開發，Deep Silver 發行的《死亡之島2》（Dead Island 2）公開遊戲已經製作完成（gold），發售日將提前一週，從原本的 4 月 28 日提前到 4 月 21 日。

被視為「有生之年才有續作」的《死亡之島2》原訂是今年 2 月 3 日發售，後來因為需要更多製作時間延期到 4 月 28 日，今日再往前提了一週。

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it's coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS — Dead Island (@deadislandgame) February 13, 2023

《死亡之島2》是款第一人稱動作角色扮演遊戲，時尚、有活力並且屍滿為患。故事描述致命病毒正在洛杉磯蔓延，當地居民變成飢渴的殭屍。 政府立即封城進行封隔管制，軍隊全數撤退。

玩家扮演的角色不僅被咬傷、被病毒感染，但產生了免疫力，且學會了駕馭流經你血管的被污染的力量。 只有你和其他少數碰巧對病毒產生抵抗力的小混混們，一同挽這個已經處處是僵屍的天使之城。

《死亡之島2》預計在 2023 年 4 月 28 日於 PS4、PS5、XBox、PC（Epic Games）上推出。