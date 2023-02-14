【探索時分】美M1艾布蘭為何比德豹2更強 M1艾布拉姆斯vs豹2（下）

【新唐人北京時間2023年02月17日訊】說到當代坦克，就不得不提美國的M1艾布拉姆斯和德國的豹2。M1在伊拉克是大殺四方，擊毀上千輛坦克，卻沒有一輛坦克被敵人擊毀。而德國的豹2坦克用火炮端著啤酒杯出場，技驚四座。

瑞典在1993年，為了引進新一代主戰坦克，對德國的豹2、法國的勒克萊爾和美國的M1進行了測試，結果顯示，豹2各項性能最好，M1次之。希臘在1996年引進新一代主戰坦克也同樣做過測試，依然是豹2第一，M1第二。似乎最強主戰坦克之爭毫無懸念。不過，無論是瑞典還是希臘的測試都是使用的美國對外銷售的版本，而不是美國的自用版本。

美國的軍火公司其實對於歐洲的小市場並不是太在意。為什麼呢？因為體量太小。舉個例子，最近挪威剛剛宣布要採購德國的豹2坦克，總共54輛。這是一個什麼概念呢？美國一個裝甲營就需要54輛坦克。美國前前後後，手上擁有的各種型號M1坦克接近10,000輛。所以這些小國家的軍火市場對於M1坦克來說實在太小。德國豹2坦克是銷售國、使用國最多的國家，但產量不到4,000輛，可是M1坦克總產量已經超過10,000輛了。

1993年的時候美國在送去瑞典參加測試的坦克，並沒有任何附帶裝甲。而德國人送過去的豹2A4，是德國精心設計的坦克方案，增加了不少附加裝甲，並不是普通的豹2A4。所以在瑞典的測試中，德國的防禦能力大大超出了美國的M1坦克，也並不奇怪了。這是其中一個原因。更為重要的原因則是，美國在所有對外出售的M1坦克中，都不包含自己的最高核心機密，那就是貧鈾裝甲和貧鈾彈。

M1坦克優於豹2之一：貧鈾彈和貧鈾裝甲

無論貧鈾裝甲還是貧鈾彈都來源於貧鈾。那麼什麼是貧鈾呢？在自然界中，元素鈾有不同的同位素，製造核武器用的主要是鈾235，然而鈾235在天然中的鈾礦石中豐度非常低，豐度只有0.72%，絕大多數都是鈾238。然而在鈾的三種同位素中，只有鈾235能夠發生核裂變，所以製造核武器的一個重要過程就是去提煉鈾235的濃度。這就是濃縮鈾。

在提煉完了鈾235之後，剩下的核廢料以鈾238為主，這就是我們今天討論的主角，貧鈾。貧鈾嚴格意義上來說，只具有微弱的放射性，主要以放射α粒子為主，其放射性無法穿透皮膚，但是人一旦吸食進人體內將產生嚴重的後果。貧鈾彈在使用過程中，擊穿裝甲的同時高溫灼燒會產生鈾的氣溶膠，分散在空氣中，會帶來不小的環境污染。

貧鈾不止被美國使用在軍事領域中，也使用在飛機上。大家熟知的波音公司，在早期的波音747飛機中就使用貧鈾作為飛機的配重。現在波音公司已經使用鎢合金替代貧鈾。

貧鈾既然有這些潛在的問題，美國為什麼使用它作為武器呢？這是因為從武器角度來看，貧鈾是製作穿甲彈最合適的材料。

貧鈾彈

一般來說，為了擊穿敵方的裝甲，坦克發射的炮彈有兩大類，一種叫做動能彈，代表就是穿甲彈，另外一種叫化學能彈，代表就是破甲彈。我們今天不談破甲彈，只談穿甲彈。穿甲彈是動能彈，顧名思義，它依靠巨大的動能貫穿敵方的裝甲。既然它是動能彈，我們知道動能和速度有關，還和你質量有關。速度越大，質量越大，你的動能越大，你的打擊效果就越好。

這就意味著作為動能彈的材料一定要有一個特徵，密度要足夠大，這樣的話相同的體積質量就夠大。那密度最大的金屬是什麼呢？是鋨，每立方厘米22.59克。但是鋨非常脆，基本上經受打擊後就變成粉末。這種東西不能拿來做炮彈。所以作為炮彈不僅硬度要高，韌性還要好。

那接下來最常見的材料就是鎢，那鎢的密度能達到19.25克每立方厘米。但是因為鎢這種金屬材料韌性的原因，不能單純地用鎢作為彈頭，往往要加入其它金屬製作鎢合金，常見的93鎢合金密度是17.6克每立方厘米，要小於貧鈾的密度。這就使得從硬度上和密度上來說，貧鈾成為了最合適製作動能彈的材料。

更為重要的是，貧鈾這種物質還有一種特殊的特性，叫做自銳特性。什麼是自銳，就是在經過撞擊之後越撞越銳利。所以叫自銳特性。而鎢合金正好相反，它是自鈍特性，越撞頭越鈍，穿甲彈本身都是一個金屬長桿，在撞擊裝甲之後，會形成一個蘑菇頭，這主要是因為金屬本身的絕熱特性不同所導致的，這就導致相同能量下，貧鈾的穿甲能力要遠遠強過鎢合金。

除了自銳特性之外，貧鈾的燃點更低，在穿甲的過程中，強大的摩擦會使得貧鈾熔解飛散，這種灼燒會讓命中部位的溫度上升到3千多攝氏度，進一步提升炮彈的貫穿能力。

基於以上三點原因，貧鈾成為了最適合作為穿甲動能彈的材料。它的穿甲能力將比相同情況下的鎢合金彈頭提高10%到15%。

美國之所以使用貧鈾，還有一個重要原因就是成本和價格。美國並不是一個產鎢大國，全球鎢產量中國最高，美國第四。可是貧鈾價格非常低廉，而且美國有著世界上儲存量最高的貧鈾，所以美國採用貧鈾也是算了一筆經濟帳。

美國的貧鈾彈不止使用在M1艾布拉姆斯主戰坦克的炮彈中，像著名的A-10攻擊機，其中的30毫米機槍使用的也是貧鈾彈，M2布萊德利步兵戰車25毫米的機炮使用的同樣也是貧鈾彈。

貧鈾裝甲

貧鈾不僅可以作為攻擊性武器，還可以作為防禦武器，這就是貧鈾裝甲。美國最早是在M1A1上安裝了貧鈾裝甲。它的代號叫做M1A1HA，在海灣戰爭中小試牛刀。貧鈾因為密度非常大，是普通鐵的2.5倍，無論是密度還是硬度都要遠遠高過於鉛，這就使得相同體積的貧鈾裝甲的防護能力，是普通裝甲防護能力的兩倍。

美國的貧鈾裝甲並不是裝載在M1艾布拉姆斯的所有地方，在M1A1中，只是在炮塔正面的主裝甲中使用了貧鈾裝甲。至於現在的最新型號，在車體其它部位有沒有安裝貧鈾裝甲，屬於高度機密，我就沒有更多的資料了。

不僅如此，美國的M1坦克在經歷海灣戰爭、伊拉克戰爭、阿富汗戰爭時，也是不斷地加以改進，附加一些反應裝甲。比如，伊拉克戰爭後，美國人在炮塔及車體側面安裝了類似於以色列M113裝甲車上安裝的波紋型附加裝甲板，減弱RPG（火箭推進榴彈）的侵徹力；在發動機百葉窗部位，安裝了斯派克裝甲車採用的金屬格柵防護網，防止RPG火箭彈對動力艙的直接攻擊；炮塔上部增設特殊的裝甲板，以抵禦來自頂部的攻擊。同時，煙幕彈發射器也在原有2組的基礎上，於炮塔側面和後部分別增加了2組，總數達到了6組。這些都能夠大大提升坦克的生存能力。

M1坦克優於豹2之二：豹2需要定角裝彈

我們剛才簡單介紹了貧鈾彈和貧鈾裝甲對M1主戰坦克能力的提升。我們再談一下豹2的一個小小的缺點。這就是定角裝彈。什麼是定角裝彈呢，就是你在打完一發炮彈之後，為了安裝下一發炮彈，你的火炮必須恢復到一定的仰角才能進行填裝。這就是我們看到為什麼豹2坦克在每次發射之後，火炮都要自動上揚一定角度，就是為了方便裝填新的炮彈。豹2坦克為什麼要這麼做呢？

這主要是因為坦克車體設計的原因所導致的，如果我沒有記錯的話，德國豹式坦克在A4版本之後，都需要定角裝填，特別是從A6換裝了身管更長的55倍鏡滑膛炮之後，車內空間變得更加小。這裡我們要簡單介紹一個概念。火炮裝在炮塔中，它要繞著一個軸進行旋轉。這個軸叫做耳軸，那耳軸的位置就基本決定了，這個炮有多少在車體外面，有多少在車體裡面。

和美國的M1相比，我們看到德國的豹2的炮管在外面的長度更短，這就意味著炮管在炮塔內的長度更長，這就大大擠壓了裝填手的操作空間，以至於到豹2坦克後期版本中，炮管不得不上揚一定的角度，才能給裝填手留下一定的空間進行裝填操作。這就是豹2坦克定角裝彈的原因。而美國的艾布拉姆斯主戰坦克坦克內部擁有大量的空間，所以完全不需要定角裝填，你在任意角度就可以裝填炮彈。

從這一點上來說，因為艾布拉姆斯是使用的任意角裝填，在火炮的靈活性和打擊的連續性上來說都要稍稍優於豹2坦克。

為什麼選擇豹2

無論是美國的M1還是德國人的豹2坦克都是世界上非常優秀的主戰坦克，兩者水平在伯仲之間。但如果一定要給它們排一個名的話，我認為裝備了貧鈾裝甲和貧鈾彈的完全體美國M1主戰坦克能力要稍稍優於德國的豹2主戰坦克，但如果是美國對海外出售的普通版的M1主戰坦克來說的話，那麼德國人的豹2坦克要更勝一籌。

這也就解釋了，為什麼世界上很多其它國家在比較了這兩款坦克之後，依然選定了豹2坦克。比如希臘，比如瑞典，比如挪威，比如新加坡，都選擇了豹2坦克。

在比較M1主戰坦克和豹2坦克時，我引述了1993年瑞典的測試報告，其實這份測試報告中還有很多非常有意思的東西可以講，特別是瑞典人在1994年1月份又對俄羅斯提供的T-80U這款坦克進行了測試，這就使得我們第一次有了直觀的測試資料，去比較西方坦克和蘇聯坦克。在之後的節目我會陸續給大家帶來其它主戰坦克的介紹，我們將從T-80和T-90開始。

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《探索時分》節目組製作

（責任編輯：李紅）

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