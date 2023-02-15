一场十多天前发生在美国俄亥俄州的列车脱轨事件日前突然引起了中国官媒的巨大兴趣。

“美国列车脱轨致有毒气体扩散！毒云漫天、民众撤离、动物死亡，”中国央视周一（2月13日）发表的一篇微信文章的标题写道。

2月3日，一列运载着危险化学物质的火车在俄亥俄州东巴勒斯坦村脱轨，泄漏的丙烯酸丁酯、氯乙烯等危险物质流入了当地的土壤与河流中。当地政府依然在应对危险化学物质的扩散，并建议民众做好安全防护措施。

事发超过一个星期后，有关话题突然登上中国社交媒体微博的热搜榜。中国官媒开始大幅报道此事，甚至要求美国做出解释。

“一列列车的脱轨，暴露了美国各级政府和有关部门在应对上的全面脱轨。当地真的安全了吗，还适合居住吗？当地居民在等一个答案，世界也在等美国给出答案，”一名中国央视主持人在一则短视频中说道。

自2月4日美国击落来自中国的侦察气球后，两国原本看似缓和的关系再度紧张起来。从上周起，中国发起了新一轮反美舆论行动。

一直观察中国官媒的美国独立学者金培力在推特上写道：“央视经常重复播放旧新闻。有些只是为了填补时间，但那经常是有目的的。过去几天来，只有美国的负面新闻被允许播放。”

上周，各大官媒着重推广了美国调查记者西摩·赫什（Seymour Hersh）发表的具有争议的报道。报道援引一名匿名消息人士的话说，美国去年9月炸毁了连接俄罗斯与德国的北溪2号输气管道。

本周，中国官方和媒体的注意力转移到了俄亥俄的列车脱轨事件上，并开始推广一种新的叙事：美国在利用气球事件转移注意力，掩盖在俄亥俄州发生的列车脱轨事件以及其导致的环境污染担忧。

中国外交部发言人汪文斌在周二（2月14日）的记者会上指责西方媒体忽视这两件事：“为什么一些一贯标榜自由专业公正的媒体，对‘北溪’管线遇袭的最新调查报告，以及美国火车化学品泄漏事故鲜有提及？据我们了解，这种情况已经不是第一次了。”

网络上不少民族主义博主也帮助推广这样的叙事模式，称美国媒体对俄亥俄列车脱轨“压着不报”、“集体噤声”。

事实上，西方多家主流媒体对这两件事都做出了报道。美国媒体从事发至今都在追踪俄亥俄脱轨事件的最新发展。而中国官媒在批评美媒忽视脱轨事件时，引用的报道和信息却都来自美国各大媒体和政府。

美联社2月3日最先就脱轨事件发出快讯，其报道也被美国之音转载。《纽约时报》、《华盛顿邮报》、美国有线电视新闻网CNN也都在2月4日就进行了跟进报道。

突然对脱轨事件产生兴趣

中国媒体在脱轨事件刚发生时也曾引用过美国媒体的报道。

2月4日，《环球时报》引用美国哥伦比亚广播公司CBS的报道称：“美国俄亥俄州当地时间3日晚发生一起列车脱轨事件，随后引发大火，紧急救援人员正在现场展开工作。”

但此后，这件事并未受到中国媒体的关注。

然而在周一，《环球时报》、《中国日报》、参考消息、央视、中国国际电视台、中国青年网、人民政协网等多个官方账号、官媒、有官方背景的媒体同时在社媒上发布有关新闻。据美国新闻媒体Semafor报道，与之有关的话题在周一晚间登上了微博热搜榜的榜首。

很快，美国对此事“压着不报”的叙事模式开始在民族主义博主和网民的圈子里流传开。

民族主义评论员雷希颖在微博上写道：“看看俄亥俄州发生的火车出轨导致化学品爆炸的恶性事件吧，性质不亚于切尔诺贝利。。。美国政府却在抓记者，打气球，有意降低舆论关注，转移社会关切。”

“抓记者”指的是一名美国记者在俄亥俄州州长迈克·德温（Mike DeWine）的新闻发布会现场被警察逮捕。警方称该记者声音过高。该记者在同一天被释放。

中国官媒实际依赖美媒报道

中国民族主义官媒《环球时报》周二发表社评，批评美国媒体没有广泛关注俄亥俄州的脱轨事件。

“如果类似的事情发生在别的国家，它大概率会得到美国主流媒体一拥而上的实时滚动报道，然而当事情发生在美国国内，一切就变得不一样了，”文章写道。

然而，《环球时报》同一天在微博上发表的关于泄漏化学物质危害的帖文里，又表示“这些都已经被美国媒体广泛报道”。

在微信上，《环球时报》的另一篇相关文章更是引用了英国《卫报》、美国哥伦比亚广播公司CBS、美国有线电视新闻网CNN、美联社、美国全国广播公司NBC、“商业内幕”（Business Insider）的报道。

推特博主卡扎克评论道：“如果简体中文媒体在它们发布的一则有关于欧美的新闻中，声称‘该信息欧美主流媒体都没有报道’，那么这条简中新闻就有极大概率是伪造的。 这么说的逻辑很清晰：关于欧美的任何一条新闻，如果欧美媒体不报道，简中媒体也不可能去报道，因为它们没地方抄。”

中国外交部坚持对美强硬

中国外交部采用了相同的叙事模式，批评美国忽视俄亥俄州的列车脱轨事件，还称美国应当就记者赫什的北溪报道作出“负责任的交代”。

赫什的报道由于只引用了一名匿名消息人士的话而受到争议。美国中央情报局上周三对法新社否认了报道的真实性。

不过，赫什的报道还是受到了路透社、英国《时代周刊》、美国《纽约邮报》的报道。中国官媒也在中国内外的社媒平台上分享报道的内容。

美国霍夫斯特拉大学法学教授古举伦（Julian Ku）在推特上评论说：“中国政府真的继续坚持推广赫什的北溪2号报道。这是为了破坏对美国政府和美国媒体的信任，转移对间谍气球话题的注意力。”

作为对美国击落中国侦察气球的回应，中国周一突然表示从去年起，美国的高空气球十余次非法飞越中国领空。

在周二的记者会上，中国外交部发言人汪文斌又作出新的指控。他表示美国的气球不仅非法飞越中国领空，还飞越了“相关国家领空”，“美国才是全球最大监控侦察国家”，并要求美国“彻查”此事，“向中方作出解释”。