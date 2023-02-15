在与美国首都华盛顿相邻的弗吉尼亚州，几项对抗中共的州内措施势头渐强，引发外界关注。共和党籍州长格伦·杨金提出的禁止州政府拥有的电脑和手机安装中国的社媒软件TikTok(抖音海外版)，并禁止中国、伊朗等国政府在该州购买农场或农地的措施将成为现实。

据总部设在美国弗吉尼亚州阿灵顿的新闻网站Axios周二(2月14日)报道，弗吉尼亚州议会的两院继通过禁止州政府电脑及手机安装和使用TikTok后，2月13日也通过禁止中国政府购买弗吉尼亚州农地的议案。

去年12月16日，杨金州长宣布签署行政命令禁止州政府的电脑和手机使用TikTok软件。今年1月11日，杨金在向议会发表州情咨文时，首次敦促州议会通过禁止中国政府购买农地的议案。

目前，有关禁止在政府装置上安装TikTok的议案已经通过了民主党控制的州参议院和共和党控制的州众议院。而禁止中国、伊朗等国政府购买州农地的议案，近日也通过了参议院和众议院的投票，送达杨金州长签字生效。

州议会众议院2月13日以67对30票通过了2023年以后禁止中国、伊朗、古巴和俄罗斯的政府购买农地的议案，将允许州政府令任何充当中国及其他被联邦政府定为外国敌对国家的代理人购买的农地转让无效。一周前，州参议院以23对16票已经通过了同一议案。

该议案还要求弗吉尼亚农业及消费者服务部定期向州长及州议会提供有关外国政府拥有农地情况的年度报告。

报道说，弗吉尼亚州议会两院通常陷入党派之争的民主党和共和党人在这两项议案上展现了少有的跨党派合作。而近期中国高空侦察气球穿越美国领空后被击落所引发的关注可能帮助促成两党在这两个议案上的跨党派合作。

报道表示，提出该议案的共和党州参议员理查德·斯图亚特表示，他提出议案因为担心中国在敏感军事设施附近购买农地以及美国的敌人污染粮食的可能性。

报道表示，目前还没有证据显示中国政府在急迫地购买弗吉尼亚的农地。而禁止在政府拥有的电脑和手机安装TikTok上目前也不清楚会产生多大影响。

近年，随着美中关系陷入紧张，美国政界和民间对中共控制的公司或代理人大举购买美国农地以及对中国拥有的TikTok社媒软件能否保护美国用户隐私和个人数据等问题日益关注及担忧。

美国农业部最新数据显示，截至2020年底，中国投资者在美国拥有的农业用地近33万英亩，其中将近70%都分布在德克萨斯州、密苏里州和北卡罗莱纳州。

同时，外国在美国拥有的农业用地约3760万英亩，占美国所有私有农业用地的2.9%，占美国总土地的1.7%。拥有最多美国农地的国家是加拿大。中国占外国在美国拥有农地面积不到1%。不过，中国人购买美国农地的速度正在加快。

华府保守派智库哈德逊研究所媒体研究员杰瑞米·亨特(Jeremy Hunt)在本月初的一个会议上说，“在十年的时间里，中国人拥有美国农田的产权从2010年的8100万美元跃升至2020年的18亿美元。”

去年10月，在北达科他州大福克斯市北边，一座正在拟议中的价值7亿美元的玉米湿磨加工厂引发华盛顿的密切关注。主要原因是建商是位于山东的中国食品加工龙头阜丰集团的美国子公司。该公司在这里买了370英亩的农地，而这块农地离拥有绝密无人机技术的大福克斯空军基地不到20英里。

此前，中国上市公司“广汇能源”的子公司GH美国能源从2016年起在德克萨斯州巴尔韦德县陆续买进大片土地拟建风力发电厂，其中一块地离劳夫林（Laughlin）空军基地仅不到20英里。而广汇能源的老板是人称“新疆首富”的孙广信。孙广信曾在中国军队服役近10年，参加过中越战争。退伍后开始经商，并担任新疆自治区政协常委等职务。

这一收购农地的消息引发震惊，德州政府2021年在压力下叫停了这项计划。

随后，德州议会共和党籍参议员科尔克霍斯特（Lois Kolkhorst）去年11月提出议案，准备禁止中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜政府、实体或代理人在当地购买土地。德州州长阿博特（Greg Abbott）已表态，如果州议会通过这项议案，他将会签署成为法律。

除德州外，佛罗里达州、阿肯色州、南达科他州、怀俄明、新泽西和其它多个州，也都在考虑立法限制美国敌对国家购买土地。

在联邦政府层面，美国民主党籍参议员乔恩·泰斯特（Jon Tester）和共和党籍参议员迈克·朗兹(Mike Rounds)2月1日联名提出了《2023促进农业保障和安全法案》，将中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜列入黑名单，禁止他们投资、购买或以其他方式获得美国土地或涉及美国农业的企业。该法案还把农业和与农业相关的生物技术定义为关键基础设施。

在众议院，共和党籍众议员埃莉斯·斯蒂芬尼克(Elise Stefanik)与里克·克劳福德(Rick Crawford)2月2日重新推出了他们去年7月提出的同名法案，要求将农业安全列入国家安全决策的范围之内。民主党众议员吉姆·科斯塔(Jim Costa)也加入了两人的联署。

中国外交部发言人毛宁最近在一次例行记者会上回答相关问题时表示，美中经贸合作“本质是互利共赢的”，并称美国一些地方政府出于国家安全考虑而阻止中国实体在美国购买房产和农用土地的做法是“泛化国家安全概念、将经贸投资问题政治化”。