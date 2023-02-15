美國俄亥俄州列車脫軌事件 公布最新發現

【新唐人北京時間2023年02月16日訊】近日美國俄亥俄州「列車脫軌」事件，在中國大陸引起熱議，有小粉紅宣稱，這是一起美國版的「切爾諾貝利」核洩漏事件，稱美國政府對事件進行掩蓋。不過在美國媒體的持續報導，以及官方的積極處理下，週二，州府表示污染水平已經很低，但仍建議附近居民，飲用瓶裝水。

俄亥俄州州長麥克·德文：「他向我保證並承諾鐵路會這樣做，他們不會離開直到完成為止。」

俄亥俄州州長麥克·德文週二表示，已經和鐵路運營商諾福克南方鐵路協商好，該公司將會留在當地，負責受污染區域的清理工作。

二月初，一列載有危險化學品的火車在俄亥俄州的東巴勒斯坦村脫軌，隨後引發大火。

正在調查此事的美國國家運輸安全委員會，週二公布了最新調查結果，脫軌車廂共有38節，其中多節車廂中載有有毒可燃氣體氯乙烯，事故無人員傷亡。

國家運輸安全委員會表示，調查人員已對列車的油管裝置、機車事件數據記錄儀和一戶民宅的監控錄像進行了檢測調查。不過，根據一戶民宅的監控視頻，發現列車脫軌前，一個車輪軸承似乎出現了過熱故障。現已對車輪軸承進行收集檢查。

另外，俄亥俄州的環保部門也發布了有關空氣和水質測試的最新消息。

俄亥俄州環境保護署地表水處處長：「洩漏物體確實流到了俄亥俄河，但俄亥俄河非常大，它是一個能夠很快稀釋污染物的水體。」

儘管環境保護署表示，目前污染物的水平已經非常低，但有毒物質仍然造成河中魚蝦的大量死亡。

俄亥俄州自然資源部主任Mary Mertz：「根據我們的採樣和建模估計，在那些溪流、支流、水道中，大約有 3,500 條死魚。」

但當局表示，居民的飲用水是安全、不受影響的。不過，俄亥俄州公共衛生部主任也提醒居民，根據目前的環境，在短時間內不會影響健康，但長期會對身體健康產生影響。

新唐人電視台記者陳悅綜合報導

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