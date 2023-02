俄亥俄州一个小镇的数百名居民周三(2月15日)与州政府官员会面,讨论他们在本月早些时候发生一起火车脱轨事件后所面临的健康威胁。这次事件导致了大火和有毒气体泄露。

在周三晚上的市民大会上,俄亥俄州东巴勒斯坦镇的镇长特伦特·科纳威(Trent Conaway)试图让市民安心。

据路透社(Reuters)报道,他说:“我们需要让我们的公民在自己的家中感到安全。”

科纳威和俄亥俄州州长迈克·德温(Mike DeWine)周三告诉美国有线电视新闻网(CNN)说,东巴勒斯坦的空气质量是“安全的”,但出于格外的谨慎考虑,居民现在还不应该饮用自来水。

然而,专注于环境和公共健康的非营利组织自然资源保护协会(Natural Resources Defense Council)的埃里克·奥尔森(Erik Olson)告诉路透社,脱轨事件带来的未知危险远远超过了官员们给予的保证。

奥尔森对路透社说:“这里显然混合着一些非常有毒的化学品。而且我还没有看到任何公开的报告来计算这些化学品的排放量是多少磅或加仑。”

他说,到目前为止所做的空气和水质测试是有限的,而且“并不那么令人放心。”

2月3日,一列有着150节车厢的诺福克南方铁路公司(Norfolk Southern)火车从伊利诺伊州麦迪逊运送货物到宾夕法尼亚州康威,其中约50节车厢在俄亥俄州和宾夕法尼亚州交界地带的东巴勒斯坦镇郊区脱轨。

没有人员伤亡报告,但脱轨的车厢着火后释放出有毒气体,其中包括火车运送的氯乙烯。氯乙烯是一种无色气体,已被美国国家癌症研究所(U.S. National Cancer Institute)认定为致癌物质。

由于担心发生更大规模的、不受控制的爆炸,官员们命令该镇居民撤离,然后选择释放并燃烧五节车厢中的有毒氯乙烯。点火燃烧后,滚滚浓烟升入空中。

诺福克南方铁路公司没有任何管理人员出席会议,该公司在一份声明中表示,“在与社区领袖商讨后,我们越来越关切我们的员工和社区成员受到的不断增加的人身威胁。”

脱轨的可能原因是一节车厢车轴的机械故障。 美国国家运输安全委员会(National Transportation Safety Board)表示,预计约两周后能够提交初步报告。

许多参加了市民大会的人都感到懊恼。

据美联社(The Associated Press)报道,居民凯西·戴克(Kathy Dyke)说:“我有三个年幼的孙辈。他们会在这里长大并在五年内患上癌症吗?”

戴克谈到诺福克南方铁路公司时说:“他们为什么要神神秘秘的?他们没有来这里提供支持。他们没有来这里回答问题。有三天的时间里我们甚至不知道火车上有什么。 “

脱轨事件发生后的两周内,东巴勒斯坦居民抱怨头痛和眼睛不舒服,并发现他们的汽车和草坪上覆满了烟尘。从火车上溢出的危险化学物质杀死了数千条鱼,居民声称发现了垂死或生病的宠物和野生动物。

美国国家环境保护局(U.S. Environmental Protection Agency)局长迈克尔·里甘(Michael Regan)周四访问了东巴勒斯坦,以评估应对措施并听取居民的意见。

里甘在周四下午的新闻发布会上说:“我们绝对会追究诺福克南方铁路公司的责任,我可以向你们保证。”

他向居民保证,自最初的火被扑灭以来,国家环保局还没有发现“社区内因此次火车脱轨而导致的任何程度的健康问题”。

里甘说,当地卫生机构正在对水质进行检测,在得到结果之前,俄亥俄州卫生部建议居民使用瓶装水。

白宫周四还宣布,美国卫生及公众服务部(U.S. Department of Health and Human Services)的工作人员,包括疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention)的工作人员,正被派往俄亥俄州。

白宫发言人卡琳·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)在每日新闻简报会上告诉记者,俄亥俄州州长德温“已要求进行额外的公共卫生检测和评估”。

目前至少有五起针对诺福克南方铁路公司的诉讼。俄亥俄州的州司法部长戴夫·约斯特(Dave Yost)致信该铁路公司,称他的办公室正在考虑采取法律行动。

约斯特在信中写道:“污染继续影响东巴勒斯坦周围地区的污染,形成了滋扰,破坏自然资源并造成环境损害。”

(本文参考了美联社、路透社和法新社的报道。)