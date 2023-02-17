晚間新聞財經簡報：加州人口2年減50萬 美一月新屋開工降至疫情後最低

【新唐人北京時間2023年02月18日訊】請看本期的晚間新聞財經簡報。

加州人口2年減50萬 人口減少全美第二

「洛杉磯時報」整理發現，從2020年4月至2022年7月之間，加州移出人口達70萬人，雖然自然增加了20萬人，但總人口還是減少了50萬人。

人口長期外移的原因包括，生活成本高，通勤時間長，汙染與犯罪率升高。

同一時期，紐約州減少了52萬人，佛州淨成長70萬人，德州淨成長88萬人。

美一月份新屋開工量 降至疫情後最低

週四，美國商務部公布，一月新屋開工相比上個月下降4.5%，約有130.9萬套。這是2020年6月疫情開始以來最低。

低於經濟學家之前預計的，1月新屋開工環比下降2.3%，至135萬套。

其中單戶型和多戶型住宅項目減少最大，分別下降了4.3%和5.4%。

脫軌附近居民質疑污染 環保局局長誓言幫助

2月3日，一列火車在俄州的東巴勒斯坦脫軌造成火災，使小鎮上空出現煙霧。鐵路工作人員在排出和燒毀有毒化學品時，數千名居民被迫疏散。

但事故發生後，居民們抱怨頭痛，並質疑是污染的影響。

當地居民傑里·休斯：「我覺得帶孩子進城不安全，特別是回家。我的鄰居，就在我對面，昨天被診斷出患有化學性肺炎。」

美國環保局局長米歇爾·里根：「我們還會繼續進行24/7的空氣監測，以確保所有居民的健康和安全。」

新唐人電視台記者尚敬綜合報導

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