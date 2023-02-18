晚上10:30开往德国的特别夜间车次在普热梅希尔站的月台等候，冰冷的雾气几乎遮住了昏暗的灯光。这是逃离俄罗斯入侵的难民的最后一班免费火车。

波兰城市普热梅希尔距离乌克兰边境只有数公里，这里是乌克兰人逃往西欧的枢纽。在俄罗斯入侵的最初几周，难民可以免费前往欧洲各地。

一年之后，这个前往德国中部城市汉诺威的车次是仅存的免费交通工具，由德国政府支付费用，主要由志愿者运营。每两天有一趟车次，专供难民使用。但要登上这班列车并不容易。

等候名单

在普热梅希尔站内，主候车室已成为母亲和孩童的避难所。他们是首先收到腕带的人，腕带可以保证他们登上火车。

来自红十字会的志愿者监督这一过程。试图插队的人总是想要贿赂他们。这一慈善机构根据难民抵达边境的时间制定了严格的等候名单。

在混乱的车站大厅里，亚历山大·赫拉巴尔丘克(Alexandr Hrabarchuk)、他的妻子和三个孩子拿到了腕带，并正在为接下来的漫长旅程领取免费的食物和饮料。他们逃离了位于乌克兰东部前线的北顿涅茨克市。

赫拉巴尔丘克告诉美国之音(VOA)：“城市的百分之七十已经被摧毁。重建至少需要三四年时间。 当然，我想回去，我在那里长大的。离开是一件很难的事。我们这样做是为了孩子们。”

“方块游戏”

火车上的每个隔间可容纳六人，如果有小孩，则最多可容纳八人。红十字会志愿者塞巴斯蒂安·贝尔廷(Sebastien Bertin)说，载客量急需增加，他去年从法国的家中来到了普热梅希尔。

贝尔廷告诉美国之音：“我们的火车上只有四节车厢。因此，210名佩戴腕带的人将搭乘这趟前往汉诺威的火车。我们希望我们能有五六节车厢——我们非常需要这些额外的火车车厢来搭载所有这些难民。”

难民登上火车的过程缓慢而有序。许多人带着几个大手提箱、箱子和袋子来到这里。有些人带着宠物——主要是猫和鸟。狗等个头更大的动物必须单独搭乘。

贝尔廷说，这个车次刚开始运营时，站台很混乱，因为难民们争先恐后地想在火车上找个位置，这意味着能够上车的人更少了。

现在，每个家庭挨个上车。贝尔廷将这个过程比作视频游戏“方块游戏”(Tetris)，以尽可能最有效的方式装载人类、动物和货物。

汉诺威

火车在次日下午2点左右到达汉诺威郊区的博览会-拉岑车站。贝尔廷解释说，在这之后，难民们有多种选择。

贝尔廷朔：“对于要留在德国的人，红十字会和其他人道主义组织会在汉诺威博览会-拉岑站安排他们。其他人乘坐另一列火车或前往汉诺威中央车站，另一组志愿者在那里为他们提供前往其他地方的免费车票。”

希望

一些难民能够自己购买前往西欧及其他地区的铁路、巴士或飞机票，或驾驶自己的车辆过境。 但许多人失去了一切——住所、生意、财产——并依赖免费的汉诺威车次。

不愿透露姓氏的奥尔加(Olga)从乌克兰东部巴赫穆特郊外的扎伊采夫村逃了出来，那里是战争中最激烈的交火地点之一。

奥尔加告诉美国之音：“房子全毁了。没有地方可去。他们在半夜摧毁了村庄。我不知道我可以从哪里重新开始。现在我买不起房子，也建不了房子。我不知道我该如何生活。我不知道上帝能给我们什么希望。”

现在，唯一的希望是逃离战争，相信陌生人的善举。

两个小时后，230多名难民挤上了火车。晚上10点30分整，火车驶离普热梅希尔，开始16小时的汉诺威之旅。

在前往他乡开始新生活的漫长道路上，乌克兰难民们又迈出了一步。