黨媒報導中美氯乙烯事故大不同 遭網民對比打臉

【新唐人北京時間2023年02月19日訊】在中共黨媒大肆宣揚美國俄亥俄州燃燒氯乙烯將造成「嚴重危害」之際，有華人網友對比了俄州事故與中國河北省2018氯乙烯爆炸事件造成的後果，以及中共官媒對這兩起事件報導的論調的巨大差異，引起網友對中共官媒雙重標準的嘲諷與批評。

近日，中共黨媒連篇累牘，對美國俄亥州2 月 3 日發生火車脫軌而導致氯乙烯泄漏事故進行了大肆渲染。不過，一位華人網友近日在其推特帳號上發帖，以列表方式從多個角度對中、美兩國發生的氯乙烯泄漏事故進行了比較。

從其發布的列表中，清楚地反應出中美在意外發生氯乙烯泄漏或爆炸事故後，在以下幾方面表現出的明顯差異：

首先，2018發生在中國河北省的氯乙烯爆炸事故造成了至少24 人死亡、21人受傷的嚴重後果，而俄亥俄州近日因火車脫軌導致氯乙烯泄漏事件卻沒有造成任何人員傷亡。

其次，河北發生氯乙烯爆炸事故後，民眾是自行逃生，情況混亂；而俄亥俄州發現氯乙烯泄漏後，地方政府立即組織當地民眾有序撤離，並在專家指導下主動點燃了已經泄漏的氯乙烯，以最大限度降低其毒性對環境的影響。

其三，中共官媒、黨媒當初在報導河北的氯乙烯事故時，宣稱氯乙烯「能參與光化學煙霧反應，由於其揮發性強，在大氣中易被光解、生物降解和化學降解，不會造成持久的環境危害」；這次扎堆報導俄州的氯乙烯事故，卻宣稱「氯乙烯燃燒時可產生光器和氯化氫，光氣是一種劇毒氣體，可導致人嘔吐和呼吸困難，在第一次世界大戰中曾被用作化學武器」。

其四，河北氯乙烯事故發生後不久，官媒就報導稱環境監測結果是「空氣質量優良」，無發現污染物；這次在俄州事故已過去多日後，中共官媒卻仍然大肆宣傳該地區的PM2.5「超標」。

這份對比圖表在推特上公開後，引起華人網友的熱議。眾網友集中批評中共官媒的報導不真實，為了達到其政治目的而肆意編造或扭曲事實，存在嚴重的雙重標準問題。有華人網友留言說：「沒有比較就沒有傷害」；還有網友嘲諷：「中國人民有明顯抗毒性」。

（記者竺穎綜合報導/責任編輯：李謙）

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