消委會燜燒壺｜保溫飯壺測試 $190完勝貴價大牌 2款保溫效能不達標

消委會燜燒壺保溫飯壺測試｜近日「活力午餐」意外頻生，突然停派飯令家長要臨急抱佛腳，趕買保溫飯壺為小朋友預備午餐，亦令家長更關注食安問題。早前消委會測試 15 款燜燒壺及保溫飯壺，發現其中 2 款樣本的6小時保溫效能低於 50℃。消委會提醒，熱食的存放温度應高於 60°C，而冷食則應低於 4°C，以免細菌容易繁殖，增加食物安全的風險。

燜燒壺保溫效能 勝保溫飯壺

消費者委員會測試 15 款食物壺，包括 8 款燜燒壺和 7 款保溫飯壺，發現燜燒壺全數通過相關保溫效能測試，惟 2 款 2 層保溫飯壺樣本中，包括「Pole Bear」SGFJ-700 及「Topvalu」6 小時保溫效能低於 50℃，由 49.1°C至 40.3°C 不等，而 8 小時及 12 小時後的溫度範圍則下 降至 43.4°C 至 29.6°C。

15 款燜燒壺及保溫飯壺評分↓↓

消委會測試 15款燜燒壺及保溫飯壺

消委會測試 - 膳魔師 Thermos 高真空不銹鋼食物罐SK-3020

消委會測試 - 象印 Zojirushi 不銹鋼真空燜燒杯SW-JXE75-RV

消委會測試- 鷹牌 Eagle 真空保溫湯飯壺 FEB - 750H

消委會測試 - 虎牌 Tiger 保溫食物壺(棕色) MCJ-A075 Cocoa

消委會測試 - bbbyo Foodie Insulated Lunch Containers

消委會測試 - 大福口 Tafoco 二層不銹鋼高真空 斷冷斷熱燜燒壺

消委會測試- 億世家 ecHome 不銹鋼燜燒壺 VPB800BK

消委會測試 -Pole Bear 不銹鋼燜燒食物壺 JFF J800

消委會測試 - 小牛角 Vaca 不銹鋼真空保溫飯壺HCC611B

消委會測試 - 三光 Sun Kung Bu Bee小蟻布比 二層高真空斷熱不銹鋼保溫飯盒M700-B

消委會測試 - 虎牌 Tiger 保溫飯壺套裝 LWR-A072

消委會測試 - Pole Bear 不銹鋼真空保溫飯壺SGFJ-700

消委會測試 - Topvalu Home Coordy保溫食物瓶 HC-18DJ80WH

消委會測試 - 象印 Zojirushi 不銹鋼保溫飯壺 SL-NC09-ST

消委會測試 - 膳魔師 Thermos 保溫便當盒 JBC-801

15 款燜燒壺及保溫飯壺詳細名單如下：

「膳魔師Thermos」高真空不銹鋼食物罐SK-3020（$428） 「象印Zojirushi」不銹鋼真空燜燒杯SW-JXE75-RV（$449） 「鷹牌Eagle」真空保溫湯飯壺SUS 304（$190） 「虎牌Tiger」保溫食物壺MCJ-A075（$418） 「bbbyo」Foodie Insulated Lunch Containers（$298） 「大福口Tafoco」二層不銹鋼高真空斷冷斷熱HTH-750（$130） 「億世家ecHome」不銹鋼燜燒壺VPB800BK（$160） 「Pole Bear」不銹鋼燜燒食物壺JFF J800（$149） 「小牛角Vaca」不銹鋼真空保溫飯壺HCC611B（$181） 「三光牌Sun Kung」BuBee小蟻布比二層高真空斷熱不銹鋼保溫飯盒M700-B（$199） 「虎牌」保溫飯壺套裝LWR-A072（$358） 「Pole Bear」不銹鋼真空保溫飯壺SGFJ-700（$179） 「Topvalu」Home Coordy保溫食物瓶HC-18DJ80WH（$169） 「象印Zojirushi」不銹鋼保溫飯壺SL-NC09-ST（$409） 「膳魔師Thermos」保溫便當盒JBC-801（$468）

8 款燜燒壺價格由 130 元至 449 元，其中 1 款 190 元及最貴 449 元的樣本總評同獲4分；7 款保溫飯壺每套售價由 169 元至 468 元，其中 1 款 181 元及另 1 款 409 元的樣本總評得 3 分，同為表現最佳的保溫飯壺，相比測試中最貴的樣本略勝一籌。

燜燒壺保溫飯壺 安全使用守則

消委會提醒市民，大部份保溫飯壺在 6 小時後，溫度都低過 60°C，最好在 6小時內盡快食用。即使未能一次吃完，也不應保留稍後再吃，以避免食物安全風險。另外燜燒壺沒有加熱功能，消費者宜預先煮熟食材，尤其是雞蛋、肉類、海產、菇類等生鮮食材，才放入壺內繼續燜焗。

燜燒壺及保溫飯壺 安全使用守則

確保食物安全，熱食的存放溫度應高於60°C。

冷食則應低於4°C 以免細菌容易繁殖。

大部份保溫飯壺在6小時後，溫度都低過60°C。

最好在6小時內盡快食用，以避免食物安全風險。

燜燒壺沒有加熱功能，儲存的熱能未必足以煮熟食材或殺滅細菌。

消費者宜預先煮熟食材，尤其是雞蛋、肉類、海產、 菇類等鮮食材。

使用前可先注入沸水預熱，以延長保溫的時間。

保溫飯壺最低層保溫最好，可放熱湯或餸菜。

中層放米飯。

最上面不要放已切開的水果，容易滋生細菌不衛生。

食物或湯水最多加至壺蓋下 1至2厘米，確保不會溢出熱湯而導致燙傷。

不應使用漂白劑或含氯成分的洗潔劑清洗，避免氯化物損壞不銹鋼表面。

（資料及圖片來源：消委會）

消委會抽濕機測試2023｜消費者委員會測試了 14 款抽濕機，其中 4 款有二合一空氣淨化功能，測試型號包括飛利浦、惠而浦、LG、日立、小米、Panasonic、三菱、伊瑪牌等常見品牌。各款抽濕機在抽濕量、抽濕速度、耗電量、電費估算以及在空氣淨化功能的測試中，表現有極大差異，抽濕量可相差近一倍，電費消耗亦相差近 5 成。即睇消委會抽濕機測試結果及選購、保養貼士。

消委會測試了 14 款抽濕機樣本，其中 4 款是二合一有空氣淨化功能。

測試在室內溫度26.7度，相對濕對60%之下進行。

14款抽濕機在測試中量得抽濕量較高的有15.8-17.8升。

測試中抽濕量中等的有11.1-13.3升。

較低的只有8.5-12.3升，與最高相差近一倍。

消委會提醒市民，揀選抽濕機時要留意能源標籤。

14款抽濕機中，有10款能達到1級能源效益級別

有兩款抽濕機則被發現，沒有安裝過濾器時才能達到1級能源效益級別

在安裝過濾器後，一款跌至第2級，另一款下降至只有4級能源效益級別。

這兩款抽濕機所標示的抽濕量，亦是在沒有安裝過濾器的情況下量得。

安裝過濾器後測試所得的抽濕量暴跌，甚至下降四成。

長開抽濕機，有機會令電費大增。

消費會估算，抽濕量較高的樣本，每年電費由$194-260不等。

抽濕量中等的樣本，每年電費則由$173-258不等。

抽濕量較低的樣本，每年電費則由$146-205不等。

最高及最低的電費，可以相差近 5 成。

消委會再測試 4 款有空氣淨化功能的抽濕機，對 4 款常見空氣污染物的淨化速度。

4 款機的空氣淨化功能速度差異甚大，可以相差2.7倍。

消委會提醒市民，選購抽濕機時要留意能源標籤，同一抽濕量下，能源效率越高代表越慳電。

標示的抽濕量越高，則代表抽濕速度越快。

另外消委會提醒，如考慮購買二合一空氣淨化抽濕機。

必須考慮更換過濾器的成本。

如要保養抽濕機效能，消委會提醒消費者需定期清潔盛水器。

定期清潔隔塵網。

亦要定期清潔過濾器。

乾衣時要注意切勿遮蓋出入風口。

消委會抽濕機評測1. 飛利浦

消委會抽濕機評測2. 飛歌

消委會抽濕機評測3. PANASONIC

消委會抽濕機評測4. 惠而浦

消委會抽濕機評測5. 三菱電機

消委會抽濕機評測6. LG

消委會抽濕機評測7. TOSHIBA

消委會抽濕機評測8. 日立HITACHI

消委會抽濕機評測9. 小米

消委會抽濕機評測10. De'longhi

消委會抽濕機評測11. 金章牌

消委會抽濕機評測12. 開利CARRIER

消委會抽濕機評測13. 正負零

消委會抽濕機評測13. Imaflex

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