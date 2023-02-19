習近平卡位國務院 「政治騙子」再成話題

【新唐人北京時間2023年02月20日訊】中共兩會即將召開，國務院將罕見進行全面「大換血」。在高層人事卡位的關鍵時刻，中共官媒再度熱炒習近平提出的「政治騙子」這個話題，引發關注。

習近平在1月9日召開的二十屆中央紀委二次全會上下令，要打擊「有背景」的「政治騙子」。

隨後，中共官媒連續發文，打擊「政治騙子」成熱議話題。央視網微博評論：這些所謂「有背景」的「政治騙子」插手人事，拉山頭、結圈子，甚至被冠以「地下組織部長」之名號，其結黨營私、拉幫結派，嚴重污染政治生態。

中紀委網站近日刊文稱，「政治騙子」主要有兩類。一類是承諾可以「運作陞官」的「政治騙子；另一類是承諾可以「逃避組織審查調查」的「政治騙子」。

最新一期《中國新聞週刊》援引數位專家表示，近期高層將打擊「政治騙子」提上了新高度，原因有二，一是「政治騙子」已從局部問題變為普遍性問題；二是隨著形勢變化，反腐工作的重點和策略正在調整。

近年來，在被查處官員的通報中，「政治騙子」的表述多次出現，如遼寧省政協原黨組副書記、副主席劉國強盲目聽信「政治騙子」。

山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲結交「政治騙子」，熱衷政治投機；山東省政府駐北京辦事處原黨委書記、主任竇玉明同樣將「政治騙子」奉為「座上賓」。

「從這幾年查處的腐敗案件來看，『政治騙子』已成為導致很多中高級官員落馬的重要因素，成了腐敗的催化劑，到了不得不治的節點。」 北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水說。

目前正值中共政府高層換屆的敏感時期，《中國新聞週刊》的文章稱，換屆前後人事變動頻繁，是「政治騙子」行騙的活躍期。

中共全國兩會（人大、政協）定於3月初在北京開幕，屆時中共政府機構將全面洗牌，包括中共國家正、副主席，以及國務院正、副總理，還有國務委員、各部部長，以及國家軍委正、副主席、軍委委員等職務，都要重新洗牌。

也就是說，這次兩會事關習近平能否順利連任中共國家主席、軍委主席等職務，也關係到習家軍人馬能否在政府機構全面上位。

去年10月底召開的中共二十大，習近平已經連任中共總書記，習家軍人馬也大多占據了政治局常委、委員等職位，高層人事布局基本明朗。但按照中共換屆規定，政府換屆要通過「兩會」產生並確認。

今年的兩會將是中共歷史上規模罕見的人事大洗牌。中國民主黨全委會執行長陳闖創日前對《菁英論壇》表示，國務院這次換屆，幾個副總理， 國務委員，重要的部委首長全換，這個是真正的史無前例，這可能意味著中共體制上發生了一個重大的變化。

陳闖創說，80年代中共提黨政分開，而習近平在2018年的一次修憲之後，其實就是在做黨政融合，以黨代政，這一次是整個的中共中央政治局把國務院給吃掉了，所以國務院的整個權力系統其實就弱化了。整個的政治局、國務院其實都是習近平的「馬仔。」

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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