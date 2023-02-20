泰山 (1218-TW) 獨立董事杜英達、陳敏薰於今 (20) 日出面受訪，指稱泰山公司管理階層的管理有疏失並涉及違反公司治理等，泰山今晚發表聲明表示均與事實不符，且獨董杜英達很早以前公司查帳，泰山主管也馬配合其獨立行使職務，絕無敷衍。

泰山今晚發表聲明如下：

一、 有關全家便利商店股份有限公司（下稱全家）股權交易，本公司乃依法經本公司審計委員會、董事會決議後，並於民國 111 年 12 月 2 日發佈重大訊息，決議通過授權董事長於不超過 43,500 張範圍內，透過鉅額逐筆交易方式，處分全家公司股票，並按決議處分全家股權，並發佈重大訊息，故該股權處分並無違法之處。

二、 而杜英達獨立董事數次至公司清查公司財務狀況，本公司亦委請外部會計師及請總經理、會計、財務主管配合其獨立行使職務，絕無敷衍、掩蓋之情。

三、 有關臺灣證券交易所股份有限公司（下稱證交所）來函，本公司除就證交所誤解處提出申覆外，亦已按照證交所要求期限配合辦理中。有關營運資金監管辦法草案，亦於 112 年 1 月 5 日以電子郵件寄達公司獨立董事後，經部分獨立董事提出修正建議，本公司再於同月 10 日提出修正版本，並預計送交審計委員會提案。

四、 另有關股東會之召集，是以董事會召集為原則，而獨立董事準用監察人規定，則為例外補充的情形。且審計委員會（獨立董事）召集股東臨時會須符合公司法第 220 條等要件。然本次杜、陳兩位獨立董事召集之股東臨時會，除不符合上開規定外，且為了召開股東臨時會所召集之審計委員會，明知法律有明訂召集程序，卻故意違法，本公司依法無法配合，所謂干擾合法召開會議之指控，完全子虛烏有。

五、 最後，泰山公司目前公司運作正常、董事會及股東會如期召開、業務正常推動沒有延宕，獨立董事也都可以透過審計委員會對公司善盡監督職責，就公司而言，目前並無重大爭議事項亟需處理的議案，須待股東會決議，所以本次杜、陳兩位獨立董事所違法召集的股東臨時會，顯然非為公司利益且不具必要性。本公司衷心建議杜、陳兩位獨立董事，於執行職務時，可以將公司及全體股東最大利益放在心中，勿再任意濫權，甚至信口雌黃，干擾公司業務的執行及運作，令 5 萬多名泰山股東甚感寒心。