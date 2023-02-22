請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦、潘姿羽、謝方娪台北22日電）綠色金融助攻能源轉型再添一樁，北富銀今天宣布，攜手永豐銀、玉山銀及凱基銀，完成寶島陽光再生能源集團新台幣125億元聯合授信案，超額認購達200%，資金將用於協助集團建置太陽能光電廠等需求。

寶島陽光再生能源集團成立於2016年，主要投資方為瑞士合眾集團（Partners Group），致力台灣太陽能電廠投資與經營管理，在台打造多座屋頂型及地面型太陽光電案場，累積發電量達7億度。

台北富邦銀行今天表示，此次聯貸太陽能電廠案場遍布全台灣，累計已完工運轉裝置容量達188MW；此案超額認購達200%，顯示市場對再生能源及太陽能產業發展前景深具信心。

為協助推動綠能產業發展，北富銀聚焦於再生能源、離岸風電及ESG（環境、社會、公司治理）永續金融等3大領域，自2018年起，北富銀已承作超過4GW再生能源專案融資，每年約可產生107億度綠能及減少540萬噸碳排量，相當於1.38萬座大安森林公園的減碳量。

永豐銀行指出，繼2021年、2022年分別主辦中租、友達百億元規模綠能聯貸案，今年再添寶島陽光再生能源集團一案，資金用於協助寶島陽光充實中期營運週轉與建置太陽能光電廠等需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

永豐銀表示，這是永豐銀連續3年主辦規模突破新台幣百億元的綠能聯貸案，旗下太陽能光電融資餘額累計約850億元、市占率業界第一。

凱基銀行指出，今年將持續以推動金融永續為重要方向，除了擴大推廣綠色存款，將所募集專案存款全數運用於綠色融資以外，並積極推動再生能源融資業務，深耕既有太陽能電廠、風能電廠等專案融資，且在既有基礎上開發新型態綠色金融商品，如儲能融資、綠電及污染防治等案件提供專案融資的業務合作，將ESG精神推展至產業界，全力支持綠色金融發展。（編輯：張均懋）1120222