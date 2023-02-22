▲星宇航空首架A350-900。（圖／星宇航空）

記者曾筠淇／綜合報導

近日星宇航空話題不斷，就有網友不禁好奇拋問，為什麼很多人都覺得搭星宇很潮？甚至還拍照打卡，不是就飛機嗎？貼文曝光後，底下網友紛紛點出2原因，「老闆開飛機欸」、「品牌形象的重要性就在這裡」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「星宇的潮度哪裡來的」為題發文表示，他觀察社群網站，發現上頭充斥著星宇很潮的風氣，且很多人搭乘以後，還會特別打卡。

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對此，原PO不禁感到納悶，星宇不就是飛機嗎？整體沒有特別奢華，服務也和其他家差不多，就算飛機餐好吃，但也沒到大勝其他家，星宇的潮度是從哪裡來的？為何年輕人好像都特別喜歡？

▲張國煒先前親駕首架A350-900返台。（圖／星宇航空）

貼文曝光後，不少網友直喊老闆會開飛機很猛，「K董開飛機不潮嗎」、「董事長會開飛機，還會修飛機，能不X嗎」、「哪家航空公司董仔自己直接去開飛機的」、「叫你老闆出來開」、「你老闆會開飛機嗎」。

再來，也有網友認為形象、設備新都是原因，「行銷很強，名字夠文青」、「很多知名設計師在操刀設計形象」、「目前是親力親為的形象，又東山再起，加上品牌新穎，看後續怎麼維持」、「保證新飛機啊，票價高一點我也要搭新飛機」、「新公司、新飛機，還不潮嗎」、「就新的比較有質感，但潮是你自己講的」、「還新飛機，飯看起來也比較好吃，還有特調飲品可以打卡」。

事實上，星宇航空董事長張國煒之前曾親駕首架A350-900，他落地後更直呼「飛得很順！」

▲長榮航空。（圖／長榮）

此外，過去也有網友好奇詢問，星宇、華航、長榮大家會選搭哪一家？除了星宇外，底下網友也紛紛推薦，「華航就贏在便宜啊，短距離便宜就好」、「華航，我有買華航股票，支持一下」、「華航的空姐服務態度親切」、「經濟艙的話星宇，商務艙長榮」、「長榮啊，安全第一」、「長榮吧，很安全」、「長榮，習慣了。以前常飛的時候都劃長榮年票，一次12張要飛隨時打個電話就可以走」、「長榮商務艙服務不錯」。

值得一提的是，國際知名航空專業評鑑網站（AirlineRatings.com）前陣子公布最新飛航安全評比結果，長榮航空（2618）連續10年獲評為全球前20大安全航空公司，本次獲得第9名的肯定。今年第1、2名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、葡萄牙航空等國際知名航空公司。

至於華航，國際永續評比機構S&P Global公布最新 2023 年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）評鑑結果，華航在ESG（環境保護、社會責任和公司治理）獲評全球航空產業最高分，勇奪永續年鑑前 1% 最高殊榮，是台灣唯一六度入榜的運輸業者。