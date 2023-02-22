▲華航奪2023年永續年鑑榜首。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

國際永續評比機構S&P Global公布最新 2023 年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）評鑑結果，華航在ESG（環境保護、社會責任和公司治理）獲評全球航空產業最高分，勇奪永續年鑑前 1% 最高殊榮，是台灣唯一六度入榜的運輸業者。

華航力行企業永續作為，宣示 2050 年「淨零碳排放」及 11 項環保永續發展SDG短中長期目標，每年落實高達 70 多項的環保節能KPI；同時也自主推動地面作業於 2030 年使用 10% 再生能源的目標。

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此外，因應氣候風險，華航已率先發布台灣運輸業唯一氣候相關財務資訊揭露 (TCFD) 獨立報告書，並為國內唯一於新機隊引進飛渡添加永續燃油 (SAF) 的航空公司。去年參與天合聯盟 (SkyTeam) 第一屆永續飛行挑戰，榮獲「最佳貨運永續創新獎」及「最佳員工參與獎」兩項佳績。

▲華航持續落實ESG推動，常年投身公益不間斷，今年與台灣原聲教育協會合作「小小機師體驗營」，以實際行動落實企業公民責任。（圖／華航）

華航自 2017 年起三度獲得永續年鑑航空業銅獎、連續兩年晉升入選銀獎，今年更再攀高峰，勇奪 2023 年永續年鑑前 1% 最高殊榮。

華航為台灣唯一且連續七年入選DJSI運輸業者，名列全球航空產業第一名，並獲頒國家永續發展獎、國家企業環保獎、全球企業永續獎（GCSA）及台灣企業永續獎（TCSA）等榮譽，實踐企業永續不遺餘力，推行永續發展成果有目共睹。

2023 年永續年鑑依照道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球 61 個產業、超過 7,800 家大型企業的永續績效進行評比，再依各企業於產業領域成績，評定世界前 1% 、5% 及10% 的佼佼者，全球航空公司僅 5 家入選評鑑。