美国国家环保局星期二接管了俄亥俄州东巴勒斯坦火车脱轨和化学品燃烧的清理工作，并命令诺福克南方公司（Norfolk Southern）为此埋单。

环保局要求诺福克南方公司采取所有措施清理被污染的空气和水源，并为联邦政府为受影响的居民和商业提供清理服务的一项新计划埋单。

环保局警告诺福克南方公司说，如果不执行命令，环保局将自己进行清理，并向该公司索要三倍赔偿。

环保局局长里根（Michael Regan）在同俄亥俄和宾夕法尼亚州的州长计划举行记者会前的一份声明中说，“诺福克南方公司的火车脱轨颠覆了东巴勒斯坦的家庭生活，环保局的命令将确保公司为危害这个社区的健康安全负责。”

他说，“让我明确指出，诺福克南方公司将为他们制造的混乱的清理工作以及他们给这个社区造成的创伤埋单。”

里根在记者会上说，“诺福克南方公司将无法逃脱他们制造混乱的责任。”

他并表示，他知道这个命令“无法消除这个城镇家庭一直面临的噩梦，但会开始为诺福克南方公司造成的痛苦提供急需的安抚。”

环保局说，将会在本周为居民和商家提供清理服务的更多详情。

环保局说，该局发布的命令表示脱轨事件的“紧急”阶段结束，东巴勒斯坦地区进入长期补救的阶段。”

俄亥俄州州长迪怀恩（Mike DeWine）星期二也承认社区担忧一旦记者离开、公共关注转移之后就要单独善后，他向居民们保证不会这样。

交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）星期二同时宣布综合改革计划，要求铁路运营商立即采取措施改善安全，诸如加快油罐车升级的计划。

大约50个货运车厢在靠近宾夕法尼亚边境的东巴勒斯坦郊区脱轨，造成不断的环境和健康担忧。脱轨引发撤离，因为更多人担心不断冒烟的火车残骸可能会发生爆炸。

官员们为了避免不受控制的爆炸而选择故意释放并点燃五节车厢里有毒的氯乙烯，导致火焰和黑烟升入天空。这让民众质疑当地和附近居民的潜在健康影响，但当局表示他们在尽全力保护民众。

（本文依据了美联社的报道。）