內蒙煤礦塌方50多人被埋 知情人揭內情

【新唐人北京時間2023年02月23日訊】首先來關注中國的消息。中國內蒙古一露天煤礦2月22日發生大面積坍塌，50多人被埋。據知情人透露，他們中大部份是現場司機。

內蒙古新井煤業公司一露天煤礦22日因山體滑落，發生大面積坍塌，多台機械車輛被吞沒，據知情人透露，被埋人員大部份是挖機司機和翻斗機司機。

網傳視頻顯示，坍塌瞬間只見大片山體滑落，揚起滾滾黃色塵土，現場工人驚慌失措高喊：「抓緊時間，抓緊時間，快點，快點，完了啦，完了啦，完了啦。」另一個視頻裡，工人喊著：「完了完了，這下全完了，整個山全倒了。」

記者23日上午撥打新井煤業公司和公司所在地嘉鎮鎮政府電話都不通。當地民眾透露，當局封鎖現場消息。

事故附近居民王先生：「現場是封鎖的，隊伍在救援，後續官方公告沒有收到這方面的通知。」

據陸媒報導，該煤礦大概有600名員工，煤礦一直處於生產狀態，新年也沒有停工。初步估算坍塌長度約400米，50餘人被困。事故已造成2人死亡、6人受傷。截至23日0時30分，仍有51人失聯。

內蒙古居民張先生：「它那個越採越深，越採越深，塌方的話報死了兩人，不可能的事，那麼大的礦區可能死兩人嗎?煤、石頭下來以後空氣隔絕了，都悶死了嘛，下面的人沒有生還的機會啊。」

內蒙古居民張先生披露，煤礦老闆官商勾結，徵用大量牧民的土地，濫挖濫採破壞自然環境，牧民維權遭到打壓，煤礦老闆為了利益，不顧生產安全，發生事故，官方不是掩蓋就是輕描淡寫，企圖逃避責任。

張先生：「內蒙地區煤礦基本上百分之八、九十全是露天的，大面積開採，徵地也厲害，開礦都是嚴重的粉塵污染，別說露天礦了，就是車站那個煤場一刮大風，老百姓受不了，天天在告，治理得花錢，他不想投資，省錢了嘛。」

新井煤業被揭露涉及司法案件199項，13次被列為失信被執行人，失信總額約7.57億元，目前全部未履行。此外，還有無證取水、欠稅等不良紀錄。不少網友提出質疑：「這樣劣跡斑斑的企業是怎麼繼續生產的?誰點頭允許，誰便是草菅人命。」

新唐人電視台記者熊斌、黃宇寧採訪報導

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