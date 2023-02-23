踢中共出局 美日企業達成稀土協議

【新唐人北京時間2023年02月24日訊】2月21號，美國唯一一家綜合性稀土開採和加工公司，與日本一家商貿公司達成協議，將向其直接銷售稀土材料，而不再經過中國的加工渠道。

芒廷帕斯材料公司（MP Materials Corp.）在聯合聲明中說，該協議將「穩定和加強對日本製造業至關重要的供應鏈，並使其多樣化」。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田：「美國和日本直接簽署這樣的協定以後呢，因為這樣的協定會在西方社會是非常穩定的、長期的一個系統供銷，所以基本上就是說，中共肯定會丟掉稀土生產的一個非常大的份額。」

日本曾因過度依賴中國稀土而吃過虧。早在2010年，中共曾因釣魚島事件，向日本禁運稀土兩個月。

謝田：「所以中共發出這個威脅、叫囂之後呢，實際上導致了世界上其他國家迅速行動。」

旅美經濟學者鄭旭光：「你中國把這個稀土做為一個資源性的武器，有點類似於羅羅斯把天然氣作為一個資源性武器嘛。」

這也促使美國、加拿大、澳大利亞、和歐洲以及非洲部分國家，都在加大稀土資源的開採和冶煉。

謝田：「本來這就不是只中國有，只是說中國開採它不顧環境，污染染性的開採，所以中共佔有了世界的市場。現在看來，中共是逼著世界各國不斷投入，投入新的技術，投入資金來開發。」

美國國防部參與投資的芒廷帕斯，2021年的稀土開採供應量佔世界的15%。美國總統拜登去年更是簽署了3,500萬美元的津貼，推動採礦行業發展和避免污染環境。

謝田：「他如果開始大規模生產以後呢，他會很快的研發出新的工藝，新的設備，降低成本，到那個時候中國可能連成本的優勢，也不具備了，整個這個消息，對中國稀土工業的打擊，應該是毀滅性的。」

新唐人電視台記者林一採訪報導

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