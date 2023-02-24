美国交通部长皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg)周四(2月23日)视察了俄亥俄州脱轨火车和有毒化学物泄露的事故现场，他呼吁铁路公司不要阻扰实施更严格的安全规章。

在一份初步报告中，美国国家运输安全委员会(NTSB)表示，2月3日，当警报响起并提示一段火车轴过热时，火车司机立即刹车。

报告说，“缺陷检测器”显示车轴在距脱轨地点约48公里处开始升温，但还没有达到触发声音警报以警告火车司机的程度。

国家运输安全委员会表示，其调查的重点是火车轮组和轴承过热引起脱轨的可能性，此次事件导致数千人疏散并引发了健康方面的担忧。

布蒂吉格戴着安全帽，穿着橙色安全背心前往东巴勒斯坦的火车脱轨地点，他会见了国家运输安全委员会的工作人员，并呼吁国会和铁路行业共同努力提高铁路安全。

布蒂吉格告诉记者：“每次我们试图制定法规时，诺福克南方铁路公司(Norfolk Southern)和其他货运铁路公司需要停止与我们抗争。”

诺福克南方铁路公司没有立即做出回应，其首席执行官周三在美国有线电视新闻网(CNN)举办的市民大会活动中道歉，居民在此次活动上表达了对土壤和地下水污染的担忧。

铁路行业表示，99.9%的危险货物都顺利抵达目的地，危险品事故率自2012年以来下降了55%。

在共和党前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)任期内，一些铁路安全要求被撤销。 一些以前反对铁路法规的共和党人批评了东巴勒斯坦在此事件上的应对，他们现在对新规章持开放态度。

拜登政府因没有及早对该地区进行高层访问而受到批评，布蒂吉格表示，他不想过早进行访问，因为这可能会阻碍应急响应。

乔·拜登(Joe Biden)总统和布蒂吉格都是民主党人。

本周早些时候，美国国家环境保护局(EPA)局长迈克尔·里根(Michael Regan)访问了东巴勒斯坦。

国家运输安全委员会原定于下午召开新闻发布会，进一步详细说明其初步调查结果。

该委员会还表示，它正在调查载有有毒化学物质氯乙烯的火车车厢的泄压阀是否在事故和随后的火灾后正常运转。

专家曾表示，如果这些泄压阀正常运转，当局可能不需要从火车中排出超过110万磅的氯乙烯并将其点燃，释放出严重污染环境的物质。

国家运输安全委员会表示，调查人员正在研究缺陷检测系统当时是如何运转的，以及该系统是否本可以更早地提醒火车司机注意火车的问题。

拜登和他的政府表示，诺福克南方铁路公司必须支付损害和清理工作，在该公司高管未能出席此前的会议后，国家环境保护局命令他们参加市民大会活动。

布蒂吉格曾表示，他将推动主要铁路提高安全性，并在国会寻求两党支持，以提高对违反安全规定的铁路公司的罚款上限。

正在角逐2024年共和党总统候选人提名的特朗普周三访问了该地区，并批评了拜登行政当局。

东巴勒斯坦镇长特伦特·科纳威(Trent Conaway)周四与特朗普的盟友鲁迪·朱利安尼(Rudy Giuliani)一起出现，他告诉记者，他的镇欢迎任何人，“只要他们愿意帮助我们的社区......无论他们是民主党人还是共和党人。”

（本文依据了路透社的报道。）