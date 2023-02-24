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（中央社記者蘇思云台北24日電）前國票創投董事長陳冠如今天表示，先前出國考察期間遭到密謀撤換，質疑國票金違反公司治理規範，將彙整資料下週向金管會遞件，呼籲徹查；國票金下午則公告，國票創投新任董事長由楊承羲接任，今天生效。

國票金董事魏憶龍今天召開記者會，針對近期陳冠如無預警遭換將提出質疑。

魏憶龍表示，根據掌握的事證，前國票創投董事長、耐斯集團企業第二代陳冠如，在陪同嘉義縣長翁章梁出訪歐洲考察無人機產業期間，竟被國票金大股東旺旺中時集團2月14日在國票金總部，私下邀集9人討論子公司董事長人事撤換案，不合法也不合規。

魏憶龍指出，國票金先前澄清沒有召開所謂「董事會前會」，但是實際上參與會前會的相關人等，曾在一個Line群組詢問開會事宜，相關證據都很明確。

魏憶龍說，昨天國票金召開董事會，獨立董事吳青松、陳惟龍都提出反對意見，認為應先徹查所謂董事會前會的真相。旺旺中時集團法派董事為主的董事會成員，在國票創投董事長任期只剩下4個月時仍進行表決，最後以7比6決定撤換，無視金融監理秩序。

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陳冠如本人今天也出席記者會，他認為國票金是特許的上市公司，應遵照公司治理，讓經營者與大股東充分溝通，此案凸顯蔡紹中違反經營金控最基本的誠信原則，呼籲相關單位徹查國票金。

媒體詢問國票金重訊提及國票創投去年度績效不佳因此撤換人選，陳冠如表示，在國票創投服務12年的績效都很好，此前因金融動盪受影響，虧損是因力積電從高檔下跌，帳上出現評價損失；他強調，投資不能以一年來看，今年以來國票創投已賺1.14億元。（編輯：林克倫）1120224