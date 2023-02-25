台灣勞動力愈來愈衰老 銀髮就業族突破百萬人

【新唐人北京時間2023年02月26日訊】台灣人口老化日益嚴重，影響已經蔓延至勞動市場。根據主計總處調查，2022年銀髮就業者人數正式突破百萬大關、衝上103.1萬人，占整體就業人數比重進逼1成，敲響台灣勞動力的警鐘。

儘管每年都有一批應屆畢業生投入職場，為勞動力「進補」，但注入新血的速度遠遠趕不上人口老化，台灣的勞動力愈來愈衰老。

觀察主計總處統計資料，2010年台灣60歲以上的銀髮就業者才剛突破50萬人大關，不過12年的時間，2022年就翻倍成長、衝破百萬人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣坦言，台灣人口結構老化已經體現在就業市場，不只銀髮就業者逐年上升，攀升的速度也會愈來愈快；此外，除了人口結構的因素，政府為了提高勞動參與率，鼓勵中高齡員工繼續就業多少也有點影響。

進一步觀察銀髮就業族的去處，可以發現服務業仍吸納大部分的銀髮就業者，以2021年資料來看，光服務業就有逾50萬人，其中批發零售業因為行業規模大，銀髮就業者數量也最多、達17.5萬人。

陳惠欣分析，批發零售業有許多從事小本生意、自營商的店面及攤販，進入門檻也不高，只要體力允許就沒問題。

細看各行業銀髮就業比率，則以支援服務業占比15.25%最高，電力及燃氣供應業15.15%居次，其他服務業10.75%排名第3，用水供應及污染整治業及營建工程業也都超過1成，分別位居4、5名。

Yes123發言人楊宗斌分析，支援服務業涵蓋保全、清潔派遣等工作，這類工作多是工時長，或是工作環境沒那麼好，較難招募到年輕人前往就職：另一方面，現實問題是職場仍有年齡歧視，二度就業、中高齡就業求職不易，就導致中高齡者最後多去做一些年輕人不願意做的工作。

不過人口結構老化的影響愈來愈大，加上適逢邊境解封、內需回溫，缺工議題浮現，楊宗斌表示，政府推動中高齡就業專法逾2年，加上大環境改變，部分企業也慢慢能夠接受僱用中高齡就業者。

楊宗斌補充，撇除體力因素，中高齡就業者相較年輕人，被認為較有責任感、抗壓性高，這對雇主而言也是很重要的特性。

（轉自中央社/責任編輯：夏明義）

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