【熱點互動】中共二十屆二中全會在即，習把黨國變帝國！

【新唐人北京時間2023年02月23日訊】中共二十屆二中全會在即，習把黨國變帝國！拜登要求澤倫斯基在今年內結束戰爭，東西對決一觸即發？邁向2024，佛州長不只管州務，也關心俄烏。 | 橫河 唐青博士 李蘭 |

中共二十屆二中全會2月26-28日在京召開，黨和國家機構再改制，習帝國開啟？美2024大選共和黨又一人參選；川普「眼中釘」——德桑提斯，管理州務也關心外交，2024更進一步；拜登競選連任，民主黨內有暗勢力阻撓！普京對西方再發核威脅，並破例會見王毅——沙俄核威脅與中共援助武器，哪個威脅大？台海意外衝突可能升高，美台高層國安會加緊佈局！

主持人：大家好，歡迎收看【熱點互動】，我是李蘭，今天是2023年2月22日星期三。我們來談三個內容，26號北京將會舉辦中共20屆二中全會，除了確認新一屆國家機構領導人選名單，還要對組織架構進行改制。在習家軍即將全面接管大陸之際，習近平的這一次機構改組是否宣告習帝國的開始？美國2024大選，共和黨出現了第三位正式參選人，他是科技公司老闆拉馬斯瓦米，以反對激進的woke覺醒議程挑戰總統大位。

而共和黨內最熱門的人選佛州州長德桑蒂斯的一系列大動作，也讓外界認為他正在大踏步地邁向2024。民主黨一邊，近期多個民調顯示，拜登會再一次的戰勝川普，不過呢，在他競選連任之路上，似乎出現了黨內的暗勢力的阻撓。本週一，拜登突然造訪基輔，除了表達對烏克蘭的堅定支持，也不排除要為自己再次參選鋪路。同時拜登、普京和習近平三方在俄烏戰爭問題上隔空打擂台，普京再一次發出了核威脅。

而在接見王毅的時候，他親自宣布習近平會在春季訪問莫斯科。北京呢，也是配合的發出了所謂的全球安全倡議。那習普唱雙簧，拜登和盟友們要如何實現在今年年內結束俄烏戰爭的目標呢？有兩位連線嘉賓，一位是時事評論員唐青博士，您好。

唐青：你好，主持人好，觀眾朋友好。

主持人：謝謝。另一位是時事評論員橫河先生，您好。

橫河：主持人好，觀眾朋友們大家好。

主持人：謝謝。那橫河先生，我們看習近平即將會開啟他的第三個任期，那這一次將在中共20大二中全會上審議的這個叫做「黨和國家機構改革方案」的這個內容，您覺得有哪些地方值得留意呢？

橫河：首先，這是第二次使用這個黨和國家機構改革，在這之前，他當然每一屆的時候，國務院都會所謂改革，但是國務院的改革其實非常簡單，就是換幾個部門。真正的大動的改革，是1998年朱鎔基在的時候一次，那次實際上是為了進入世貿做準備的，所以在申請的時候，他要設置很多世貿要求的條件，這最大的一次。然後一次更大的就是2018年的時候，就是19屆，應該是三中全會，就是做了一個黨和國家機構改革，這是第一次使用這個名詞，叫「深化黨和國家機構改革」。

那麼在這個改革過程當中發生了非常大的變化，因為這是第一次黨和政府一起做改革，所以其中我們可以看到，在黨的這方面，你比如說把中治委取消了，然後把專門迫害法輪功的這個領導小組和下面的610辦公室合併到中央，把它的功能交給了中央政法委和公安部，也就是說把一個臨時機構常態化了。然後還把這個國務院的三個跟統戰有關的部門直接劃歸統戰部管，就是那次調整非常大。

然後各個部委的這個變化也非常非常大，這個是我覺得那一次是應習近平的要求，就是習近平認為在整個這個構架上面，和他的治國理念必須相符合，所以說做了一個非常大的改動，所以那一次實際上是屬於那種類似於傷筋動骨的那種大的改。那麼僅僅5年功夫，要說起來的話，要進行這麼大的改革不太可能了，這次規模不知道有多大，但是它同樣是黨和國家的機構改革，也就是說它至少在性質上是一樣的。

所以我看到第一點的話，就是加強黨的領導。也就是說這個以前為什麼都是國務院呢，就是黨政分家的這種情況是比較明顯的，就是從19大以後，黨政開始逐漸逐漸地靠攏，然後黨領導一切這個趨勢越來越明顯。所以這次如果還是黨和國家的話，那就說明這個強化黨的領導，而且更趨向於以黨代政的這個情況會越來越嚴重，這是一點。第二點，其實還說明另外一個問題，就是說如果說在5年以後，同樣需要進行這麼大的改動的話，那就說明上一次的改動其實是失敗的，就是說某種程度上是失敗的，或者是達不到要求的。

那麼要就是他的要求變了，但是我個人覺得不是他的要求變了，而是說就是說當時改動的時候可能並沒有考慮到這麼周全，那麼從我的角度來看的話，其實是一個失敗的。至於說人事上面現在有很多人認為這是一個人事上的，我個人不覺得在人事上有多大的關係。因為習近平現在權力相當穩固，第三個任期穩固到什麼程度呢？他只要中組部，在中組部管的幹部裡面，他是任意調整，不會有任何反抗勢力，不可能有任何人挑戰。

所以這個不需要用這種方式，就是動結構的方式來進行人事清理，所以我覺得還是在他的這個目標能不能達到他的自我理念這個角度上，在上一次這個基礎上可能做更大的改動，更趨向於黨的領導這個方向去改動。

主持人：那像您提到，其實不光是在中共政治局常委習家軍會全面上位，包括其實在李克強主管的這個政府層面，也是大量的換換血嘛，大概七八成都會換掉。那他這一次再次去集權的話，他是為對後來的就是他習家軍完全執政，有沒有什麼鋪墊的作用？

橫河：他計劃上是這樣的，但實際上派系永遠會存在的，就是他不同的利益，不同這種，就這個這個設置，中共的黨政的這個設置本身就是製造矛盾的。所以說並不是說習家軍上台以後，習家軍裡面他還分福建幫、浙江幫、上海幫，還有就是這種類型的。那麼當這種派系在擺不平的時候，它內部也會產生矛盾，我覺得更重要的是這個設置，比如說這個黨和國家，然後黨是總書記兼中央軍委主席。

那麼另外還有政呢，就是國務院總理，中共一直是這麼設置的。那麼實際上國務院總理他有他自己的責任，於是在貫徹自己責任的時候，他和黨所管的東西是不一樣的，就是他們的利益是不同的，自然會形成新的這種，你說利益集團也好，或者是他的這個，就是你要想把它合併起來是不可能的，哪怕你把別的派系全都排斥掉了，它會形成新的派系，因為這是由它的位置所決定的，這是改變不了的。

主持人：是，那我們可以具體看一下這回的規模有多大，那起碼有一點是比較確定的，我覺得就是他這回是讓黨政更加的高度一致，也就是說黨領導政權的這個路線是非常的明確了。那我們進入第二個話題，就是美國2024大選，那共和黨這邊呢，我們看到除了川普和前美國駐聯合國大使海莉之外，第三個人宣布正式參選，就是37歲的企業家拉馬斯瓦米。唐青博士，這個年輕人是誰呢？他的政綱是什麼？因為我們大家對這個人相當陌生。

唐青：這個拉馬斯瓦米他是一個印度裔，他是1985年出生在俄亥俄州，他今年只有37歲，他是哈佛大學生物學學士畢業，成績非常優異，然後又進了耶魯大學法學博士，這個履歷是非常好，然後他現在還是成功的企業家，可以說是年輕的億萬富翁。最近他又是參與政治很多，而且很有影響力，他寫了兩本書，有一本就是說受害者的國家身份政治，就講身份政治，他是反對身份政治的，反對這個覺醒的。

還有一本書就講覺醒公司，說這個ESG，這是個騙局啊等等這些。所以呢，他因為批評左派，在環境、社會、公司治理這方面，就是叫ESG這個運動方面，他被左派媒體都稱他是領軍人物，所以在保守派裡頭他獲得非常的聲望，就是連那個麥卡錫這個議長，對他都是非常看好的，所以保守派裡頭他的聲望就最近幾年鵲起。那麼在週二的晚上，昨天晚上他在推特上就宣布正式要發起種種競選活動。

他其實有一段視頻，他的視頻就譴責了左派現在搞起了一個國家認同的危機，就是說左派搞了這個woke，這個其實是一種左派的這種社會主義意識形態的這樣一種運動，這個運動分裂了國家，然後搞了很多東西，取代了真正的美國的傳統、他的信仰、他的愛國主義，還有努力工作這些東西。他搞的這些東西就是，他覺得就是社會主義，說白了吧。所以他就像川普一樣，他說要把美國放在第一位，他要重新追尋美國的這個美國夢。

所以他這樣出來的一個人選，當然他也接受過好幾次英文《大紀元》的專訪，就是談這個反woke這個，因為他是這方面的領軍人物嘛，反覺醒運動。那麼在剛剛就是參選之後，他提供給英文《大紀元》的有一份聲明裡頭，因為他就談到了中國問題，談到了中共政權，他也把中共描述為美國面臨的最大的外部威脅，說如果他當選總統，他也是要對中共採取非常強硬的措施。

所以這樣一個非常優秀的年輕人，他跟之前，一個星期前宣布參選的海莉一樣的，都是印度裔，所以他是美國的非常保守派的，非常精英的一個明星。

主持人：那確實是也是共和黨的一個明星啊，說到這個覺醒議程反對覺醒議程，那我們要關注到共和黨裡面另一位人，也是熱門人選，就是佛州州長德桑蒂斯了，他不僅在州內是大力推動立法來抵制社會主義政策的入侵，現在他就這個星期他被高度關注，就因為他正好到紐約來出席活動，然後他就在媒體上點評拜登的外交政策，就是在俄烏戰爭上的政策。

他是這麼說的，他說俄羅斯其實只是三流的軍備和軍隊，所以那種認為俄羅斯對大歐洲地區存在軍事威脅的這種說法是被誇大的，他認為拜登應該更加聚焦在優先的事項上，比如說是邊界問題啊等等。那您覺得他這種對外交政策的表態是不是可以看作，他距離2024大選又近了一步呢？

唐青：對，德桑蒂斯就是外界看，除了川普之外，外界最看好的，甚至外界很多包括保守派內的人都希望他能夠超越川普，領導共和黨，領導保守派，能夠問鼎白宮。就是他是這樣一個，他是共和黨裡頭目前最大的明星，所以關於他參選，就是何時要競選總統呢有很多猜測。但是德桑蒂斯很有意思，他最近在接受FOX採訪的時候，他就講了，他說他2024，他說目前還有兩件事要做。

要先做這兩件事，一個就是說他要出一本書，他這個書叫《自由的勇氣》，是就是講到佛州這美國的復興藍圖，就講到佛州的政績了，這個當然也是為了他競選總統就是打鋪墊。那麼他說他要全國巡迴去先賣書，這個書要賣書，這是一件事情，就是他在今年馬上要做的。那麼另外一件事情就是他的立法活動，就是佛州的立法會，就3月初到5月初兩個月，兩個月有很多立法的活動，很多立法的很大的舉措，他覺得是一個非常重要的事情，他要先辦好這這兩件事情。

所以他言下之意是他目前，目前沒有提到說他要馬上要有個宣布，要正式宣布競選總統。但是所有的人都覺得他這個賣書也好，他這個立法，還有最近就是在紐約、芝加哥、費城等地，就是剛才提到的，有那個非營利組織為他舉辦了三場活動。

李蘭：是，募款。

唐青：他是佛州州長，他為什麼要跑到那些城市去幹什麼呢？他都是為了競選總統做鋪墊。那麼在本週的星期五，就是星期四，川普在佛州那個棕櫚灘的有個酒店裡頭，他搞一個募款活動，那麼第二天，隔天第二天，德桑蒂斯也在佛州棕櫚灘搞三天的募款活動，這些募款活動都是為了總統競選做鋪墊的。而且剛才提到說他大談外交政策，當然他不批評川普 ，因為這個很敏感，他不不太愛這個，但是他批評拜登。

批評拜登說這個政外交政策這樣不行，那樣不行。所以這些東西都是意示著他就是有志競選於總統，他才會這麼做。那麼我們再回頭看，剛才講到另外一個印度裔，她的履歷非常好，其實德桑蒂斯的履歷更加完美，他是義大利的後裔，他是耶魯大學學歷史，然後在學校是棒球隊隊長，他是哈佛大學的法學博士，他還當過海軍軍官，參加過在伊拉克的軍事行動，那個是他是做海豹突擊隊的法律顧問。

還當過國會議員，是外交委員會的成員，然後再當州長，他還有一個非常漂亮的夫人，這個都是吸引選民的殺手鐧，所以共和黨目前最大的明星，那就是德桑蒂斯。

主持人：而且現在我看到一個最新的民調，他是密西根對共和黨選民的一份民調，德桑第斯就領先了川川普5%個點，就5個百分點，那如果我沒記錯，是47比42。那您覺得就是另外共和黨裡頭還有一支大家在說的彭斯和蓬佩奧，他們現在也都沒有正式宣布，您覺得他們的猶豫點是什麼？您簡單點評一下這兩個人。

唐青：我覺得他們最大的顧慮是不想跟川普衝突，因為川普這個嘴巴是很厲害的，就是保守派都說了，就是保守派也認為川普的政策是對的，但是川普這個點名去批評人，保守派就是這造成黨內的內耗，所以這兩位黨內之前的大佬，川普手下的大將，副總統和國務卿，他們不想這麼早冒頭，槍打出頭鳥嘛，他要一說我來挑戰川普是吧，川普馬上攻擊他們，那麼他們這個壓力太大，而且造成共和黨的內耗，所以我覺得這是他們的一個顧慮點。

但是彭斯最新的演講，他專門講這個福利啊、教育啊、執法呀，這些都顯示他是準備參選的，反而是蓬佩奧，他最近沒有系統的闡，他這個講話不系統，他只是系統地揭露中共，所以蓬佩奧是不是真的要參選，很多人猜測會了，但是目前從這個講話上看，他只是揭露中共，他沒有對內政發表他的太多的看法。

主持人：那我們再看民主黨方面，拜登競選連任是越來越清晰了，但是我們也看到觀察到一些事情，就覺得他好像在黨內的這個初選之旅，可能都不會那麼的容易。比如說他的律師就自己爆出來，說他有機密文件帶回了家等等這些事情。那您覺得在拜登的黨內初選當中，您覺得他在黨內可能會遇到什麼樣的掣肘因素呢？

唐青：我覺得拜登，主要是他一方面年齡偏大，民調不高，所以黨內肯定也有一些勢力在反對他。但是從另外一方面講，在美國歷史上，如果總統要參與連任競選，一般黨內都會獲得大部分人的支持。尤其民主黨中期選舉，大家覺得好像還不錯，中期選舉做得不錯，那麼對拜登是加分的，所以現在黨內的反對聲音其實比過去少了，反而是黨外對他的最大的反對，就是黨外這個共和黨要彈劾他，說他的家族跟中共有生意啊如何如何，這個對他的壓力是很大的。

那麼黨內當然也有其他人可能覺得要更新換代，因為畢竟年年紀太大了，但是這些其實阻止不了他參與2024的競選，只是一些爭論的話題。

主持人：好的。那橫河先生，您對這個美國2024大選目前為止兩黨這些新的動態有什麼觀察？

橫河：共和黨的其實比較清楚，因為共和黨其實人選很多，但是其實都存在同樣的問題，就是川普。所以說為了防止黨內過早地出現分裂，這些人可能現在都都按兵不動。那麼民主黨其實有一個比較大的問題，民主黨現在他們最活躍的是一些極左派的，就是說對於傳統民主黨的溫和派偏中間的，就是他沒有像共和黨那樣子有這麼多的明星，所以說如果拜登要準備在連任競選的話，民主黨內要對他形成挑戰的可能性，我個人覺得不太大。

到至少現在我還沒有看到有什麼特別的明星能夠出來挑戰的，大概我看情況就是這樣。

主持人：了解。那最新我們也看到有一件事情，恐怕對2024兩黨的初選會有一定影響，就是說眾院議長麥卡錫他讓，他把1月6號國會事件內所有的監控視頻給到了福克斯的主播卡森，讓他重新去review這些視頻。您覺得這件事情可能會後面怎麼左右兩黨的初選的可能？

恆河：這件事情，塔克．卡爾森說他大概從他這個星期主要是審閱這些，有4萬1千小時嘛，4萬1千小時的這個錄像，它是國會所有的錄像。如果說他自己預測下週開始他就要做節目，去披露這個東西。那麼關鍵問題是他不可能披露4萬1千個，在這之前，其實也有一部分被1月6號調查委員會曾經披露過，就拿出來做證據的。但是這個東西就是這樣的，就是你只要部分，就是部分事實，往往就是一­扭曲的事實。

所以說這要看他塔克．卡爾森怎麼樣去披露這些東西，但是我覺得是讓美國民眾有更多的機會看到1月6號究竟發生了什麼事情。那這件事情總體來說，我個人覺得對2024總統大選能夠看出來的影響力不是，還不是那麼明顯，這要看他披露出來是什麼東西，就是究竟有多大的震撼力。但是一旦披露以後，我覺得兩黨在這方面會有比較大的爭執，就是怎麼去解讀這些東西。

因為這個如果在中期選舉之前，對中期選舉的影響力會有一些影響力，至於對總統大選的話，就是如果說這個披露出來以後，使得總統大選的過程當中不得不提到這件事情的話，那麼對總統大選是有影響的。

主持人：那您覺得這個會對國會，特別是眾議院有什麼，兩黨之間會有什麼影響嗎？因為我們知道之前是1月6號委員會，調查委員會，就是民主黨佩洛西當議長的時候成立，然後在不斷推動這個事情嘛，現在是麥卡錫上來當議長了，您覺得對這個會有什麼影響？

橫河：這個就是1月6號委員會，最後應該是就是1月6號事件，共和黨裡面有一些就是對1月6號特別關注的，特別是就他們那個自由社團，那麼自由黨團我覺得他們會發起一些活動來重新調查，或者是對1月6號委員會的調查進行一些調查，可能會推動一些這樣的事情。但是我覺得重要的是可能還是對於就是下一步怎麼走，但是如果說這件事情披露存的內容，足夠使大家對1月6號委員會可以進行調查的話，那可能會做一些事情，這樣的話以便在這個大選當中可以拿到一些分。

主持人：了解。唐青博士你有什麼補充嗎？

唐青：我覺得這個問題他反而是，就是雙方各執一詞，就是從之前也是，就是雙方你說尋找真相，他也說尋找真相，然後兩邊都有媒體，兩邊的媒體都公說公有理，婆說婆有理，各有一批擁護者，所以它就是一場泥漿站，就是很難，我覺得很難左右。

（責任編輯：李紅）

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