据一位美国高级网络安全官员称，中国对台湾的任何入侵都可能伴随着对西方和美国的大规模网络攻击。

网络安全和基础设施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）局长简·伊斯特利（Jen Easterly）周一（2月27日）表示，华盛顿及其盟国必须做好准备，以应对中国在网络空间制造“恐慌和混乱”。

“不幸的是，如果中国入侵台湾，它将对我们的关键基础设施进行攻击的情景并不是牵强附会的揣测，”伊斯特利在匹兹堡的卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）对听众说。

她补充道，入侵“很可能伴随着多条天然气管道的爆炸，我们供水系统的大规模污染，我们的电信系统的劫持，以及对我们交通节点的瘫痪。她说，“所有这些都是为了在我国煽动混乱和恐慌，并威慑我们调动军事力量和公民意志的能力。”

美国情报机构和军方官员警告说，中国正在积极准备其计划，以便在2027年之前以武力夺取台湾。

不过，华盛顿最高情报官员本月早些时候表示，没有迹象表明北京希望将这些计划付诸行动。

“我们评估中国继续倾向于和平统一台湾，”美国国家情报总监艾薇儿·海恩斯（Avril Haines）本月早些时候在纽约的一次露面时表示。

但海恩斯表示，中国的这种倾向性可能正在减弱。

“我认为挑战在于，他们可能会变得越来越悲观，或者他们对是否能够以和平方式实现这一目标日益怀疑，”她说。

伊斯特利周一警告说，北京对侵略的潜在偏好，以及可能愿意在网络空间展开猛烈攻击，是因为中国领导层对俄罗斯在乌克兰的“无休止的失误”越来越持悲观态度。

“他们已经看到，俄罗斯可能因为担心升级，推迟了对我们关键基础设施的攻击，”她说。“我认为他们会不那么克制。”

尽管在俄罗斯军队去年入侵乌克兰之前的几周和几个月里引起了相当大的担忧，但到目前为止，莫斯科在很大程度上还没有对西方发动重大网络攻势，而是将大部分网络活动集中在针对乌克兰和乌克兰的目标上。

然而，伊斯特利说，在中国领导人的心目中，俄罗斯的克制是失去了削弱西方决心的机会。

“如果他们（中国）对台湾下手，他们将希望确保能够影响美国与我们的国际伙伴之间建立的团结，以及美国内部建立的团结，”她说。“他们已经在攻击我们的关键基础设施而使我们付出了代价，他们将通过影响美国人民的意愿来帮助自己的行动。”