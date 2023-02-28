【百年真相】中共與天鬥 釀新「十災」

觀眾朋友，大家好，歡迎收看《百年真相》。

中華文明，上下五千年，從堯、舜、禹一直到孫中山，都是敬天信神的。

但是，自從中共不擇手段顛覆中國合法政權——中華民國，這個外來的獨裁政黨就一反中華敬天信神的傳統，崇尚起「與天鬥」來。

鬥到今天，據前中共政治局常委、中紀委書記尉健行的撰稿人王友群博士總結，最起碼造成十大惡果。哪十大？今天，我就跟大家說一說。

中共自稱是無神論的政黨，不但明文規定其黨員「絕不能信仰宗教」，還在全國範圍內大行毀佛之事。

十年「文革」期間，寺院、道觀、教堂等場所被肆意摧毀，佛經被焚毀，佛像也被毫無顧忌地砸爛。有信仰的人被戴上「迷信」的帽子後關押、迫害，甚至失去生命。

類似的事情一直持續至今。比如2019年2月2日，在河北省平山縣，一座世界最高摩崖石刻觀音像的上半身被炸得粉碎。繼浙江省拆除一千多個十字架之後，河南省七千多個十字架被強拆，有的被燒毀。中共全網停售《聖經》；「清零」家庭教會；有的地方強制民眾簽「不信教」承諾書。中共官員取締家庭教會時，常說的一句話就是：「你們不許信神，要信就信共產黨。」

具有迷惑性的是，中共一邊打壓信仰，一邊卻積極鼓勵成立宗教組織。但是，這麼做當然有不可告人的目的。

1952年，為成立所謂「中國佛教協會」而召開的發起人會議，中共就派了統戰部部長參加——要利用佛教搞統戰。到2017年12月11日，中國佛教協會副會長印順大和尚竟說出這樣的話：「共產黨就是現世的佛菩薩」，「十九大報告就是當代的經」。他說自己已經手抄三遍，還準備再抄十遍。

這是公然褻瀆神佛。

中共「與天鬥」至今，最大惡果之一是，導致相當多的中國人不信神佛。

惡果之二：獨尊馬列

馬列主義的原教旨，出自於1848年馬克思發表的《共產黨宣言》。它有三個本質特徵：

一個是「假」。170多年前，馬克思就宣判了資本主義的死刑，認為資本主義已經衰老了，腐朽了，快死了。但是，170多年後的今天，資本主義的美國，仍然是全世界最強大的國家。

第二個特徵是「惡」。馬克思寫道：「共產黨人不屑於隱瞞自己的觀點和意圖。他們公開宣布：他們的目的只有用暴力推翻全部現存的社會制度才能達到。」

也就是說，馬克思仇恨全世界所有國家、所有地區、所有社會制度；要求共產黨人用「暴力」把它們全部顛覆。這樣看來，說馬克思是全世界最大的恐怖主義頭目，也不過分吧？

第三個特徵是「鬥」。馬克思要求共產黨人必須「同傳統觀念實行最徹底的決裂」。傳統觀念的核心是什麼？就是信神。「同傳統觀念實行最徹底的決裂」，就是要斬斷人與神之間的聯繫，也就是「與天鬥」。中共還宣揚「與地鬥」、「與人鬥」，都是從「與天鬥」派生出來的。

惡果之三：黨主一切

「與天鬥」的中共，把佛、道、神全部「趕」下神壇後，它便成了「老子天下第一」。

中共黨章公然寫著：「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。」

中共當政以來，實現了三大壟斷——壟斷「真理」，壟斷權力，壟斷經濟。

中共的軍隊姓黨，政府姓黨，人大姓黨，政協姓黨，公檢法姓黨，媒體姓黨，企業姓黨，學校都姓黨，甚至連宗教也信黨。

「與天鬥」的中共，成為人類有史以來從未有過的「萬能黨」「極權黨」。

而黨主一切靠什麼呢？靠「槍桿子」（軍隊）、「刀把子」（政法）對著人民，靠「筆桿子」（宣傳）欺騙人民。一高壓，二欺騙，把中國人民的「信仰自由、言論自由、免於恐懼的自由、免於匱乏的自由」剝奪殆盡。

惡果之四：敗壞道德

中國自古以來被稱為「神州」，中國傳統文化被稱為「神傳文化」。對神的信仰與敬畏，是中華五千年文明延綿不絕最重要的精神源泉，也是中華民族最重要的傳統道德。

但是，「與天鬥」的中共，讓人不相信神的存在，不相信「人在做，天在看」，不相信因果報應，也不相信有天堂地獄。所以不少中國人天不怕、地不怕，什麼假話都敢說，什麼喪天害理的事都敢幹。

到今天，中國社會拜金主義、拜權主義盛行。有錢能使鬼推磨，有權能使磨推鬼。

惡果之五：無法無天

毛澤東曾有一句話：「我是和尚打傘，無法無天。」毛澤東發動的「文革」，就是「無法無天」的十年。

到了1999年，中共黨魁江澤民提議成立的610辦公室，是一個超越憲法和法律的法外機構，實施著對法輪功的迫害，成為當代中共無法無天的政治打手。

610辦公室到底有多黑？

中國著名人權高智晟律師，在對法輪功學員遭受的殘酷迫害進行實地調查後，2005年12月12日，寫了致中共領導人的信《必須立即停止滅絕我們民族良知和道德的野蠻行徑》。信中寫道：

「610辦公室，至少可以這樣稱謂它——國家政權內且高於政權力量的黑社會組織，它是可以操縱、調控一切政權資源的黑社會組織。一個國家憲法及國家的權力結構安排規範中沒有的組織，卻『行使』著本只能由國家機關才能行使的權力及許多連國家機關都根本不能行使的『權力』。它『行使』著在這個星球上，人類有國家文明以來，作為國家從不能擁有的權力。」

高智晟律師說：「我們看到了，被以610為符號化的權力，正在持續地以殺戮人的肉體及精神、以鐐銬和鎖鏈、電刑、老虎凳等形式與我們的人民『打交道』，這種已完全黑社會化了的權力正在持續地折磨著我們的母親、我們的姐妹、我們的孩子及我們的整個民族。」

1999年以來，中共610辦公室操控公、檢、法、司，製造了無數冤假錯案，冤獄遍中華，冤魂盪九州。

惡果之六：腐敗橫行

鄧小平當政時曾提出一個口號：「讓一部分人先富起來」。誰先富起來呢？就是鄧小平等中共權貴家族子女先富起來。

到了江澤民當政和當「太上皇」時期，一方面，江提拔重用了一大批嚴重腐敗分子；另一方面，江縱容他的兒子江綿恆一邊升官，一邊經商，悶聲發大財。

在江澤民、江綿恆的帶頭作用下，中共官場迅速變成一個大搞權、錢、色交易的大市場。時至今日，中共已成為全世界最腐敗的黨，江澤民家族被認為是中共第一貪家族。

惡果之七：縱慾淫亂

中國傳統文化講：萬惡淫為首。

但是，中共的老祖宗——馬克思、恩格斯、列寧、斯大林、毛澤東，都是好色淫亂之輩。到江澤民時期，江帶頭好色淫亂，帶動全黨、全軍、全國，從上到下，大刮好色淫亂之風。

以至於現在的中國，好色之徒之多，超越古代、近代以至1949年中共奪取政權前的中國。從最有權有錢的人到平民百姓，從老者到少年，從俗世之人到出家人，都有深陷其中者。

中共佛教界最高級別的「大和尚」——原中國佛教協會會長釋學誠，就是個色迷迷的「花和尚」。我們之前做過一期「假和尚真色魔」，說的就是釋學誠，大家有興趣可以找來看看。

好色、性侵、淫亂，已成為當今中國最嚴重的社會問題之一。

惡果之八：毀滅生態

「與天鬥」的中共，好大喜功、急功近利，狂言「敢叫日月換新天」，「讓高山低頭，令河水倒流」，將中華民族的母親河——長江、黃河，攔腰斬斷。

1958年，中共搞「大躍進」時，鼓吹「人有多大膽，地有多大產」，「不怕做不到，就怕想不到」，大放「高產衛星」。全民「大煉鋼鐵」，濫採礦產，濫伐森林，濫毀草原，濫圍湖泊，使神州古國，青山不青，綠水不綠，滿目瘡痍。

中共當政後，對中國生態環境的破壞，超過了過去幾千年。中國的空氣污染、水源污染、土地污染、食品污染，都堪稱世界第一。以致於今天的中國人，很難呼吸到新鮮的空氣，喝到純淨的水，吃到放心的食品。

惡果之九：殺人如麻

中國傳統文化講：人命關天。「與天鬥」的中共，卻視人命如草芥。

1980年8月，意大利著名女記者法拉奇在北京問鄧小平：「文化大革命究竟死了多少人？」鄧小平回答說：「文化大革命真正死了多少人，那可是天文數字，永遠都無法估算的數字。」

百年中共一路殺，一直殺到今天。除了文革，還有打AB團、「長春圍困戰」、「大躍進運動」、「六四」、迫害法輪功等等，保守估計，殺害了八千多萬中國人。

惡果之十：禍害人類

上世紀90年代以來，西方幻想中共可能通過「改革開放」走向「自由民主」，中共就對這一點大加利用，以金錢、美色、物慾，對西方進行無孔不入的滲透，導致西方許多國家領導人大搞「綏靖政策」，對中共的人權迫害長時間睜一隻眼閉一隻眼。

與此同時，在中共滲透下，改頭換面的馬克思主義，打著社會主義、進步主義等旗號，正從根本上動搖西方文明的根基。

2020年大瘟疫爆發後，中共聽任病毒攜帶者從武漢飛往世界各地，導致大瘟疫蔓延全世界，數億人感染，幾百萬人死亡。

結語

而現在，中共「與天鬥」的十大惡果，正反作用於中共自己頭上。我們看到這個政權，在風雨飄搖中硬撐著。但是，在被越來越多中國人唾棄的情況下，它還能撐多久呢？

或許，我們在不久的將來，就會看到中國巨變。

好了，今天的節目就到這裡了，感謝您的收看，我們下次再見。

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《百年真相》節目組製作

（責任編輯：李紅）

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