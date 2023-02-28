美特使：中共斥巨資宣傳俄烏戰假信息

【新唐人北京時間2023年03月01日訊】俄羅斯去年入侵烏克蘭後，中共一直默默支持莫斯科，並成為其最強大的信息戰助手。美國「全球接觸中心」特使魯賓表示，中共在全球範圍內花費數十億美元傳播有毒的虛假信息，包括親俄的戰爭信息。

魯賓（James Rubin）是美國國務院為「揭露和打擊」外國宣傳和虛假信息而設立的全球接觸中心（The Global Engagement Center）的協調員，他在本週的歐洲之行中警告西方提防中共的虛假宣傳。

「這口井已經被中國（共）和俄羅斯的虛假信息所污染——是有毒的。」魯賓說。上任六週的魯賓表示，他的目標不僅僅是被動地反駁中俄在烏克蘭問題上的虛假信息，還要敦促各國不要包庇那些被揭露散布虛假信息者而展開主動進攻。

他強調，俄羅斯和中共正在花費數十億美元試圖操縱信息，因北京在全球範圍內運作，其花費的比莫斯科還多。

「我們作為一個聯盟，西方國家一直反應遲緩，這是一個公正的判斷：我們正面臨著一個非常、非常大的挑戰」，魯賓對記者說，「在通信領域，中國（共）和俄羅斯之間的結盟接近完成。」

自俄烏戰爭初期以來，歐盟委員會就封鎖了俄羅斯的國家頻道並限制了其推特（Twitter）、YouTube和臉書（Facebook）帳戶的覆蓋範圍。親克里姆林宮的談話要點通過有影響力的人和代理人進行洗白，包括中共官員和其官方媒體。

除了官方媒體，中共一直利用各種宣傳帳戶造勢，在新疆、台灣和COVID-19等議題上製作和放大與中共相配合的虛假信息。中共國家控制的臉書（Facebook）帳戶上就有超過10億的追隨者，為俄羅斯總統普京提供了一個強大的擴音器，以塑造全球對俄烏戰爭的理解。

魯賓表示，中俄的虛假信息宣傳比想像中的嚴重，鑑於中俄在全球範圍內進行，西方盟友需要團結。

魯賓還重複了美國政府的警告，即中俄之間的合作可能達到更高一個層次，即中共向莫斯科提供致命性武器。他說，他希望人們不要像過去對俄羅斯那樣，對中共犯下同樣的錯誤。

魯賓表示，有一些國家甚至不承認俄烏衝突是一場入侵，更不用說決定站在哪一邊，他對此感到沮喪。

「對於一些非洲國家，一些亞洲國家，它們認為烏克蘭是一場遙遠的戰爭」，魯賓說，他們認為，他們沒有從西方得到足夠的關注。這使他們中的一些人也用這一視角來看待這場戰爭。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2月28日抵達哈薩克斯坦進行訪問，旨在加強美國在中亞的作用。

在哈薩克斯坦與中亞五國（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦）的高級外交官會面時，布林肯承諾支持五個中亞國家的獨立。

同時，他強調，任何國家，尤其是那些傳統上處於莫斯科一方的國家，都不能忽視俄羅斯的侵略對其領土和國際規則的威脅。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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