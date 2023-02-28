專家警衛生紙中測出有毒化學物 可致癌

【新唐人北京時間2023年03月02日訊】現代生活看上去豐富多彩，但添加劑、化學品和污染物無處不在，對人類的身體健康構成重大威脅。近日，科學家警告，衛生紙可能會使人患上癌症。

佛羅里達大學的專家週三（3月1日）發表在《環境科學與技術通訊》（Environmental Science & Technology Letters）上的一項新研究顯示，在衛生紙中檢測出了被稱為多氟烷基磷酸二酯（diPAPs）的物質。

全氟和多氟烷基物質（PFAs）是一類物質的統稱，家族成員龐大，由4700多種合成有機物質組成，包括有潛在致癌性的全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酸（PFOS）和diPAPs等。

這些有毒的「永久化學物質」已經在許多流行的物品中被發現，包括化妝品、不粘鍋、衣服甚至兒童產品。

最近Thinx公司正在接受集體訴訟，Thinx月經內褲被指控含有PFAs，原告稱這對穿著者的健康構成威脅。

廁紙研究的靈感來自於同一組科學家過去進行的研究。他們之前研究了來自廢水處理廠的固體廢物，發現其中含有PFAs。因此，他們想探究PFA污染問題的真相，並決定看看衛生紙。

「我們問自己，這種化學品被用於哪裡，有一種產品是紙，」該研究報告的共同作者、佛羅里達大學環境工程教授湯森（Timothy Townsend）告訴《國會山報》（The Hill）。

在志願者的幫助下，研究人員分析了非洲、西歐、北美、南美和中美洲銷售的衛生紙，從衛生紙樣品中都提取了PFA。在發現了diPAPs的存在（這是發現的主要物質）之後，他們將他們的發現與之前的污水研究數據進行了比較。

在美國和加拿大的污水系統中，diPAP佔4%，但在歐洲，這個數字急劇上升，瑞典為35%，法國為89%。

研究人員表示，雖然北美的衛生紙使用量超過許多其它國家，但廢水中僅有4%的diPAP污染表明，PFA實際上是通過其它途徑進入污水系統的。

專家提醒，即使是可循環的衛生紙也不安全，由於重複使用含有diPAPs的材料，它可能被PFAs污染。而且衛生紙也不是大多數家庭中唯一可能致癌的產品。

健康網站Mamavation和EHN.org去年對39種不同品牌的牙線進行了PFAs檢測，在1/3的樣本中發現了該化學物質的存在。在緊身褲和運動胸罩等運動服裝、意大利麵醬、花生醬和嬰兒食品等以及綠色美容品牌中都發現了含PFAS的證據。

湯森說，他們的最新研究提供了對PFA污染來源的進一步了解，可以讓專家「更好地實施變革」。

「由於廢水和污泥通常被重新用於灌溉和/或土地應用，因此減少PFAs至關重要，」研究人員指出，這些「永久化學品」對人類健康構成風險。

上個月發表在由美國國家環境健康科學研究所發行的《環境健康視角》（Environmental Health Perspectives）上的一項研究表明，家用產品中的PFAs與兒童癌症和糖尿病的發展之間存在聯繫。該研究認為這些化學品可能影響生長和代謝。

該研究的作者古德里奇（Jesse Goodrich）指出：「接觸PFAs的混合物不僅破壞了脂質和胺基酸的代謝，也改變了甲狀腺激素的功能。」

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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