黃之鋒獄中兩年出 post 【3.1役情最前線】期許「事事難全如意 但求迎刃而解」

還押兩年黃之鋒祈問題迎刃而解

昨日是民主派47人初選案大部份被告被取消保釋、還押的兩周年，被告之一的前香港眾志秘書長黃之鋒透過Facebook和大家分享他的感受，互相勉勵一下。

黃之鋒表示有些人關心在囚人士時，都會經常說「不要為明天憂慮」，他指自從被還押以來，無論是與要囚至2046年的囚友相處、還是與終身監禁的人士相處，都令他對憂慮此事多了一層體會和感受。

他表示可以為明天憂慮這一件事對囚犯而言，其實是一件好難得的，這點自己以前都沒有留意過。他表示監獄本身的設定就是與外界完全不同的環境，在監獄的限制下，會反映到一個人的精神面貌如何，會很赤裸裸地顯示不同的人有甚麼寄托，例如是大家會看甚麼書、看甚麼報紙、留意甚麼新聞、對哪個電視節目或者電台節目有興趣等，在此環境下，令他對一些「不能為明天憂慮」的人多了理解。

很玄吧？黃之鋒表示，可能大家的會覺得憂心忡忡，對外界日思夜想就是在囚人士最痛苦的事，不過其實真正最凄慘的，反而是那些已經沒有親友，對外間世界無欲無求的人，因為他們對外界已經失去想像和期望，所以亦再無能力去為明天憂慮，這些人才是最辛苦的。

他表示在監獄中，要不斷令自己有想像力，保持對外界的好奇、對不同事物都抱有一定的熱情是他在這段時間維持精神意志和健康的方法。他表示監獄的限制往往會令自己只是緊張眼前事物，不是比較大家的物資多少，就是緊張有沒有東西是人無我有，讓自己心理上有多些安全感，但這就變成了大家爭執的源頭。

他再深思一下，認為監獄中這個生態亦提醒了他人，要思考應該如何在受限制的客觀環境中，把目光和視野放返遠，集中在自己緊張的地方中。這個道理無論是否在監獄都適用，只要是逆境的話，概念都是類似的。 黃之鋒表示，他這樣說當然不是叫大家把所有問題都視之為快樂的煩惱，而是當大家因不同事物煩惱時，其實要想像自己有事情要擔心，猜測明天會發生甚麼事，這已經很難得啦。

而最理想的，當然是學會「與明天憂慮共存」，一方面對未來抱有想像，一方面又不會令自己太多擔憂，甚至被擔憂吞噬。亦因為這樣，當他看到信上寫著不用懷憂喪志時，他心中便會覺得應該是「就算為明天懷憂，都不用喪志」 他又表示，早前在監獄寫賀年卡時，寫了句「心想事成」和「萬事如意」後，心中有種難以形容的違和感，他認為可能是這些賀年說話與現在的形勢太過虛無和不符合現實。

後來他收聽電台節目時，有人表示「事事難全如意，但求迎刃而解」，他便認為這句說話對他而言是今年最適當的期望。 有網友表示，看完這篇文章後，令他感受到監獄只可以困?人的身體，而困不到人的意志，對這個年青人真是佩服得五體投地。

東莞工廠臨時工時薪只得9元

在監獄中，有不能夠為明天而憂慮的人；在大陸就有不少人為生計而憂慮。與香港相近的東莞有大量工廠倒閉，不過當地便因為有大批農民工的關係，令勞動力供過於求。 有臨時工的時薪只有9元人民幣，當地的最低工資是22元，9元時薪即是連最低工資的一半也沒有。中共在去年12月放寬防疫措施後，大陸的經濟發展和就業情況並沒有當局預期般，有強勁的增長。相反不少公司倒閉、裁員、無數市民失去了自己的飯碗。

網上流傳的一條片段顯示，一群由貴州去東莞的年青人排隊面試期間，招聘中介與他們表示「9元一小時、9元一小時、願意便上樓簽約，接受不到離開。」 《自由亞洲電台》表示，大陸由去年6月開始，不少公司都已經不再正式招聘人手，全部都改為招聘臨時工。一位姓趙的網民表示，他不少朋友都失業，而自己也去過東莞工作，現在那兒的工廠人去樓空，真是難以想像。

另外在江蘇長三角中心，蘇州亦有一班外省的年青人以為防疫措施結束後，他們便可以重新找到工作，但最後發現他們每個月的薪金都是很低。 有人表示，不少人得悉薪金這麼低便離開了蘇州，返回家鄉。有人之前是在互聯網公司做軟件測試的，之後被解僱。大家不時都表示有能力便不怕沒有工作，但是他找了半個多月工作，都只是得一個面試機會，以前只要更新一下履歷，便有無數人力資源公司聯絡，對比現在真是變了很多。

在河南開封的網民劉先生則表示，疫情這3年以來，他大部份時間都當臨時工。他見不到自己的人生有何希望，所以便回家鄉下逃避人生，脫離現實。 大陸的疫情雖然結束了，不過呢班失業大軍才剛剛形成，有輿論認為如果這個情況繼續下去，大陸的未來將會很麻煩。

大陸年輕人辦副業一晚賺不過一元

也許大家有聽過沒有工作便創業吧，收入不足便找多一份工作吧，有手有腳不會餓死的這句說話。 在大陸都不少年青人都是這樣思考的，不過他們的努力就似乎換不到應得的回報。

大陸微博《每日人物》早前訪問了幾個有副業的人，訪問他們的心路歷程，其中一位是在銀行工作的唐糖。 她工資不多，連花紅計算一個月先勉強賺到一萬元，她想跳槽的，但用了一年半的時間都不成功。最後她決定在小紅書做直播網紅，賺多點錢。 那她連續直播了兩晚，一邊說話，一邊拍著她自己製造耳環，可惜就只是有有少人觀看，觀看的人還要是互相認識的。到最後，她只是賺得1元，平均每晚賺五毛。她表示這一元可能只是剛剛夠交直播時用的電費，真是令人哭笑不得。

另外有一位全職家庭主婦叫黃怡，她本身是在一間私人公司上班的，不過她的團隊在去年4月被解散，立刻沒有收入。加上她已經生了小孩，社會對媽媽有很多不同的偏見，令她在找工作方面非常困難。 去年年底，她發現有一個職業叫「陪診師」，即是陪人看診的人，她便和她老公寫了個程式，自己當陪診師之餘，還管理陪診平台，試試能否賴以維生。豈料，她由創業到現在這兩個月，只是接了8張訂單，一共只是賺了兩千多元，如果依賴它來維生真的不可行。 經濟不好，真是如何努力都難以找到一個好的工作，賺多點錢的。大陸經濟這麼差，現在真是不用餓死，已經萬幸。

俄烏戰爭導致全球缺藥

美國出現缺藥潮，兒童配方奶粉、抗生素阿莫西林、兒童退燒藥、用以醫治專注力失調症的藥物等都因為需求增加和原材料短缺而出現供應不足的情況。美國媒體的記者表示，去年秋天開始很多人感冒，所以多了人買藥。 除了美國外，台灣亦出現缺藥潮。根據台灣醫師公會全聯會的調查顯示，當地有131種藥物缺貨，由通便的藥物以至醫治慢性腎臟病的藥物都不夠。

有分析表示，台灣藥廠的原材料是由印度和大陸入口的，不過印度的疫情爆發，大多數的原材料沒有出口；而大陸市民早前瘋狂搶藥，亦少了藥物出口。所以導致今時今日的情況。 台灣衛福部政務次長王必勝表示，這次全球性的缺藥問題是因為俄烏戰爭和原材料供應受到影響，當局正處理15種藥物的問題，預計在3月前後便可以恢復供應。

另外當局亦建立防缺藥處理中心，以應付另外88種此刻不足夠的藥物。 有網民表示，此事證明大家不要道聽途說，隨便搶藥呀，因為除了會令藥物價格急升外，亦會影響到全世界的人。

美國官員指中共侵台或同時攻擊美國

談起俄烏戰爭和台灣，不少人都在想中共何時會入侵台灣。美國國土安全部轄下的網路安全及基礎設施安全局局長伊斯特利昨日在美國一間大學演講時表示，中共最遲會在2027年攻打台灣，而中共攻台時亦可能會攻擊美國部份關鍵基建，屆時可能有數條天然氣管爆炸、美國的供水系統亦會受到污染、通訊系統會被騎劫、當地的網絡會受到攻擊，美國的交通亦會被癱瘓。

她認為，如果中共真的這樣做，都是為了令美國本土混亂，出現恐慌，那美國就難以集結軍事力量和公民意志，協助台灣抵抗中共。 伊斯特利又表示，中共亦可能汲取俄羅斯在俄烏戰爭的教訓，未必會像俄羅斯般不對其他國家的基建動手。她認為中共的領導層會覺得俄羅斯現在在戰爭上失利，是因為太過克制，不想把衝突升級，所以如果中共要入侵台灣的話，就會嘗試分化美國同它的盟友，同時攻擊美國內部的凝聚力，削弱美國人精神。 有人質疑，為了攻擊台灣，中共真是能左右開弓，攻擊美國嗎？伊斯特利則表示，這些擔心和假設並非不切實際，而且中共已經正在削弱美國人民的意志。

意大利黑手黨頭目成功以床單越獄

上星期意大利有一個黑社會頭目就像拍電影似的，以床單越獄，至今當局仍未未找到他。這位藝高人膽大的頭目叫Marco，今年40歲，他在2018年因為販毒而被判監18年，另外亦有謀殺案未被審理。 不過《紐約郵報》表示，Marco是監獄中是一個模範囚犯，亦因為表現太好，而得到在頂層圖書館工作的特權。當局懷疑，他是在圖書館工作時，看到當地懲教人員的工作時間表，知道自己應該何時越獄，和如何越獄。

當地懲教人員的工會表示，發生這樣離譜的事，是因為監獄人手短缺，亦有官員表示現在只是得50名懲教職員去管理這180名囚犯，而且在這個監獄中，很多都是意大利出名的黑手黨成員和殺手，所以才會令Marco有機可乘。 意大利警方警告市民，如果大家看到Marco，千萬不要接近他，要立刻打電話通知警方。 以床單越獄這招真的以為只會在電影中出現，誰不知今次真人上演一次，真是現實比小說更加離奇呀。@