鍾原：中共二中全會迴避三大關鍵議題

2月26日至28日，中共二十屆中央委員會第二次全會在北京舉行了三天閉門會議後，新華社發布的會議公報套話連篇。公報迴避了當前面臨的三大關鍵議題，中央委員們聚在一起，根本沒有認真討論國事，應該也沒有治國之策。

中共政治局和中央委員會都避談防疫「勝利」

中共二中全會召開前10天，2月16日，中共政治局常委會議曾宣稱疫情防控取得「決定性勝利」，還號稱創造了「人類文明史上絕無僅有」的「奇蹟」。5天之後，2月21日，中共政治局開會，但黨媒的報導卻沒有提及防疫「勝利」和「奇蹟」；僅稱「統籌疫情防控和經濟社會發展」。

2月26日，中共二中全會召開，會議公報仍然沒有提及防疫「勝利」；僅提到二十大後「動態優化調整新冠疫情防控措施」；並稱「執行黨中央關於新階段疫情防控的決策部署，落實好『乙類乙管』各項措施」。

中央委員應該都是習近平一手挑選的，政治局常委之外的政治局委員們，也是習近平親自提拔的，這些人恐怕不敢對習近平有微詞。政治局常委定性防疫取得「決定性勝利」，所有人應該都趕緊隨聲附和，生怕被套上「不忠」的帽子。

然而，一年一次、最多兩次的中央委員會會議，卻對政治局常委會議的定論無動於衷，公報中隻字不提。恐怕不是這些人不想表忠心，而是中共高層刻意要低調處理，因為疫情根本沒有過去。

中共政治局常委會議後，黨媒一直沒有宣傳防疫「勝利」。7天後，2月23日，在中共國務院聯防聯控機制新聞發布會上，中共國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年才稱，「可以說本輪疫情基本結束，現在的感染是處在零星的局部散發狀態」。

中共專家時隔一週才出來站台，晚了不是一天、兩天。蹊蹺的是，新華社報導的標題只稱「鞏固疫情防控重大成果——國務院聯防聯控機制新聞發布會回應防疫關切」。黨媒沒有直接引用中共專家的話做題目，宣傳「本輪疫情基本結束」，更沒有高調宣傳「勝利」。

黨媒少見地沒有緊跟中共高層宣傳防疫「勝利」，大概因為梁萬年說，「現在的感染是處在零星的局部散發狀態」。中共專家實際暗示疫情並未真正結束，在中共高層的強壓之下，他們不得不出來表態「本輪疫情基本結束」，但又自相矛盾地稱疫情「處在零星的局部散發狀態」。

中共二中全會召開第二天，2月27日，中共國務院聯防聯控機制再度舉行新聞發布會，新華社報導的題目是「抓實抓細『乙類乙管』各項措施——國務院聯防聯控機制新聞發布會回應防疫關切」，仍然沒有宣傳「本輪疫情基本結束」。相反，報導強調要「確保醫療物資生產隨時響應突發需求」，「加強醫療物資生產保供和統籌調配」，「重點醫療物資生產保供仍是關鍵之舉」。

這樣的部署應該透露了真相，當前疫情根本不是「零星的局部散發狀態」。中共為了如期召開兩會，謊稱防疫「勝利」，但中共專家們膽膽突突，黨媒也不敢宣傳，中共政治局會議和二中全會都故意迴避。

2022年中共二十大後疫情難以掩蓋的戲碼，或許又將重演；中共兩會後，又一波疫情高峰很可能再次掩蓋不住；但中共政治局常委、政治局委員、中央委員們已經提前躺平了。

經濟恢復的難題繼續無解

中共二中全會公報稱，「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生」。

面對如此經濟困境，中央委員們難得開一次會，本應認真討論對策，但公報只要求全黨「堅定信心」，繼續高喊「高質量發展」之類的口號；仍然重複陳詞濫調，如「擴大內需」；「提升產業鏈供應鏈韌性和安全」；「優化市場化法治化國際化營商環境」；「防範化解重大經濟金融風險」等。李克強曾提出的「穩經濟大盤」被消失了。

2月28日，中共二中全會結束當天，新華社發表了中共國家統計局副局長盛來運評讀《2022年國民經濟和社會發展統計公報》的文章。文章試圖為2022年的經濟唱讚歌，統計局只能編出2022年GDP增長3%的數字，卻謊稱「經濟實力再上新台階」。

不過，盛來運不得不承認，「疫情衝擊下企業生產經營困難，吸納就業能力下降，農民工就業困難增多，同時高校畢業生人數超過1000萬人，創歷史新高，就業總量壓力和結構性矛盾凸顯」。

中國就業情況極度嚴峻的情況下，中共統計局照樣宣傳「城鎮新增就業1206萬人」。這一數字應該是參照2022年超過1000萬高校畢業生的數字編出來的。然而，中共統計局2022年的公報中，除了研究生、本專科畢業生總計1053.5萬，還有中等職業教育畢業生519.2萬，合計畢業生總數為1572.7萬。即便真的「城鎮新增就業1206萬人」，另外366.7萬畢業生也根本沒有就業機會，更別說農民工了。

中共統計局為了吹噓，稱「2022年貨物進出口總額比上年增長7.7%」；「跨境電商進出口比上年增長9.8%」；「實際使用外資按可比口徑比上年增長6.3%」；「對『一帶一路』沿線國家進出口額比上年增長19.4%」；「中歐班列比上年增長9%」；「對RCEP貿易夥伴進出口額、非金融類直接投資額分別比上年增長7.5%、18.9%，吸收其直接投資增長23.1%」……

然而，在這一系列虛幻數字之下，中共統計局卻只敢稱GDP增長3%；假如上述數字是真的，意味著中國內部經濟活動在2022年處於顯著的負增長，所謂的「內循環」根本行不通。

盛來運還宣稱「綠色低碳轉型穩步推進」，但公布的數字卻是2022年「萬元國內生產總值能耗比上年下降0.1%」。

疫情導致人口劇減，中國經濟面臨萎縮，但毀滅環境的高能耗、高污染經濟模式卻依然持續。中共的中央委員們絲毫沒有解決之道，他們的心思應該都放在以機構改革為名的人事洗牌和爭權奪利上。

二中全會公報稱，宣傳貫徹二十大精神，「是當前和今後一個時期全黨的首要政治任務」。

中共二十大已經結束4個多月，中共還在把學習二十大當作「首要政治任務」，始終沒做任何實事。公報總結了政治局過去4個多月的工作，可謂乏善可陳，羅列的事項包括：學習二十大精神；悼念江澤民；兩會換屆準備；動態優化調整新冠疫情防控措施；促進高質量發展；中國特色大國外交。

由此可見，中共政治局確實不務正業，不但對內毫無業績，對外也是連遭挫折。

中共外交連番失利不敢提

中共二中全會公報稱，「戰略機遇和風險挑戰並存」，「不確定難預料因素增多」，「必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

中共二十大之後，面對美國的不斷制裁，習近平與拜登會面時，不得不當面稱「無意挑戰、取代美國」；但在G20和APEC峰會上，美國及其盟友繼續主導會議議程，中共說不上話；習近平試圖威脅加拿大總理特魯多的場外碰面反倒成為焦點。習近平之後訪問中東，欲拉攏阿拉伯國家，卻惹怒了伊朗，胡春華被迫去滅火。

中共眼看「清零」防疫失敗，忽然徹底放鬆「清零」，但繼續隱瞞疫情，招致各國譴責。中共故意放開三年來的出入境限制，試圖再次上演傳播疫情的伎倆；各國紛紛對來自中國的旅客採取防疫限制措施，中共卻稱其它國家「歧視」和「政治操弄」。

一波未平、一波又起，各國質疑中共編造疫情死亡數據之時，中共間諜氣球飛越美國領土。中共假稱「民用」和「誤入美國」，僅表示「遺憾」卻毫無歉意。美國國務卿布林肯推遲了訪華行程，中美關係驟然緊張。中共隨後倒打一耙，稱美國「借題發揮」，「中方堅決反對」。中共為了挽回顏面，還故意稱，「中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情」。

美國擊落中共間諜氣球後，中共為了表示反制，重複制裁了不可能對華出口的美國軍工企業。2月18日，中共最高外交官王毅在慕尼黑安全會議上高調要求美國「改正錯誤」，「解決事件給中美關係造成的損害」。同時，中共再次謾罵北約「搞亂歐洲、禍亂亞太」。

中共的戰狼姿態引發中美關係的新一輪惡化。2月18日，美國國務卿在慕尼黑安全會議期間與王毅會面。布林肯稱，「中國（中共）高空偵察氣球在美國領土上空，是對美國主權和國際法不可接受的侵犯」，並強調這種不負責任的行為決不能再次發生。布林肯還警告，「如果中方向俄羅斯提供物質支持或協助其系統性地逃避制裁，將產生影響和後果。」

無奈之下，中共假意宣稱調停俄烏戰爭，但王毅隨後訪問俄羅斯，中共的拙劣表演很快被各國揭穿。美國和北約正嚴密關注中共是否會對俄羅斯提供武器。

中美、中歐關係惡化之際，中共二中全會召開，公報沒敢提及陷入新的外交孤立，僅用所謂「大國外交」搪塞。

2月26日，中共二中全會召開當日，中共發布了《關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見》，稱「堅決反對和抵制西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』」；「堅持為黨育人」。

中共公開露出了與西方意識形態對抗的姿態，只能令國際社會對中共更加警惕。

結語

中共二中全會迴避了疫情、經濟和對外關係三大關鍵議題，顯示了治國能力的孱弱，中央委員們只顧機構改革的人事紛爭；中共同時還公開釋放了政治倒退的信號。

中共兩會要走一個過場，試圖把二中全會確定的人事安排和機構設置合法化。不過，中共高調抵制外部監督，又豪不掩飾地扯下了人大、政協的遮羞布。中共二中全會公報也僅稱，把機構改革方案的「部分內容」提交十四屆全國人大一次會議審議。

只要中共繼續存在，類似的政治鬧劇就會不斷上演，國家大事照樣會被中共新的權貴們拋在一邊。李克強臨退休了，喊出「政府的權力來自人民，施政必須順應民之所望」。他應該看到了，為保黨、保權力，中共正在瘋狂逆民意、逆歷史潮流而動。李克強喊話之餘，大概也看到了中共的結局。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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