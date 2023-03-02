高雄市政府推動淨零碳排與產業轉型政策，台灣首家固態再生燃料 (SRF) 製造廠隆順綠能進駐和發產業園區，規劃投資 9 億元，興建 6000 坪新廠，今 (2) 日舉行動土典禮，預估今年 10 月完工後將是在台最大廠區，不僅「轉廢為能」落實循環經濟，年產值將達 7.5 億元，創造超過 150 個就業機會。

隆順綠能董事長羅文賢致詞時表示，隆順致力於將廢棄物資源化的領域，運用專業將廢塑料與廢紡織纖維結合，轉化為可取代燃煤的 SRF。他指出，高雄和發廠 SRF 產能 1 年約 12 萬噸，代表 1 年可幫高雄減少 12 萬噸的燃煤廢棄物，相當於 240 座大安森林公園的吸碳量，對環境大有幫助。

高雄市副市長羅達生表示，高雄現正積極推動產業發展、淨零轉型及能源轉型，隆順綠能和發廠正是標竿投資。此投資案著重在把過去不易去化的紡織纖維或塑料，用自身專利技術轉製為具能源價值的固體回收燃料進行再利用，供應鍋爐或汽電共生業者來替代煤炭燃燒，碳排量僅是原始燃煤的 30%，淨零轉型效益相當顯著。

羅達生強調，這對紡織及塑料產品業者開闢一條將難以回收的廢料以能源替代形式產生附加價值的路，更凸顯此投資案除創造產業轉型，能帶動相關周邊效益。

羅達生表示，高雄是工業之都，碳排量占全國達 20%，近年高雄招商引資著重綠色企業，同時也創造顯著績效，去年營利事業銷售額達 5.87 兆元，相較 2020 年的 4.52 兆元成長近 30% 之外，需有相關業者引領龐大的製造與服務業產業轉型、淨零轉型及能源轉型，期待藉由隆順綠能在高雄的投資吸引更多綠色企業來高雄，讓高雄邁向永續及淨零的目標能盡早達成。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄積極推動產業轉型，其中和發產業園區招商引進低污染及低排放之產業，搭配環保、減碳及綠化植栽等規劃理念，扭轉高雄重工業城形象。同時更成立「投資高雄事務所」，指派專案經理提供投資企業一條龍服務，歡迎更多企業投資高雄。